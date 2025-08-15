Zakladatelé Lyftu definitivně odcházejí z vedení, firma rozšiřuje globální ambice

Společnost Lyft oznámila, že její spoluzakladatelé Logan Green a John Zimmer odstupují z představenstva firmy, čímž završují dvouletý přechodový plán, který začal již v roce 2023 jejich rezignací na výkonné pozice. Řízení společnosti tehdy převzal David Risher, člen představenstva od roku 2021.
Green a Zimmer založili Lyft v roce 2012 a pod jejich vedením se firma rozrostla na čtyři kontinenty a téměř 1 000 měst. Po jejich odchodu se do čela představenstva vrací Sean Aggarwal, který tuto funkci zastával již mezi lety 2019 a 2023.
Zakladatelé se mezitím vydávají vlastní cestou – Zimmer spouští nový projekt s názvem YES&, zaměřený na spotřebitelský trh, zatímco Green zůstává aktivní jako venture partner v investiční společnosti Autotech Ventures, která se specializuje na mobilitu a dopravní technologie.
Firma zároveň pokračuje v expanzi – nedávno uzavřela akvizici evropské platformy FreeNow v hodnotě téměř 200 milionů USD a navázala strategické partnerství s čínskou společností Baidu, díky kterému plánuje využití robotaxi vozidel v daném regionu.
Z hlediska výsledků Lyft ve druhém čtvrtletí vykázal tržby 1,59 miliardy USD, což mírně zaostalo za odhady (1,61 miliardy USD). Počet jízd vzrostl meziročně o 14 % na rekordních 234,8 milionu, avšak i tento údaj lehce nedosáhl očekávání analytiků (235,9 milionu).
Odstoupení zakladatelů značí konec jedné éry, avšak současné kroky Lyftu směrem k mezinárodní expanzi a technologickým inovacím mohou přinést novou kapitolu růstu pod vedením nové generace manažerů.
Graf LYFT.US (D1)
Akcie společnosti Lyft aktuálně testují klíčovou technickou úroveň kolem 14,60 USD, přičemž se podařilo prorazit nad klouzavý průměr EMA 50 (14,55 USD) i těsně nad SMA 100 (14,10 USD). Tento průraz je prvním pozitivním signálem po předchozím období stagnace a poklesu, které dominovalo od poloviny června. RSI se pohybuje na hodnotě 50,7, což značí neutrální zónu, ale zároveň odráží zlepšující se momentum trhu. MACD je stále v záporném teritoriu, ale dochází k pozitivnímu překřížení s signální linií, což může signalizovat počátek obratového pohybu.
Z pohledu technické analýzy představuje oblast kolem 14,60 USD důležitou rezistenci, jejíž proražení by mohlo otevřít cestu k růstu směrem k psychologické úrovni 15 USD a výše. Naopak klouzavé průměry nyní slouží jako první podpory, přičemž jejich udržení bude klíčové pro potvrzení nově vznikajícího býčího trendu.
Celkově lze říci, že akcie Lyftu vykazují známky technické stabilizace po náročném období, a pokud se podaří udržet nad důležitými průměry.
Zdroj: xStation5
