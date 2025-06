🟡 Zlato propadá téměř o 1,5 % před PCE

Údaje o inflaci v USA, které budou zveřejněny ve 14:30, pravděpodobně nezmění dlouhodobý výhled Federálního rezervního systému, ale poskytnou vhled do dopadu cel.

Zlato zaznamenává výrazný pokles hodnoty, což je zajímavé zejména vzhledem k současnému oslabení dolaru a rostoucím očekáváním snížení sazeb ze strany Fedu. Tento propad je především reakcí na pozitivní vývoj obchodních jednání mezi USA, Čínou a dalšími světovými ekonomikami. Nicméně dnešní zveřejnění údajů je důležité pro dlouhodobá očekávání ohledně úrokových sazeb, přestože v krátkodobém horizontu se americká centrální banka pravděpodobně zaměří spíše na údaje z trhu práce a index CPI, které poskytují rychlejší ukazatele inflace.

Dnešní zpráva pravděpodobně ukáže, že celková PCE inflace meziročně vzrostla na 2,3 % z předchozích 2,1 %, s mírným měsíčním růstem 0,1 % m/m. Jádrová PCE inflace by měla vzrůst na 2,6 % y/y ze 2,5 %, rovněž s minimálním měsíčním nárůstem 0,1 %. Součástí zprávy budou také údaje o osobních příjmech a výdajích. Zvláštní význam budou mít jádrové PCE, protože poskytnou informace o vlivu Trumpových cel na inflaci za květen.





Vzestup cen služeb opravňuje očekávaný růst jádrové inflace PCE, a zároveň ukáže dopad obchodních cel na spotřebitelské ceny.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Co čeká zlato?





Zlato dnes prochází výraznou korekcí a zdá se, že trvale prolomilo úroveň 3300 bodů, stejně jako 25- a 50periodické klouzavé průměry. Pokud by údaje o inflaci dopadly silněji, než se očekává, mohlo by to snížit šanci na snížení sazeb v září a prodloužit korekci na zlatě.

Naopak, pokud inflace nezrychlí, může dojít k odrazu nad úroveň 3300 již dnes, což by otevřelo prostor pro rychlejší snižování sazeb ze strany Fedu.

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: