Řízení rizik – klíčové poznatky pro dlouhodobé investory

Krach na Wall Street nebo událost typu černá labuť. Není otázkou „zda“, ale spíše „kdy“ dojde k další krizi. Bez povědomí o rizicích a jejich řízení na ni nikdo nebude připraven. Přečtěte si více o riziku a strategiích či technikách řízení rizik, díky nimž můžete být připraveni.

Ať už se jedná o investice do akcií, krypto, ETF nebo dluhopisů – vždy je investování o kontrole rizika. Historie ukazuje, že trhy jsou nepředvídatelné. Z dlouhodobého hlediska se může stát téměř cokoli, protože Wall Street zachvátí panika nebo akcie dané společnosti klesnou. Jak se před tím chránit? Je to o investování, při kterém je riziko pod kontrolou.

Chcete posílit své investiční portfolio proti potenciálním rizikům? Řízení investičních rizik je obrannou strategií v nepředvídatelném světě finančních trhů. V článku jsou popsány techniky a úvahy, které by měl každý investor zvážit. Budoucnost je neznámá a s rizikem se těžko počítá.

Klíčové poznatky

Pochopení investičních rizik je klíčové pro efektivní řízení rizik a řízení finančních trhů. Událost typu černá labuť ovlivňuje představy investorů.

Krach na Wall Street může nastat téměř kdykoli a riziko je součástí spekulací a investování od počátku obchodování.

Nejistá budoucnost signalizuje investorům, že řízení rizik je klíčovou metodou k překonání průměrné výkonnosti trhu v dlouhodobém horizontu.

Investoři, kteří dosahují nejlepších výsledků, jsou někdy ti, kteří nesou nejvyšší riziko. Jak je to ale v dlouhodobém horizontu? Budou mít každý rok stejně dobré výsledky?

Tolerance investora k riziku se odvíjí od faktorů, jako jsou investiční cíle, časový horizont a osobní pohodlí při vyšší volatilitě.

Strategie řízení rizik, včetně diverzifikace, zajištění, vyvážení portfolia a sledování rizikově upravených ukazatelů výkonnosti, jsou zásadní pro plavbu po nepředvídatelných vodách finančních trhů.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Z dlouhodobého hlediska je akciový trh korelován s hospodářským růstem. Jak vidíme výše, americký HDP roste od 80. let 20. století, a to vynikajícím tempem. Silná ekonomika znamená zdravé spotřebitele s vyššími příjmy – to je pozitivní faktor pro marže a zisky firem. Přesto se kvůli cykličnosti a nepředvídatelným událostem někdy akcie vyvíjejí špatně a sentiment je velmi slabý. Zdroj: XTB Research

Rizika a jejich řízení

Investiční riziko znamená možnost finanční ztráty nebo nedostatečné výkonnosti investice v důsledku různých faktorů, jako jsou:

Volatilita trhu (paniky na akciových trzích a další excesy na trzích řízených aukcemi).

Ekonomické změny (např. makroekonomické údaje, úrokové sazby).

Otázky týkající se společnosti nebo komodit (např. cyklus nabídky a poptávky).

Nepředvídatelné náhodné události (např. války, selhání, přírodní katastrofy, události typu „černá labuť“).

Řízení rizik zahrnuje proces identifikace, hodnocení a zmírňování potenciálních rizik s cílem chránit investice a minimalizovat dopad nepříznivých událostí na finanční cíle. Jeho cílem je vyvážit riziko a odměnu zavedením strategií, které snižují nejistotu a zvyšují pravděpodobnost dosažení požadovaných výsledků. Profesionální řízení rizik vyžaduje kontrolu emocí.

Porozumění riziku

Pohyb na finančních trzích se podobá plavbě v neznámých vodách. Pod hladinou číhá řada rizik, z nichž každé může narušit vaši cestu. Pochopení těchto rizik je prvním krokem k vytyčení bezpečnějšího kurzu. V první řadě existuje několik základních pravidel řízení rizik, jako např:

Neinvestujte více, než můžete ztratit, a nikdy neinvestujte za vypůjčené peníze.

