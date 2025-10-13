ZLATO překonává nová historická maxima 📈

- Zlato prudce roste a dosahuje nových historických maxim nad úrovní 4 078 USD za unci, přičemž dnes posiluje o více než 1,7 %, a to i navzdory krátkodobému oživení akciových indexů po uklidňujících výrocích Donalda Trumpa.
- Trvalá poptávka po zlatě vychází z pokračující nejistoty ohledně trvalého řešení obchodního sporu mezi USA a Čínou, rostoucích očekávání ohledně snižování úrokových sazeb a trvalých přílivů do ETF fondů navázaných na zlato.
- Kroky administrativy Donalda Trumpa i Pekingu zvyšují globální rizika, a zlato tak i nadále plní roli klíčového bezpečného přístavu, a to i ve chvílích, kdy akciové trhy vykazují dočasné známky stabilizace.
GOLD pokračuje v rychlém růstu a dnes si připisuje více než +1,7 %, přestože prezident Trump mírně zmírnil svou rétoriku ohledně možného navýšení cel vůči Číně a na platformě Truth vyjádřil naději na uzavření dohody. Navzdory silnému růstu futures na indexy z Wall Street po největším výprodeji od dubna si zlato stále připisuje nová cenová maxima – dnešní hodnota přesáhla 4 078 USD za unci.
Investoři zůstávají opatrní a vnímají zlato jako klíčové zajištění v dobách nejistoty a geopolitického napětí. Ani krátkodobé zlepšení nálady na akciových trzích nezastavilo rostoucí poptávku po zlatě.
Tento vývoj může být podpořen očekáváním dalšího snižování sazeb v USA a trvalými přílivy kapitálu do zlatých ETF fondů a nákupů ze strany centrálních bank. Trumpovo oznámení o možném zavedení 100% cel na čínské zboží a exportních omezeních pro klíčový software posiluje obavy investorů. K tomu se přidává i zesilování čínských omezení vývozu vzácných zemin, což zvyšuje rizika pro globální dodavatelské řetězce. Obnovení růstu indexů se tak ukazuje jako krátkodobé, zatímco zlato pokračuje v růstu jako bezpečné aktivum. Trh tím dává najevo, že o trvalé deeskalaci není přesvědčen – a právě z toho zlato těží.
