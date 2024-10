Doba čtení: 5 minut(y)

Trh s kryptoměnami zaznamenal v posledních několika letech výrazný krok kupředu a hlavní digitální aktiva, jako jsou Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH), se staly jedněmi z nejoblíbenějších investic. K popularizaci této zajímavé skupiny aktiv přispěl rychlý rozvoj technologií a zavedení derivátů založených na kryptoměnách.

Co je to Bitcoin?

Bitcoin je forma digitální měny, která je vytvářena a držena elektronicky. Na rozdíl od tradičních fyzických měn, jako jsou dolary nebo eura, se bitcoiny netisknou. Místo toho se těží. Těží je lidé, kteří pomocí počítačů po celém světě podporují systém ověřováním transakcí v blockchainu.

Dalším významným rozdílem mezi kryptoměnami a fyzickými penězi jsou banky. Cílem centrální banky je stabilizovat měnu. Nic takového jako bitcoinová centrální banka neexistuje. Je to proto, že Bitcoin si je v jistém smyslu sám o sobě bankou. Nezávislá zúčtovací kniha poskytuje informace o vlastnickém stavu všech jeho uživatelů a historii transakcí mezi nimi. Navíc existuje omezené množství bitcoinů, což také omezuje roli instituce, která by na něj dohlížela. Pojďme se podívat, jak to funguje.

Zatímco centrální banky mohou tisknout další peníze, množství Bitcoinů je omezené: v roce 2140 jich bude v oběhu 21 000 000. Dalo by se tedy říci, že stejně jako v případě zlata i u Bitcoinu máme omezené zdroje. Existují také další kryptoměny, které jsou stále populárnější. Úspěch Bitcoinu vedl k rozvoji mnoha alternativních kryptoměn, často nazývaných „altcoiny“. Většina těchto altcoinů nabízí vlastní pojetí protokolu Bitcoinu a jsou zajímavé samy o sobě. Většina z nich je stále levnější a mnohem snadněji se kupuje nebo těží. Pojďme se krátce podívat na nejdůležitější altcoiny:

Litecoin (LTC) – stejně jako většina altcoinů je založen na protokolu Bitcoinu, ale je navržen tak, aby těžba byla mnohem levnější a demokratičtější než u BTC;

– stejně jako většina altcoinů je založen na protokolu Bitcoinu, ale je navržen tak, aby těžba byla mnohem levnější a demokratičtější než u BTC; Ethereum (ETH) – nazývané také „Bitcoin 2.0“ je alternativou k Bitcoinu. Jeho cena prudce vzrostla, když se objevily některé problémy s BTC a když byla oznámena aktualizace jeho systému. Ta usnadnila a zrychlila platby v Ethereu;

– nazývané také „Bitcoin 2.0“ je alternativou k Bitcoinu. Jeho cena prudce vzrostla, když se objevily některé problémy s BTC a když byla oznámena aktualizace jeho systému. Ta usnadnila a zrychlila platby v Ethereu; Ripple (XRP) – open source peer-to-peer kryptoměna, která nabízí stejné funkce jako Bitcoin, disponuje pokročilými možnostmi, včetně okamžitých transakcí.

Bitcoin je sice stále nejpopulárnější kryptoměnou, ale Ethereum, Ripple, Litecoin a další stále rostou. Kryptoměny přináší finanční revoluci. Se svými mnoha funkcemi ale i mnoha změnami, které teprve přijdou.

Jaké faktory ovlivňují ceny kryptoměn?

Trh s kryptoměnami se ve srovnání s tradičními trhy vyznačuje mnohem větší volatilitou, která je způsobena různými faktory, mezi něž patří:

Cena -– je dána tím, že drtivá většina ostatních kryptoměn má tendenci následovat Bitcoin, který je svým způsobem barometrem celého trhu. Jakýkoli prudký pohyb ceny Bitcoinu bude mít podobný dopad na ostatní kryptoměny.

-– je dána tím, že drtivá většina ostatních kryptoměn má tendenci následovat Bitcoin, který je svým způsobem barometrem celého trhu. Jakýkoli prudký pohyb ceny Bitcoinu bude mít podobný dopad na ostatní kryptoměny. Situace na tradičních trzích – kryptoměny nefungují ve vakuu a často jsou nějakým způsobem korelovány s jinými skupinami aktiv. Může nastat situace, kdy se akciový trh pohybuje výše, zatímco digitální aktiva jsou pod silným prodejním tlakem.

– kryptoměny nefungují ve vakuu a často jsou nějakým způsobem korelovány s jinými skupinami aktiv. Může nastat situace, kdy se akciový trh pohybuje výše, zatímco digitální aktiva jsou pod silným prodejním tlakem. Rostoucí adaptace kryptoměn v každodenním životě – některé z kryptoměn mohou být časem implementovány dalšími subjekty, jako jsou banky, a využívány k praktickým účelům, což následně často zvyšuje jejich cenu.

– některé z kryptoměn mohou být časem implementovány dalšími subjekty, jako jsou banky, a využívány k praktickým účelům, což následně často zvyšuje jejich cenu. Regulace – v počátcích své existence byly kryptoměny obecně neregulované. Postupem času se o ně začaly zajímat regulační orgány a centrální banky. Oznámení o zavedení nových regulací často vedou k náhlým cenovým pohybům.

Proto je důležité sledovat všechny novinky, které by mohly hýbat s jejich trhem. Investoři mají přístup k nejdůležitějším informacím týkajícím se digitálních aktiv díky naší sekci „Zprávy“, ve které naši analytici, mimo zveřejnění nejdůležitějších zpráv, představují i celkový obraz trhu a naznačují potenciální investiční příležitosti. Při analýze trhu je také důležité mít přístup k cenám v reálném čase, což je možné díky naší platformě xStation5.

Chcete-li získat přístup k nejnovějším informacím z trhu kryptoměn, stačí v platformě kliknout na sekci „Zprávy“. Zdroj: xStation 5

Jak investovat do kryptoměn s XTB?

S XTB neobchodujete tradiční kryptoměny, ale nabízíme přístup na tento trh prostřednictvím CFD (další CFD v naší nabídce naleznete zde), což znamená, že nemusíte těžit kryptoměny. Stačí investovat a spekulovat na budoucí změny cen, aniž byste vlastnili podkladové aktivum.

Obchodování s kryptoměnami pomocí CFD má další výhody:

nízké transakční náklady;

možnost investovat sedm dní v týdnu – obchodování začíná v sobotu ve 4:00 a trvá do pátku do 22:00;

nižší kapitálová náročnost s pákovým efektem 1:2;

možnost obchodovat long pozice (nákupní pozice) nebo short pozice (prodejní pozice) v kombinaci s využitím mechanismu finanční páky činí z těchto typů kontraktů v současnosti jeden z nejflexibilnějších a nejoblíbenějších typů obchodování na finančních trzích.

XTB nabízí investice do CFD na Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano a mnohých dalších kryptoměn, tj. nástrojů, jejichž cena se odvíjí od aktuálních cen uvedených na hlavních kryptoměnových burzách (kryptoměny CFD, které máme v nabídce).

Nejjednodušší způsob, jak obchodovat na trhu s kryptoměnami, je použít naši obchodní platformu, jenž vám dává možnost investovat do široké škály finančních nástrojů. Díky kalkulačce zabudované v okně příkazů můžete nastavit příkaz Stop Loss nebo Take Profit v souladu s předpoklady vyplývajícími z vaší vlastní investiční strategie.

Nejprve se podíváme na to, jak zadat nákupní příkaz (buy/long pozice). Předpokládejme, že se po analýze trhu domníváte, že cena Bitcoinu v nejbližší době poroste. Na začátku byste měli určit velikost transakce. Dále byste měli nastavit příkaz Stop Loss, který omezí vaše potenciální ztráty a příkaz Take Profit, který příkaz uzavře, jakmile dosáhnete určitého zisku.

Obchodníci mohou otevírat nové pozice přímo prostřednictvím záložky „Sledování trhu“ v platformě xStation 5.

Zdroj: xStation 5

Panel Click & Trade se nachází nad grafem v levé horní části okna grafu.

Zdroj: xStation 5

Po zadání potřebných údajů stačí kliknout na zelené tlačítko „Buy“.

Chcete-li profitovat z klesajících cen, měli byste vstoupit do prodejní pozice. Proces uzavírání transakcí je podobný tomu, který byl popsán výše s tím rozdílem, že po nastavení všech parametrů klikněte na tlačítko „Sell“. Zde bychom vám vřele doporučili náš článek s názvem „Shortování - Co je to short trading?“.

Zdroj: xStation 5

Pokud je trh otevřený, příkaz bude vyplněn okamžitě. Stav transakce je vidět v okně Otevřené pozice pod grafem. Jakmile je čas pozici uzavřít, můžete buď kliknout na tlačítko „zavřít“, nebo zvrátit původní obchod.

Zdroj: xStation 5

Další možnosti investování do kryptoměn s XTB

Pokud se vám nákup kryptoměn prostřednictvím CFD zdá příliš riskantní, můžete zvážit jiné způsoby, jak potenciálně profitovat při růstu kryptoměn. Dalším způsobem je vytvořit diverzifikované portfolio, kde investujete do akcií společností, které přímo souvisejí s trhem kryptoměn, jako jsou Coinbase, Riot Blockchain nebo MicroStrategy. Investice do těchto společností mohou být výnosné, ale nemají takový potenciál růstu jako investice do kryptoměn prostřednictvím CFD.

Při hledání investičních příležitostí na trhu kryptoměn vám může být užitečný náš skener akcií.

Zdroj xStation 5

Shrnutí

Obchodování s kryptoměnami zažívá v posledních letech velký rozmach a očekává se, že tento trend bude pokračovat díky stále většímu přizpůsobování kryptoměn pro každodenní život. Mnohé kryptoměny, jako jsou Bitcoin a Ethereum, mají vysoké cíle, kterých mohou v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout, což z nich činí zajímavou investiční příležitost pro dlouhodobé držitele a pro ty, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia, protože digitální aktiva historicky vykazují velmi nízkou korelaci s akciovým trhem. Vysoká volatilita a objem obchodů s kryptoměnami velmi dobře vyhovují i krátkodobému obchodování.