Investujte částku, která neovlivní vaši psychiku a umožní vám cítit se pohodlně navzdory výkyvům na trhu.

Snažte se nevstupovat do extrémních fází tržních růstů a panik, kdy investoři obvykle dělají chyby nebo jsou nuceni prodávat či nakupovat.

Ovládejte své emoce a nezlobte se na sebe v období proher. Trhy jsou těžko předvídatelné a v krátkodobém horizontu ovlivňuje ceny aktiv řada nepředvídatelných faktorů.

Zde je několik hlavních kategorií rizik, na které je třeba dávat pozor:

Tržní riziko : riziko ztráty peněz v důsledku změn na celkovém trhu.

: riziko ztráty peněz v důsledku změn na celkovém trhu. Úvěrové riziko : riziko ztráty peněz v důsledku selhání dlužníka.

: riziko ztráty peněz v důsledku selhání dlužníka. Riziko likvidity : riziko, že nebudete moci rychle a za přiměřenou cenu koupit nebo prodat investici.

: riziko, že nebudete moci rychle a za přiměřenou cenu koupit nebo prodat investici. Inflační riziko : riziko ztráty kupní síly v důsledku růstu cen.

: riziko ztráty kupní síly v důsledku růstu cen. Měnové riziko: riziko ztráty peněz v důsledku kolísání směnných kurzů, známé také jako kurzové riziko.

Důležité: Nezapomeňte, že americký Federální rezervní systém je důležitý. Je to něco jako specifický typ vlády. Ovlivňuje akciové a zahraniční trhy. Období očekávaného poklesu jsou obecně ovlivněna důsledky měnové politiky. Podniky i spravované fondy jsou velmi závislé na výpůjčních nákladech a vztahu ekonomiky k úrokovým sazbám.

9 klíčových důležitých aspektů řízení rizik

Zaměřením se na následující aspekty řízení rizik mohou investoři lépe chránit své investice a zvýšit své šance na dosažení dlouhodobého finančního úspěchu.

Uvědomění si potenciálních nebezpečí nebo nejistot, které by mohly ovlivnit vaše investice, jako jsou výkyvy na trhu, ekonomické změny nebo problémy specifické pro danou společnost. Posouzení rizika prostřednictvím vyhodnocení pravděpodobnosti a potenciálního dopadu každého identifikovaného rizika pro vaše investice. To pomáhá určit priority, na která rizika se zaměřit a jak je řešit. Pochopení tolerance k riziku, kdy si uvědomíte, jakou míru nejistoty ve svých investicích můžete pohodlně zvládnout, aniž byste se cítili znepokojeni nebo činili unáhlená rozhodnutí. Stanovení investičních cílů znamená jasné vymezení cílů investování, jako je růst, příjem nebo zachování kapitálu, podle kterých se budete řídit při rozhodování o řízení rizik. Diverzifikace rozprostřením investic do různých tříd aktiv, odvětví nebo zeměpisných oblastí, aby se snížil dopad jednotlivých rizik na vaše celkové portfolio. Výzkum pomocí komplexní analýzy potenciálních investic, včetně základních údajů o společnosti, trendů v odvětví a podmínek na trhu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí. Sledování portfolia prostřednictvím sledování investic a vývoje na trhu s cílem identifikovat případné změny nebo nová rizika, která mohou v průběhu času nastat. Zůstat informován znamená být informován o finančních zprávách, ekonomických ukazatelích a regulačních změnách, které by mohly ovlivnit investiční strategii. Přizpůsobení se změnám a chytrá flexibilita; ochota upravit investiční strategii podle toho, jak se vyvíjejí podmínky na trhu nebo se objevují nová rizika.

5 rad pro dlouhodobé investory

Diverzifikace portfolia: Rozložte své investice do různých tříd aktiv, odvětví a zeměpisných oblastí, abyste snížili dopad jednotlivých rizik na své portfolio. To pomáhá snižovat riziko výrazných ztrát z jednotlivých držených aktiv.

Zaměřte se na základy: Investujte do společností se silnými základy, jako jsou dobré finanční výsledky, udržitelné konkurenční výhody a kompetentní manažerské týmy. Upřednostňujte dlouhodobý růstový potenciál a vyhýbejte se spekulativním investicím, které se řídí krátkodobými tržními trendy.

Zůstaňte disciplinovaní: Dodržujte svou investiční strategii a vyvarujte se impulzivních rozhodnutí na základě krátkodobých výkyvů na trhu. Zachovejte si dlouhodobou perspektivu a odolejte nutkání přehnaně reagovat na dočasné výkyvy nebo šumy na trhu.

Čas od času si portfolio prohlédněte: Pravidelně kontrolujte své investice, abyste se ujistili, že odpovídají vašim dlouhodobým finančním cílům a toleranci k riziku. V případě potřeby rebalancujte své portfolio, abyste zachovali diverzifikaci a zohlednili případné změny tržních podmínek nebo osobních okolností.

Udržujte nižší investiční náklady: Minimalizujte investiční náklady, jako jsou poplatky, provize a daně, protože ty mohou v průběhu času snižovat vaše výnosy. Zvažte nízkonákladové indexové fondy nebo fondy obchodované na burze (ETF) pro širokou expozici na trhu za nižší náklady.

5 rad pro krátkodobé investory

Správa velikosti pozic : Omezte velikost svých pozic na malé procento celkového portfolia, abyste zmírnili dopad jednotlivých nepovedených obchodů. Vyvarujte se riskování příliš velkého kapitálu na jeden obchod, protože při krátkodobém obchodování mohou ztráty rychle narůstat.

: Omezte velikost svých pozic na malé procento celkového portfolia, abyste zmírnili dopad jednotlivých nepovedených obchodů. Vyvarujte se riskování příliš velkého kapitálu na jeden obchod, protože při krátkodobém obchodování mohou ztráty rychle narůstat. Nastavení obranných příkazů : Pomocí příkazů stop-loss můžete automaticky prodat cenný papír, pokud dosáhne předem stanovené cenové úrovně, a omezit tak potenciální ztráty při ztrátových obchodech. Zavedení stop-loss příkazů pomáhá s disciplínou a zabraňuje emotivnímu rozhodování.

: Pomocí příkazů stop-loss můžete automaticky prodat cenný papír, pokud dosáhne předem stanovené cenové úrovně, a omezit tak potenciální ztráty při ztrátových obchodech. Zavedení stop-loss příkazů pomáhá s disciplínou a zabraňuje emotivnímu rozhodování. Držte se plánu : Vypracujte si jasný obchodní plán s předem definovanými vstupními a výstupními body, poměrem rizika a výnosu a cílovými zisky. Svého plánu se důsledně držte a neodchylujte se od něj na základě emocí nebo impulzů.

: Vypracujte si jasný obchodní plán s předem definovanými vstupními a výstupními body, poměrem rizika a výnosu a cílovými zisky. Svého plánu se důsledně držte a neodchylujte se od něj na základě emocí nebo impulzů. Buďte informováni : Informujte se o novinkách na trhu, zveřejňovaných ekonomických datech a klíčových technických ukazatelích, které jsou důležité pro vaši obchodní strategii. Dobrá informovanost vám pomůže činit informovaná rozhodnutí a rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu.

: Informujte se o novinkách na trhu, zveřejňovaných ekonomických datech a klíčových technických ukazatelích, které jsou důležité pro vaši obchodní strategii. Dobrá informovanost vám pomůže činit informovaná rozhodnutí a rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Řízení rizik v praxi: Udržujte příznivý poměr mezi rizikem a výnosem a upřednostňujte zachování kapitálu omezením výše rizika na obchod. Vyhněte se honbě za ztrátami nebo nadměrnému zadlužování pozic, protože toto chování může vést ke značným ztrátám při krátkodobém obchodování.

Riziko a odměna

Poměr rizika a výnosu je jednoduchý, ale účinný koncept používaný při investování a řízení rizik. Nejedná se o investiční svatý grál, ale měří potenciální výnos z investice v poměru k výši podstupovaného rizika. Zde je jednoduché vysvětlení:

Představte si, že zvažujete dvě různé investiční příležitosti: Investice A a investice B.

Investice A nabízí možnost vysokého výnosu, ale je spojena s vyšší mírou rizika.

Investice B nabízí nižší potenciální výnos, ale je spojena s nižší mírou rizika.

Poměr rizika a výnosu vám pomůže posoudit, která investiční příležitost je atraktivnější, a to na základě porovnání potenciální odměny a míry rizika. Například pokud investice A nabízí potenciální výnos 20 % při míře rizika, která vám vyhovuje, zatímco investice B nabízí potenciální výnos 10 % při minimálním riziku. Pak byste pro každou investici vypočítali poměr rizika a výnosu:

U investice A by poměr rizika a výnosu byl 20 % potenciálního výnosu děleno úrovní rizika.

Pro investici B by poměr rizika a výnosu byl 10 % potenciálního výnosu děleno úrovní rizika.

Vyšší poměr rizika a výnosu naznačuje, že potenciální výnos převažuje nad mírou podstupovaného rizika, což činí investici atraktivnější. Naopak nižší poměr rizika a výnosu naznačuje, že potenciální odměna nemusí ospravedlnit míru rizika.

Poměr rizika a výnosu nakonec pomáhá investorům činit informovaná rozhodnutí tím, že zvažuje potenciální zisky i ztráty spojené s investiční příležitostí. Je to základní nástroj řízení rizik, který investorům umožňuje posoudit kompromis mezi rizikem a výnosem a vybrat investice, které odpovídají jejich cílům a toleranci k riziku.

Tolerance rizika

Stejně jako je každá loď konstruována tak, aby odolala různě silné bouři, má každý investor jinou míru rizika, kterou je ochoten akceptovat. To je vaše tolerance k riziku. Utváří ji mnoho faktorů, od vašich finančních cílů, životních podmínek, zdraví a vztahů až po vaše investiční zkušenosti. Posouzení vaší tolerance k riziku a identifikace rizik se podobá pochopení schopností vaší lodi, což je zásadní krok předtím, než se vydáte na investiční moře.

Investiční cíle

Vaše investiční cíle jsou vaším kompasem, který vás vede po moři investic. Ať už plujete do důchodu, spoříte na bydlení nebo hromadíte majetek, tyto cíle určují vaši toleranci k riziku. Určují, jak agresivní nebo konzervativní musíte být, a řídí vaše portfolio v klidných vodách i na rozbouřeném moři.

Časový horizont

Délka vaší investiční cesty, tedy váš časový horizont, je dalším rozhodujícím faktorem ovlivňujícím vaši toleranci k riziku. Krátkodobý investoři, podobní námořníkům na krátké vzdálenosti, často dávají přednost bezpečnějším a konzervativnějším investicím. Naproti tomu ti, kteří se vydávají na dlouhodobou plavbu, mají výhodu času, což jim umožňuje přečkat tržní bouře, získat expozici vůči většímu riziku ve snaze dosáhnout vyšších výnosů.

Osobní pohodlí

Na investičním moři je váš osobní komfort s nejistotou a volatilitou jako vaše mořské nohy. Je to psychologický faktor, který hraje zásadní roli při určování vaší tolerance k riziku. Někteří investoři dokáží přečkat tržní bouře, aniž by ztratili rovnováhu, zatímco jiní dávají přednost klidnějším vodám. Pochopení vaší osobní úrovně komfortu při investičních rizicích je pro hladkou plavbu klíčové.

Jak řídit rizika?

Když se stanete zkušenými námořníky ve světě investování, můžete používat pokročilé techniky řízení rizik, abyste se lépe orientovali na finančních mořích. Tyto techniky vám podobně jako sofistikovaný navigační systém pomohou vyhnout se potenciálním rizikům a využít příležitostí. Pojďme si některé z těchto technik prozkoumat.

Strategie zajištění

Zajišťovací strategie jsou jako pojištění pro vaši investiční plavbu. Zahrnují použití finančních nástrojů, jako jsou futures, k ochraně před potenciálními ztrátami. Je to podobné, jako když si pojistíte svůj náklad; pokud vás zasáhne bouře a vy o část nákladu přijdete, pojištění vám pomůže ztrátu zmírnit.

