Zima zvyšuje ceny zemního plynu v USA: Futures rostou o téměř 3 %

Cena amerického zemního plynu vzrostla o téměř 3 % v reakci na chladné počasí a obnovené obchodování.
Meteorologické modely očekávají výrazné ochlazení v severovýchodních oblastech USA.
Domácí poptávka po plynu vzrostla o více než 9 % meziročně, exporty LNG rovněž sílí.
Fundamenty i počasí naznačují další potenciál růstu cen zemního plynu v blízkém horizontu.
Cena amerického zemního plynu prudce vzrostla poté, co se obnovilo obchodování na burze CME a předpovědi počasí ukázaly výrazné ochlazení v klíčových regionech. Lednové futures na zemní plyn (Nymex) posílily o 13 centů, tedy o +2,9 %, na hodnotu 4,688 USD za milion britských termálních jednotek (MMBtu), a to v reakci na očekávaný příchod silné zimy.
Podle americké Národní meteorologické služby se očekává silné sněžení v oblasti Velkých jezer, zatímco zimní bouře zasáhne východní pláně a severovýchod USA. Dlouhodobější výhledy navíc naznačují, že chladné počasí přetrvá až do druhého týdne prosince. Evropský model předpovědi počasí ECMWF aktualizoval výhled s ještě intenzivnějším ochlazením, zejména pro severovýchodní a východní oblasti Spojených států.
Data agentury BloombergNEF ukazují na solidní fundamenty:
Produkce suchého plynu v USA dosahuje 113,4 miliard kubických stop za den, což je o 8,3 % více než před rokem.
Celková domácí poptávka po plynu činila 98,6 bcf/d, tedy meziročně +9,2 %, a to především kvůli vyšší spotřebě pro vytápění.
Exporty suchého plynu do Mexika mírně klesly o 2,2 % týdenní bázi, na 6,6 bcf/d.
Toky plynu do LNG terminálů pro export však nadále rostou, aktuálně na 18,5 bcf/d, což představuje +4,4 % mezitýdně.
Z pohledu technické analýzy zůstává klíčové, zda cena překoná hranici 4,70–4,75 USD, která slouží jako krátkodobá rezistence. Pokračující chladné počasí, společně s vysokou poptávkou a rostoucí aktivitou v exportu LNG, však mohou podpořit další růstový impuls.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu prorazila nad 4,72 USD a nachází se nad klouzavými průměry EMA 50 (4,602 USD) i SMA 100 (4,590 USD), což potvrzuje pozitivní trend. Oba průměry míří vzhůru, čímž vytvářejí podporu pod aktuální cenou. Důležitou roli hrála i Fibonacciho hladina 78,6 % na úrovni 4,464 USD, kterou trh dříve úspěšně otestoval a následně se odrazil. CCI dosahuje vysoké hodnoty 212,3, což značí překoupenost trhu, ale současně potvrzuje silný nákupní impuls. Momentum je na hodnotě 102,5 a roste, což dále podporuje pokračování růstu.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.