Přechod světových ekonomik na nízkouhlíkovou ekonomiku stojí hodně a pravděpodobně se neobejde bez vzácných a strategických kovů. Několik společností má šanci být obrovskými přispěvateli sektoru a Wall Street vždy hledá vítěze. Investoři mají spoustu příležitostí, jak získat expozici vůči vzácným kovům, a to prostřednictvím ETF a akcií.

Žádná investice nezaručuje návratnost a navzdory dlouhodobé šanci na růst existuje několik protipólů. V tomto článku se dočtete o perspektivách, výhodách a nevýhodách a také o nástrojích, které mohou umožnit získat expozici na trhu vzácných kovů.

ETF na vzácné kovy může být odpovědí na vyšší, očekávaný růst v odvětvích obnovitelných zdrojů energie, elektrických vozidel a obrany. Samozřejmě i tento sektor má svá vlastní, cyklická rizika a ne každá společnost může těžit z obecného, dlouhodobého trendu. Přinášíme vám přehled vynikajících fondů v této oblasti, vlivů trhu, které jsou ve hře, a investičních rizik, která byste měli znát. Přečtěte si článek a dozvíte se více o akciích lithia a ETF na vzácné kovy.

Obavy z pandemie Covid-19 přiměly centrální banky snížit úrokové sazby na mimořádně nízkou úroveň. Tato událost podpořila ekonomiku a akciový trh, protože spotřebitelé byli mnohem odolnější, než se očekávalo.. Po obrovské dávce likvidity vzrostla inflace, což přimělo centrální banky k rozsáhlému zvýšení úrokových sazeb. Tato událost oslabila ceny komodit i zdrojů jako lithium a vzácných kovů. Navzdory obrovskému cyklickému protivětru a volatilitě dva největší producenti lithia Albemarle a Sociedad Quimca Minera de Chile v období od března 2020 do února 2024 překonali výkonnost indexu S&P 500. Ve stejné době relativně nový fond VanEck Rare Earth ETF nedosáhl výkonnosti tržního průměru S&P 500, protože různé společnosti uvnitř jeho portfolia byly zranitelné vůči úrokovým sazbám a zpomalení Číny. Dodáváme, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Zdroj: XTB Research

Použití vzácných kovů

Prvky vzácných kovů jsou skupinou 17 kovových prvků, které se nacházejí na konci periodické tabulky prvků. Tato skupina zahrnuje 15 lanthanoidů spolu se skandiem a yttriem, které jsou známé pro své vysoké teploty tání a varu a pro svou klíčovou roli v mnoha elektronických, optických, magnetických a katalytických aplikacích.

Mezi nejznámější vzácné kovy patří lithium, které se používá zejména v bateriích pro elektromobily. Třemi klíčovými dlouhodobými faktory pro trh se vzácnými kovy může být přechod na nulovou spotřebu, zavádění elektromobilů a geopolitické napětí, které signalizuje vyšší výdaje na obranu, což může zvýšit poptávku po takových vzácných kovech, jako je třeba molybden.

Termín „vzácné“ byl původně vytvořen kvůli jejich vzácnosti v době objevu a zahrnuje jak lehké, tak těžké prvky vzácných kovů. Očekává se, že poptávka po vzácných kovech na trhu poroste vzhledem k jejich širokému rozšíření v různých průmyslových odvětvích.

Dodavatelský řetězec vzácných zemin je vysoce cyklický, ale může profitovat z přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a také z geopolitického napětí. Tento nárůst poptávky může vést k růstu výroby vzácných kovů, ale i při nižší úrovni produkce během dna cyklu mohou společnosti v období omezené nabídky zaznamenat vyšší zisky, pokud se ceny odrazí ode dna.

Dnešní svět založený na technologiích vytvořil pro REE významnou mezeru. Vzácné kovy jsou nedílnou součástí obrazovek chytrých telefonů, ověřování pravosti bankovek a přenosu signálu po optických vláknech, ale hrají také klíčovou roli při přechodu na čistou energii.

Díky své účinnosti a nízkým nárokům na údržbu jsou nezbytné pro větrné turbíny a motory elektrických vozidel.V oblasti obrany a elektroniky jsou REE využívány v technologiích, jako jsou samarium-kobaltové magnety v tepelně naváděných střelách a robustní magnety ze slitin neodymu a samaria.

