Změny ve vedení Applu: Klíčové manažerky odcházejí uprostřed širší reorganizace

-
Lisa Jackson a Kate Adams, dvě klíčové manažerky Applu, odcházejí v průběhu roku 2026, přičemž Jackson končí v lednu a Adams ke konci roku.
-
Funkce generální právničky i vládních záležitostí převezme Jennifer Newstead z Meta Platforms — naznačuje to větší centralizaci rozhodování v právních a regulačních otázkách.
-
Odchody přichází v řadě dalších letošních změn ve vedení firmy, což může znamenat reorganizaci priorit Applu a výzvu pro udržení stability v době technologických i legislativních tlaků.
-
Lisa Jackson a Kate Adams, dvě klíčové manažerky Applu, odcházejí v průběhu roku 2026, přičemž Jackson končí v lednu a Adams ke konci roku.
-
Funkce generální právničky i vládních záležitostí převezme Jennifer Newstead z Meta Platforms — naznačuje to větší centralizaci rozhodování v právních a regulačních otázkách.
-
Odchody přichází v řadě dalších letošních změn ve vedení firmy, což může znamenat reorganizaci priorit Applu a výzvu pro udržení stability v době technologických i legislativních tlaků.
Šéfka udržitelnosti a hlavní právnička oznámily odchod
Apple oznámil odchody dvou významných žen z vrcholového vedení – Lisy Jackson a Kate Adams – čímž pokračuje v rozsáhlých personálních změnách, které firmu zasáhly v roce 2025.
Lisa Jackson, viceprezidentka pro životní prostředí, vládní záležitosti a sociální iniciativy, odejde do důchodu v lednu 2026. V minulosti vedla americkou Agenturu pro ochranu životního prostředí (EPA) a v Applu stála za ekologickou transformací i programem Racial Equity and Justice Initiative v hodnotě 100 milionů dolarů.
Kate Adams, která od roku 2017 vedla právní oddělení Applu, plánuje ukončit svou činnost na konci roku 2026. Nahradí ji Jennifer Newstead, dosavadní právnička společnosti Meta a bývalá pracovnice amerického ministerstva zahraničí. Newstead nastoupí v březnu a převezme nejen právní agendu, ale také dohled nad vládními vztahy.
Tyto odchody přichází v době, kdy čtyři z jedenácti přímých podřízených generálního ředitele Tima Cooka během roku oznámili odchod nebo změnu role – což zvyšuje zájem o otázku, kdo by mohl být jeho nástupcem, i když Cook zatím odchod neplánuje.
Meta přetahuje talenty, Apple konsoliduje vedení
Jmenování Newsteadové přišlo jen den poté, co Meta oznámila, že přijala dva dlouholeté designéry Applu – Alana Dye a Billyho Sorrentina. Dye pracoval v Applu téměř 20 let a byl úzce spjat s jeho ikonickým designovým stylem.
Apple zároveň čelí změnám i v dalších oblastech. Šéf AI John Giannandrea odejde na jaře 2026, přičemž jeho pravomoci budou rozděleny mezi vedení softwaru, služeb a provozu. Dřívější COO Jeff Williams již firmu opustil a CFO Luca Maestri byl nahrazen Kevanem Parekhem.
Ačkoli Tim Cook zatím neoznámil žádné plány na odchod, uvnitř firmy se stále více spekuluje o nástupnictví. Mezi potenciální kandidáty patří šéf hardwaru John Ternus, softwarový lídr Craig Federighi, šéf služeb Eddy Cue nebo marketingový ředitel Greg Joswiak.
Rychlá výměna vedoucích pracovníků signalizuje nejen generační výměnu, ale i přechod Applu do nové fáze – charakterizované důrazem na regulaci, AI a globální expanzi. Sjednocení právní a politické agendy pod jedno vedení může firmě pomoci efektivněji čelit regulačním tlakům po celém světě.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Švýcarsko zvažuje zmírnění kapitálových pravidel pro UBS
KKR investuje miliardy do datových center Compass podpořených Brookfieldem
Bank of America otevírá dveře kryptoměnám i drobnějším investorům
Netflix kupuje Warner Bros – Co to znamená pro streamovací trh a finanční trhy?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.