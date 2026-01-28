Woodside i přes pokles cen ropy překvapilo silnými výsledky

-
Tržby Woodside překonaly očekávání díky rekordní produkci navzdory nízkým cenám ropy.
-
Produkce dosáhla 198,8 mil. boe, čímž překonala cíle.
-
Výhled pro rok 2026 je nižší kvůli údržbě a postupnému spuštění projektu Scarborough.
-
Trh zůstává pozitivní, očekává se, že společnost výhled postupně vylepší, stejně jako v minulosti.
-
Australský těžař ropy a plynu Woodside Energy oznámil za čtvrté čtvrtletí 2025 vyšší tržby, než se očekávalo, a to i navzdory poklesu cen ropy a zemního plynu. Akcie společnosti na tuto zprávu zareagovaly růstem až o 2,53 % na 24,93 AUD, zatímco širší index S&P/ASX 200 oslabil o 0,22 %.
Hlavním faktorem pozitivního překvapení byla rekordní produkce, která dosáhla 198,8 milionu barelů ropného ekvivalentu (boe). To překonalo interní cíle společnosti díky silné výkonnosti klíčových aktiv, jako jsou Sangomar, Shenzi a Pluto LNG.
Analytici Nik Burns z Jarden a Saul Kavonic z MST Marquee označili výsledky jednoznačně za silné. Přesto však Woodside zveřejnilo mírně horší výhled produkce na rok 2026, který je přibližně o 3 % pod středem tržních odhadů (172–186 mil. boe). Tento pokles je způsoben plánovanou údržbou a odstávkou v projektu Pluto LNG a načasováním náběhu těžby ze strategického projektu Scarborough.
Pozitivní vnímání trhu však přetrvává – analytici připomínají, že podobně konzervativní výhled zveřejnila firma i loni, který následně dvakrát navýšila a překonala. To vyvolává důvěru investorů, že se podobný scénář může opakovat i tentokrát.
Dočasná výkonná ředitelka Liz Westcott označila čtvrtletní výkonnost za výsledek stabilní těžby z polí Sangomar a Pluto LNG, které v druhé polovině roku fungovalo na 100 % kapacity. Projekt Scarborough navíc dosáhl 94% dokončení a první dodávka LNG je plánována na čtvrté čtvrtletí 2026, oproti původně očekávanému třetímu čtvrtletí.
Společnost také potvrdila, že v prosinci zahájila výrobu amoniaku v novém projektu Beaumont New Ammonia, přičemž plné spuštění se očekává v průběhu roku 2026.
Graf WDS.US (D1)
Akcie společnosti Woodside Energy zaznamenaly v posledních dnech prudký růst a aktuálně se obchodují na ceně 17,23 USD. Cena prorazila nad klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (16,04 USD) i SMA 100 (15,91 USD) – a potvrzuje tím býčí trend. RSI se pohybuje na úrovni 63,8, což značí zvýšený nákupní zájem, přesto se zatím nenachází v překoupeném pásmu. Z pohledu rezistencí bude klíčové sledovat úroveň 17,35 USD, což je aktuální maximum. V případě korekce může jako první podpora posloužit oblast kolem 16,70–16,40 USD, kde se cena naposledy konsolidovala.
Zdroj: xStation5
