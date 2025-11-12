Zisk společnosti SoftBank více než zdvojnásobil na 16,6 miliardy USD díky investicím do AI

-
SoftBank Group vykázala za Q2 2025 čistý zisk cca ¥2,502 bilionu (~16,6 miliardy USD), více než dvojnásobek oproti předchozímu roku.
-
Hlavními faktory byly zisky z podílu v OpenAI a prodej akcií Nvidia (~5,8 miliardy USD).
-
Výsledek potvrzuje strategický posun SoftBank k vlastnictví AI infrastruktury a technologických aktiv, avšak model zůstává rizikový.
-
Budoucí výkonnost může být proměnlivá vzhledem k vysokému ocenění, investičnímu rozsahu a citlivosti na trendy v oblasti AI.
-
Japonská investiční skupina SoftBank Group oznámila za druhé čtvrtletí fiskálního roku končící 30. září 2025 čistý zisk ve výši přibližně ¥2,502 bilionu (cca 16,6 miliardy USD), což představuje více než dvojnásobek oproti loňskému roku (¥1,18 bilionu). Tento silný výsledek byl zejména důsledkem investic spojených s umělou inteligencí – především podílu ve společnosti OpenAI – a strategického prodeje akcií Nvidia. Zisky poháněné AI investicemi
Zisky poháněné AI investicemi
Ziskový nárůst byl převážně vyvolán oceněními podílu ve společnosti OpenAI, přičemž Vision Fund vykázal zisk přibližně ¥2,157 bilionu. Současně SoftBank v říjnu 2025 prodal svůj celý podíl ve společnosti Nvidia (32,1 milionu akcií) za zhruba 5,83 miliardy USD. Firma uvedla, že prodej nebyl reakcí na hodnotu Nvidia, ale měl uvolnit kapitál pro rozšíření investic do AI infrastruktury. Tento krok podtrhuje strategii SoftBank zaměřenou na dlouhodobou výstavbu technologií typu „physical AI“ – robotika, datová centra, čipová architektura.
Strategický význam a postavení portfolia
Výsledky potvrdily změnu strategie SoftBank: posun od čistě investičního modelu k vlastnictví aktiv zásadních pro budoucí infrastrukturu umělé inteligence. Výkonný ředitel Masayoshi Son na tuto transformaci dlouhodobě upozorňoval a nyní je vidět její dopad. Nicméně, rizika zůstávají vysoká: podnikání v raných fázích technologií, volatilita ocenění a závislost na důvěře investorů. Analytici upozornili, že tržní očekávání byla daleko nižší (kolem ¥207 miliard), což ukazuje míru překvapení.
Výhled a rizika
Přestože čísla vypadají pozitivně, SoftBank upozornila, že vysoké zapojení do investic do raných fází znamená možnost výrazných výkyvů ve výsledcích. Společnost čelí úkolu efektivně rozvíjet velké investice do AI infrastruktury, udržet finanční flexibilitu a vyhnout se nadměrnému zadlužení. Vzhledem k vysokým oceněním a rychlému vývoji v segmentu umělé inteligence bude mít budoucí výkon SoftBank silnou závislost na provedení strategie.