Výhody a nevýhody investic do ETF na vzácné kovy

Každé odvětví trhu má své rizikové faktory i pozitivní stimulátory. Investice do ETF na vzácné kovy má své specifické klady a zápory.

Diverzifikace portfolia prostřednictvím alokace kapitálu do nekorelovaných aktiv (cena vzácných kovů se obvykle nepohybuje společně s tradičními investicemi, jako jsou akcie a dluhopisy)

Odvětví s rostoucí poptávkou, kterou podporuje geopolitická situace a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku

Nedostatek těchto kovů může investorům přinést velké zisky díky jejich rozsáhlému využití v technologiích.

Na druhé straně však není možné přehlížet nevýhody.

Obrovská cykličnost a volatilita trhu se strategickými zdroji (např. lithium)

Nelikvidnost a volatilita trhu a potenciální informační nerovnováha způsobená tím, že trh ovládá několik velkých těžebních společností

Investice do ETF na vzácné kovy čelí riziku snížené poptávky v případě vývoje alternativních materiálů, což by mohlo snížit výnosy investorů.

Ačkoli tedy potenciál růstu a poptávka na trhu činí z ETF na vzácné kovy atraktivní investiční příležitost, investoři musí zvážit rizika, která jsou s nimi spojena. Před vstupem do této mezery na slibném trhu je nezbytné posoudit svou odolnost vůči riziku, investiční cíle a znalosti trhu.

Rizika a alternativní řešení

Investice do vzácných a strategických kovů s sebou nesou také určitá rizika. Rozhodujícími faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou volatilita trhu, obavy o životní prostředí, geopolitická rizika a potenciální snížení poptávky v důsledku vývoje alternativních materiálů. Proto je při vstupu na trh se vzácnými kovy nezbytné být dobře informovaný a mít strategický přístup.

Před vstupem na trh s nerostnými surovinami je vhodné zvážit několik klíčových faktorů. Vzhledem k tomu, že lithium hraje klíčovou roli při přechodu na zelenou ekonomiku, předpokládá se, že světový trh se vzácnými kovy poroste. I když tato příležitost k růstu signalizuje slibnou budoucnost tohoto odvětví, je zásadní zvážit proměnlivé faktory, které by mohly tento růst ovlivnit. Mezi klíčové faktory, které je třeba zvážit, patří:

Vládní politiky a předpisy

Technologický pokrok a inovace

Dynamika nabídky a poptávky

Obavy o životní prostředí a udržitelnost

Geopolitická rizika a obchodní napětí

Konkurence na trhu a cenové trendy

Pečlivou analýzou a pochopením těchto faktorů mohou investoři činit informovaná rozhodnutí a efektivně se pohybovat na trhu. V porovnání s ostatními fondy těžebního sektoru může mít různorodé složení portfolia ETF na vzácné kovy za následek vyšší volatilitu a nekonzistentní výkonnost ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Investoři proto musí rozumět podkladovým aktivům ETF a tomu, jak přispívají k jeho celkové výkonnosti.

Svou roli hrají také environmentální aspekty, protože těžba a zpracování vzácných kovů mohou představovat významné environmentální problémy, což může odradit investory, kteří se zajímají o udržitelnost a ESG. A konečně, při investování do ETF na vzácné kovy, které mají expozici vůči zahraničním těžebním společnostem, je nutné zvážit politická rizika, jako jsou změny v mezinárodních vztazích nebo legislativě.

Akcie – alternativa k ETF

Investovat do sektoru vzácných kovů je možné nejen prostřednictvím ETF, ale také nákupem akcií. Tento druh investice může přinést vyšší výnosy, ale je mnohem méně diverzifikovaný, protože neexistují žádné velké společnosti, které by se specializovaly na vzácné kovy jako celek. Riziko investice do konkrétních akcií může být vyšší než riziko dobře diverzifikované investice do ETF.

Například Freeport-McMoRan může investorům poskytnout expozici na trhu s molybdenem (samozřejmě nejen) a Albemarle poskytuje expozici na trhu s lithiem (baterie pro elektromobily). Investování do akcií však s sebou nese značná rizika, jako jsou trvalé kapitálové ztráty a investiční neúspěchy.

