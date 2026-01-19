​​​​​​​Zambie otevírá cestu jüanu v Africe

-
Zambie umožní platby daní v jüanech, jako první země v Africe.
-
Čína posiluje měnový vliv v regionu – Kenya a Etiopie se přidávají.
-
Jüan se více využívá v obchodním financování, i přes omezenou konvertibilitu.
-
Afrika slouží jako testovací prostředí pro internacionalizaci jüanu, což posiluje čínský vliv na kontinentu.
-
Zambie se stala první africkou zemí, která umožní čínským těžebním společnostem platit daně v jüanech. Tento krok je dalším článkem v širší strategii Pekingu, který se snaží mezinárodně prosadit čínskou měnu a snížit závislost na americkém dolaru.
Rozhodnutí, oznámené 31. prosince, je vnímáno jako modelový přístup, který by Čína mohla zopakovat i v dalších afrických zemích. Afrika je totiž klíčovým regionem pro rozšiřování vlivu jüanu, neboť Čína je jejím největším obchodním partnerem a zároveň významným věřitelem.
Kromě Zambie už například Keňa převedla část dolarového dluhu do jüanu a Etiopie o stejném kroku jedná. Africká exportně-importní banka navíc v roce 2025 vydala svůj první tzv. panda bond – dluhopis denominovaný v jüanech.
Jüan sice tvoří méně než 2 % světových devizových rezerv, ale jeho podíl na globálním financování obchodu stoupl za posledních 5 let z 2 % na 7 %, což potvrzují data čínské centrální banky. Ta se nyní snaží podporovat zahraniční emitenty, aby si půjčovali v jüanech – částečně i kvůli nižším nákladům na financování, které jsou oproti dolaru o více než 200 bazických bodů levnější.
Z pohledu afrických států má větší využívání jüanu několik výhod:
-
Pomáhá snižovat měnové riziko spojené s dolarem, jehož globální dominance je stále častěji zpochybňována.
-
Umožňuje větší měnovou diverzifikaci – tzv. monetární pluralismus.
-
Prohlubuje bilaterální vztahy s Čínou, která je nejen klíčovým investorem, ale i hlavním odběratelem afrických komodit.
Zambijský prezidentský poradce Jito Kayumba zdůraznil, že poptávka po dolaru vytváří kurzové riziko pro zemi, a jüan může fungovat jako stabilizační nástroj. I když jüan zatím není plně konvertibilní měnou a jeho rezervní role je omezená, jeho rostoucí využití v Africe zvyšuje závislost těchto zemí na čínském ekonomickém systému.
