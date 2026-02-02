⚠️Zlato umazává ztráty

Cena zlata výrazně umazává ztráty, když se odrazila z úrovně blízko 4 400 USD za unci zpět k téměř 4 700 USD. Pozoruhodné je, že tento odraz nastal v oblasti 50,0 % Fibonacciho retracementu růstového trendu, který začal v srpnu 2025. Pásmo mezi 25denním a 50denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) navíc zůstává zatím neporušeno.
Páteční cenový propad na trhu se zlatem patřil k největším v historii, přesto však nepřekročil 10 %. Naopak u stříbra pokles v jednu chvíli přesáhl 30 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Je důležité zdůraznit, že struktura poptávky po zlatě se zásadně liší od struktury trhu se stříbrem. Na zlatém trhu jsme nezaznamenali extrémní signály z trhu s OPCEMI ani akutní obavy o fyzické dodávky slitků. Nicméně historický kontext je klíčový: v minulosti korekce zlata z historických maxim dosahovaly až 40 %, zatímco největší korekce od roku 2020 byla omezena na 20 %.
Při analýze období od roku 2020 dosáhla maximální korekce 20 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Denní uzavření nad úrovní 4 750 USD za unci by mohlo signalizovat, že korekce na trhu se zlatem je u konce. V takovém scénáři by cílem byl rychlý návrat k psychologické hranici 5 000 USD. Naopak, pokud by zlato uzavřelo seanci blíže úrovni 4 500 USD, zůstává ve hře možnost hlubší korekce. Ta by mohla stlačit ceny zpět k dlouhodobé trendové linii, která se nachází v pásmu 4 000–4 200 USD za unci.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Výprodej na Wall Street 📉 Bitcoin a Ethereum prohlubují pokles v panice
BREAKING: Americké námořnictvo sestřelilo íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincon🗽OIL reaguje
🚨Bitcoin a Ethereum ztrácejí na hodnotě v důsledku oslabení sentimentu na Wall Street
Zlato a stříbro opět prudce rostou 📈Vrátí se býčí trh?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.