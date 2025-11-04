Zisk Embraeru klesá, výhled na celý rok však zůstává nezměněn

-
Embraer vykázal čistý zisk 54,4 mil. USD, meziročně pokles z 221 mil. USD kvůli jednorázovým položkám.
-
Tržby dosáhly 2 miliard USD, což je rekordní výsledek pro 3. kvartál.
-
Negativní vliv měly odložené daně a výsledky divize Eve.
-
Společnost potvrdila výhled na celý rok, což svědčí o stabilní poptávce a důvěře ve výkon ve 4Q.
-
Embraer vykázal čistý zisk 54,4 mil. USD, meziročně pokles z 221 mil. USD kvůli jednorázovým položkám.
-
Tržby dosáhly 2 miliard USD, což je rekordní výsledek pro 3. kvartál.
-
Negativní vliv měly odložené daně a výsledky divize Eve.
-
Společnost potvrdila výhled na celý rok, což svědčí o stabilní poptávce a důvěře ve výkon ve 4Q.
Brazilský výrobce letadel Embraer oznámil za 3. čtvrtletí upravený čistý zisk 54,4 milionu USD, což je výrazný pokles oproti 221 milionům USD ve stejném období loňského roku. Firma uvedla, že výsledky negativně ovlivnily mimořádné položky, zejména odložené daně a výkonnost dceřiné společnosti Eve, která se zaměřuje na vývoj elektrických letadel (eVTOL).
Na druhou stranu tržby společnosti vzrostly o 18 % meziročně na 2 miliardy USD, což představuje historicky nejvyšší výsledek za třetí čtvrtletí. Růst tržeb podtrhuje silnou poptávku po komerčních i obranných letounech a potvrzuje zotavení sektoru letecké výroby.
Navzdory poklesu čistého zisku Embraer potvrdil svůj celoroční výhled jak z hlediska financí, tak i počtu dodaných letadel. To naznačuje, že vedení společnosti považuje aktuální oslabení ziskovosti za krátkodobé a technické, nikoliv za známku širšího problému v podnikání.
Graf ERJ.US (D1)
Akcie brazilského výrobce letadel Embraer se i přes pokles čistého zisku za třetí kvartál udržují v pozitivním trendu. Aktuálně se obchodují na úrovni 60,02 USD, přičemž stále setrvávají nad klouzavými průměry EMA 50 (59,78 USD) a SMA 100 (56,86 USD). Tyto úrovně nyní slouží jako klíčové podpory, které mohou poskytnout základnu pro případné další posílení. RSI se pohybuje na hodnotě 59,6, což značí neutrální nastavení s mírně býčím nádechem a stále poskytuje prostor pro další růst bez známek překoupenosti.
Po dosažení maxima nad 68 USD došlo k mírné korekci, což je běžné po prudkém růstu. Akcie ale zatím neprolomily žádné zásadní technické úrovně, což svědčí o přetrvávající důvěře investorů. Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se cena udrží nad EMA 50, případně zda dojde k odrazu zpět k úrovním kolem 64–66 USD. V opačném případě může být testována hlubší podpora na SMA 100, což by ale stále neznamenalo zlom v celkovém rostoucím trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Ranní shrnutí (06.11.2025)
US OPEN: Je toto obrat po korekci?
Akcie McDonald's rostou o 3 % po zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí 2025
Nexi varuje před tlakem na ziskovost
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.