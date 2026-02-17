Zlato ztrácí 2,5 % kvůli jednáním USA–Írán a silnějšímu dolaru 📉 ANZ zvyšuje výhled

Zlato dnes oslabuje o 2,5 % na 4 850 USD za unci pod tlakem silnějšího amerického dolaru a rostoucích nadějí na potenciální dohodu mezi USA a Íránem po druhém kole jednání v Ženevě, což posiluje očekávání deeskalace. Banka ANZ mezitím zvýšila svůj výhled pro druhé čtvrtletí. Analytici ANZ navýšili cílovou cenu pro 2Q na 5 800 USD za unci z 5 400 USD za unci s tím, že poslední pokles nemusí nutně znamenat konec širšího uptrendu.
- ANZ se domnívá, že růst se nenachází v bodě obratu. Banka uvádí, že navzdory zvýšené volatilitě není tento pohyb zatím „dostatečně vyzrálý“, aby bylo možné očekávat trvalý obrat v blízkém období.
- Korekce z úrovní kolem 5 600 USD znovu vyvolala obavy z hlubšího poklesu, avšak ANZ zdůrazňuje, že současné makroekonomické prostředí se výrazně liší od předchozích „cyklických vrcholů“, jako byly roky 1980 a 2011. Podle banky nelze současné podmínky s těmito historickými epizodami srovnávat.
- Klíčovým podpůrným faktorem zůstávají očekávané snížení sazeb Fedu a pokles reálných výnosů. ANZ předpokládá dvě snížení o 25 bazických bodů – jedno v březnu a druhé v červnu.
- Zpomalení inflace zároveň vede trhy k ocenění možnosti třetího snížení do prosince.
- Nižší reálné výnosy obvykle podporují příliv kapitálu do zlata.
- Geopolitická a politická rizika zůstávají důležitým pilířem podpory. ANZ poukazuje na přetrvávající ekonomickou nejistotu a riziko obnovení obchodních válek (cla) jako faktory, které mohou udržet poptávku po tvrdých aktivech.
- Zlato těží také z relativní ztráty atraktivity státních dluhopisů. ANZ tvrdí, že rostoucí globální zadlužení (nejen v USA) oslabuje roli dluhopisů jako „bezpečné kotvy“ a posiluje význam zlata jako nástroje diverzifikace portfolia.
- ANZ rovněž upozorňuje na rostoucí rizikovou prémii na dlouhém konci americké výnosové křivky. Podle banky investoři požadují vyšší kompenzaci za držení dlouhodobých státních dluhopisů, což je patrné z rozšiřujícího se rozdílu mezi krátkodobými a dlouhodobými výnosy.
- Poptávka centrálních bank by měla zůstat silná i v roce 2026, avšak ANZ v roce 2025 vidí hlavní hnací sílu v širší investiční poptávce. To znamená větší roli portfoliových toků (fondy, ETF) při tvorbě ceny.
- ETF: ANZ očekává pokračující příliv kapitálu, přičemž celkové držby zlatých ETF by mohly v roce 2025 překročit 4 800 tun. Banka předpokládá, že západní trhy zůstanou důležitou základnou, zatímco růst by se mohl zrychlit na rozvíjejících se trzích – zejména v Číně a Indii (aktuálně přibližně 10 % globálních držeb ETF).
- Asymetrie toků zůstává pro zlato příznivá. ANZ uvádí, že aktiva ve zlatých ETF představují méně než 3 % kombinovaných akciových a dluhopisových aktiv, což znamená, že i malé přesuny portfolií mohou mít nepřiměřeně pozitivní dopad na ceny.
- Stříbro: konstruktivní výhled, avšak bez jasného očekávání překonání zlata. ANZ zůstává ohledně stříbra optimistická, avšak tvrdí, že vzhledem k vyšší volatilitě a citlivosti průmyslové poptávky při zvýšených cenových úrovních stříbro letos pravděpodobně zlato nepřekoná.
Zdroj: xStation5
