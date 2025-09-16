Workday kupuje AI startup Sana Labs za 1,1 miliardy dolarů, aby posílil své možnosti v oblasti učení a agentních funkcí

Workday se dohodl na akvizici švédské AI společnosti Sana Labs založené v Stockholmu v rámci hotovostní transakce za přibližně 1,1 miliardy USD. Tah tento je součástí strategie společnosti Workday pro posílení funkcí založených na umělé inteligenci v oblastech lidských zdrojů, vzdělávání, správy znalostí a inteligentních agentů.
Co Sana přináší
Sana je známá svým learning-platformou Sana Learn, která kombinuje nástroje správy vzdělávání, tvorby kurzů, generování obsahu a personalizovaného doučování pomocí AI agentů. Mezi její zákazníky patří firmy z různých odvětví — výrobce elektromobilů, průmysloví distributoři nebo fintechové společnosti. Například jedna společnost dokázala díky Sana zkrátit dobu tvorby kurzu z čtyř měsíců na čtyři dny.
Dalším produktem Sana je AI „knowledge assistant“ (asistent znalostí), který indexuje firemní data a umožňuje zaměstnancům rychle hledat informace, generovat obsah, analyzovat dokumenty a zrychlit rutinní pracovní procesy.
Proč je tah důležitý
Workday působí na trhu, kde roste poptávka po chytřejších nástrojích, jež umožňují zaměstnancům rychle se učit, zvyšovat produktivitu a automatizovat opakující se úkoly. Díky akvizici Sana má Workday za cíl integrovat agentní služby a platformu pro učení do svých klíčových řešení, což umožní například:
personalizované rozvíjení dovedností a tvorbu vzdělávacího obsahu ve velkém měřítku
zlepšení vnitřní mobility a optimalizace talentů
lepší vyhledávání znalostí a generování obsahu napříč datovými zdroji organizace
Tento krok také přichází v době, kdy dochází k nárůstu fúzí a akvizic v HR softwarovém sektoru. Už minulý měsíc byla konkurenční firma Dayforce převzata firmou Thoma Bravo za 12,3 miliardy USD.
Klíčové detaily transakce
Cena: přibližně 1,1 miliardy USD v hotovosti za všechny vydané akcie společnosti Sana.
Očekávané dokončení: ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2026 Workday, který končí 31. ledna 2026, za předpokladu splnění obvyklých podmínek.
Poradci: finančním poradcem Workday je Allen & Company LLC; Sana využívá právní poradenství od DLA Piper.
Výzvy a výhled
Integrace technologií Sana do stávajících produktových sad Workday bude vyžadovat pečlivé řízení – zejména v oblastech kompatibility, bezpečnosti dat a souladu s právními předpisy v různých zemích. Také adaptace zákazníků na workflow založené na AI agentech může být náročná.
Stojí za to sledovat, jak konkurence z HR tech a podnikového softwaru zareaguje, protože investice do AI-učení, agentní asistence a znalostních nástrojů jsou rychle rostoucím trendem. Pro Workday bude klíčové jasně vymezit, čím se odlišuje.
