⚡ZLATO roste o 2 %

Zlato atakuje rekordních 3 400 USD, Trump hrozí odvoláním šéfa Fedu Powella; americký dolar oslabuje 🗽

Zlato (GOLD) dnes roste o více než 2 %, a to v důsledku nejistoty na trzích a oslabujícího amerického dolaru, který prudce ztrácí poté, co investoři začali vážně zohledňovat riziko změny ve vedení Federálního rezervního systému. Donald Trump totiž naznačil, že by mohl předsedu Fedu Powella odvolat. Futures na dolarový index (USDIDX) klesají o více než 1,2 %, zatímco měnový pár EUR/USD posiluje o 0,85 % a dosahuje nových lokálních maxim v blízkosti úrovně 1,15.

V pátek Donald Trump prohlásil, že by mohl předsedu Fedu Jeromea Powella odvolat, kdyby skutečně chtěl, a ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett potvrdil, že Trump tento krok skutečně zamýšlí. Oslabení dolaru je dlouhodobým cílem Trumpovy administrativy, která jej vnímá jako nástroj pro posílení konkurenceschopnosti amerického exportu.

Trump rovněž dlouhodobě tlačí na Powella, když tvrdí, že v USA „prakticky neexistuje inflace“ a že sazby měly být sníženy už dávno. Trhy tuto rétoriku vnímají jako další důkaz Trumpovy nepředvídatelnosti, která oslabuje institucionální a právní rámec Spojených států, a zároveň jako signál možného posunu Fedu k holubičí měnové politice. Powellovo aktuální funkční období končí v květnu 2026.

Zlato z této situace výrazně profituje – nejen jako „anti-dolarové“ aktivum, ale i jako tradiční bezpečný přístav v dobách geopolitického napětí nebo politického otřesu, který ohrožuje důvěru ve fiat měny. Dnes kov dosáhl nového historického maxima poblíž 3 400 USD za unci. K růstu přispívá kombinace slábnoucích amerických makrodat, přetrvávající obchodní války (dohoda zatím oznámena nebyla), geopolitické nejistoty a možnosti „holubičí podpory“ Fedu i bez Powella.

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