Vyvážení portfolia

Rebalancování portfolia je jako úprava plachet pro udržení kurzu. Zahrnuje úpravu vašich investičních strategií tak, aby odpovídaly vašemu cílovému rozložení aktiv. Zejména pokud vás proudy tržních podmínek vychýlí z kurzu. Pravidelné rebalancování zajišťuje, že jste na správné cestě k dosažení svého investičního cíle.

Metriky výkonnosti s ohledem na riziko

Výkonnostní ukazatele s ohledem na riziko jsou jako navigační nástroje, které vám pomáhají posoudit rizikovost vaší plavby. Metriky, jako je Sharpeho poměr a Treynorův poměr, vám pomáhají vyhodnotit riziko, které vaše investice nesou, ve srovnání se základním ukazatelem investic s nízkým rizikem. Jsou vám vodítkem při přijímání informovaných rozhodnutí o vašem investičním kurzu.

Diverzifikace

Jak říká staré přísloví: „Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku.“ V investičních termínech to znamená diverzifikaci. Jedná se o klíčovou strategii řízení rizik, která spočívá v rozložení vašich investic do celé řady produktů a trhů, čímž se snižuje závislost na výkonnosti jedné investice. Představte si to jako plavbu s flotilou lodí namísto jedné, která vám poskytuje rezervu proti případným ztrátám. Nezapomeňte však, že diverzifikace může také omezit vaše potenciální investiční zisky.

Alokace aktiv

Alokace aktiv je jako rozdělování nákladu mezi flotilu lodí, což je zásadní postup při řízení investičního rizika. Různé typy nákladu (investic) s sebou nesou různá rizika a výnosy. Například akcie mohou být rizikové, ale nabízejí vysoké výnosy, zatímco dluhopisy jsou stabilní s mírnými výnosy.

Způsob rozdělení nákladu (alokace aktiv) by měl odrážet vaši toleranci k riziku a investiční cíle.

Diverzifikace odvětví

Diverzifikace odvětví se podobá rozložení flotily na různé obchodní trasy. Každý sektor, stejně jako každá trasa, má své vlastní příležitosti a výzvy. Diverzifikací investic do různých sektorů snižujete expozici vůči rizikům specifickým pro jednotlivé sektory a chráníte svůj vozový park před propady v jednotlivých odvětvích.

Geografická diverzifikace

Geografická diverzifikace je jako plavba flotily do různých regionů a zemí. Stejně jako mají různé regiony různé obchodní příležitosti a rizika, mají i různé trhy své jedinečné ekonomické podmínky a rizika. Globálním investováním můžete své portfolio chránit před riziky specifickými pro jednotlivé země a podílet se na příbězích růstu různých ekonomik, včetně světové ekonomiky.

Analýza trhu

V tomto případě je analýza trhu jako studium počasí a mořských proudů. Informovanost o tržních trendech, ekonomických ukazatelích a průmyslové výrobě vám pomůže předvídat změny a činit informovanější investiční rozhodnutí. Je to jako vědět, kdy se blíží bouře nebo kdy je vítr příznivý pro plavbu.

Úprava investičních strategií je jako změna kurzu na základě měnících se povětrnostních podmínek a mořských proudů. Zahrnuje zohlednění změn osobní tolerance k riziku, finančních cílů a tržních podmínek. Stejně jako se dobrý námořník přizpůsobuje moři, tak se dobrý investor přizpůsobuje trhu.

Shrnutí

Řízení rizik v investicích je proces identifikace, hodnocení a zmírňování potenciálních rizik. Investoři tak činí za účelem ochrany kapitálu a dosažení investičních cílů. Zahrnuje pochopení různých typů rizik, která mohou ovlivnit investice, jako je tržní riziko, úvěrové riziko, riziko likvidity a operační riziko.

Pochopení rizika je základem jak pro aktivní správu financí, tak pro dlouhodobé pasivní investice. Investoři by si měli uvědomit, že akcie, komodity a kryptoměny jsou trhy řízené aukcemi, které podporují paniku a euforii, což nakonec vede k podhodnocení a nadhodnocení aktiv.