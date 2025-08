Zlato prudce roste a útočí na klíčové technické bariéry

Cena zlata dnes zaznamenává prudký růst a aktuálně testuje důležitou rezistenci v oblasti 3345 USD, kde se nachází SMA 100 (modrá). Tento pohyb přichází po období konsolidace a postupného sestupu, kdy se zlato odrazilo od minima na úrovni 3267,57 USD, což je počáteční bod Fibonacciho retracementu.

Trh aktuálně prorazil nad úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu (3333 USD) a tím otevřel prostor pro potenciální růst k dalším klíčovým úrovním – především 50% retracementu na 3353 USD, následně pak 61,8 % na 3373 USD. Pokud by došlo k průrazu nad SMA 100, jednalo by se o výrazný býčí signál, který by mohl potvrdit obrat trendu.

Williams %R se nachází kolem hodnoty –5, což značí vstup do překoupené oblasti, a poukazuje na sílu aktuálního nákupního momenta. Objemy obchodů rovněž prudce vzrostly, což potvrzuje zvýšený zájem kupců a dodává váhu dnešnímu růstu.

Další vývoj bude záviset na tom, zda se trhu podaří trvale překonat oblast 3345–3353 USD. Pokud ano, můžeme očekávat pokračování růstu. Naopak neúspěšný průraz by mohl vést ke krátkodobé konsolidaci nebo návratu k nižším Fibonacciho úrovním, především k hladině 3308 USD (23,6 %).

Graf GOLD (H4)

Zdroj: xStation5