Trh se vzácnými kovy je sice specifický a složitý, ale pro technicky zdatné investory představuje slibnou investiční příležitost. Vzhledem k rozsáhlému využití v různých průmyslových odvětvích a rostoucí celosvětové poptávce nabízejí prvky vzácných kovů lákavou investiční příležitost. Investoři by však měli zvážit rizika a spravovat portfolio vyváženým způsobem.

ETF na vzácné kovy

Jedním z nejoblíbenějších ETF na vzácné kovy je VanEck Rare Earth/Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE), což je investice, která poskytuje expozici vůči akciím světových společností zabývajících se výrobou, rafinací a recyklací kovů a strategických minerálů vzácných kovů.

Tento ETF fond je vystaven expozici vůči některým významným čínským společnostem z oblasti vzácných kovů a tvoří téměř třetinu jeho portfolia. Největšími čínskými držiteli jsou společnosti Jinduincheng Molybdenum a China Northern Rare Earth Group High Tech Co. Obě akcie tvoří více než 10 % celkových držených akcií ETF.

Obrovské podíly v ETF mají také západní společnosti, například těžebně-chemický konglomerát. Albemarle, známý jako největší dodavatel lithia do baterií pro elektromobily, nebo australský Pilbara Materials, známý svým portfoliem lithia i tantalitu.

VanEck Rare Earth, dobře zavedený fond s rozmanitým portfoliem, představuje strategickou investiční příležitost pro ty, kteří chtějí prozkoumat potenciál globálního trhu se vzácnými kovy. Vzhledem k významné expozici vůči čínským společnostem by však investoři měli zvážit geopolitická rizika spojená s tímto ETF.

Význam Číny

Na trhu vzácných kovů zaujímá přední místo Čína, na kterou připadá přibližně 60 % světové produkce prvků vzácných kovů a která zpracovává 85 % celkové produkce. Tato dominance s sebou přináší řadu rizik, včetně zranitelnosti dodavatelského řetězce, možných narušení a geopolitických obav, kterých by si investoři do ETF na vzácné kovy měli být vědomi.

Čína v průběhu let využívala svou kontrolu nad nerostnými surovinami jako politickou páku. Zejména v reakci na mezinárodní spory zavedla zákazy vývozu, což způsobilo nejistotu na trhu a kolísání cen.

Takové kroky zdůrazňují význam diverzifikace a řízení rizik při investování do tohoto odvětví. Vzácné kovy jsou strategicky důležité komodity.

Přesto probíhají snahy o vyrovnání vlivu Číny na trhu s REE. Tyto snahy zahrnují nové iniciativy a společné podniky, jejichž cílem je zřízení zpracovatelských zařízení v jiných lokalitách a řešení ekologických problémů spojených se současnými postupy.

Trh s nerostnými surovinami pro vzácné kovy je proto na pokraji změny, která vytváří nové příležitosti pro globální investory.

Akcie výrobců lithia

Lithium je jedním z nejstrategičtějších materiálů s obrovským množstvím uplatnění v nových technologiích, jako jsou elektromobily, chytré telefony, notebooky, tablety nebo třeba elektrické nářadí. Lithium je jedním z klíčových zdrojů pro přechod na nulovou spotřebu. Proto tento trh sleduje obrovské množství investorů, protože ekonomika s nulovými emisemi vyžaduje obrovské investice a je trendem, který by měl přetrvat dlouhou dobu.

Lithiové baterie se neustále zdokonalují, ale pro celý trh s lithiem jsou nejdůležitější výrobci lithia. Bez nich by nikdo lithium nepoužíval, a to v žádné technologii. Největší výrobci lithia jsou veřejně obchodované společnosti a investoři do nich mohou investovat nákupem akcií.

Poptávka po lithiu je velmi cyklická a závisí na spotřebitelských trendech.

Poptávka po elektrických vozidlech a spotřebitelských aplikacích je citlivá na výši úrokových sazeb.

Akcie lithia jsou velmi volatilní a mají období nárůstu a poklesu zisků.

Investoři by se měli zaměřit na výši dluhu a analyzovat rozvahy společností.

Cyklická období mohou být šancí pro dlouhodobé investory, kteří akceptují vysoké investiční riziko.

Společnosti s nižší úrovní zadlužení a konkurenčními výhodami mohou počkat na oživení poptávky, ale investoři nikdy přesně neznají body obratu cyklu.

Akcie lithia