DE30: Griechische Privatisierung nimmt Fahrt auf
Griechischer Privatisierungsprozess langsamer als von EU-Kommission erwartet, nimmt jedoch Fahrt auf DE30 befindet sich erneut in wichtiger Widerstandszone...
NZDUSD Prognose – Forex Aktuell: RBNZ überrascht mit kräftiger Zinssenkung Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat mit einer unerwartet deutlichen Zinssenkung von 50 Basispunkten den Markt überrascht. Der Offizielle Leitzins (OCR) wurde auf 2,50 % reduziert – eine Reaktion...
US Notenbank: Fed-Mitglieder mit unterschiedlichen Signalen zu Zinsen, Inflation & KI 💬 Einleitung Mehrere führende Mitglieder der US-Notenbank (Federal Reserve) haben in ihren jüngsten Aussagen unterschiedliche Einschätzungen zur Zinsentwicklung, Inflation und dem Einfluss von...
🌍 Rohstoffmärkte im Fokus: Öl, Gold, Erdgas & Kakao – aktuelle Trends & Prognosen 💬 Einleitung Die Rohstoffmärkte bleiben in Bewegung – von Öl über Gold bis hin zu Erdgas und Kakao. Während OPEC+ ihre Fördermengen leicht erhöht und geopolitische...
Kanadischer Einzelhandelsumsatz dürfte leichten Anstieg zeigen DoE-Bericht: Rückgang der Rohöllagerbestände zu erwarten FOMC-Sitzungsprotokoll...
Wachstumsprognosen für Eurozone nach unten korrigiert John Bolton zur Türkei: “Diese Krise kann sofort enden” DE30 scheitert...
US-Bullenmarkt wird fortgesetzt Nur ein Rücksetzer beim USD? Bitcoin nahe wichtiger Unterstützung Konzentrieren wir uns zunächst...
Flache Eröffnung, Bullen dominieren bislang den Handelstag Erster wichtiger Widerstand in der Nähe: 12.430 Punkte Dennoch weit von Wiederaufnahme...
Ein schwächerer USD, der auf Trumps Kritik an der Federal Reserve zurückzuführen ist, hat zu einer besseren Stimmung an den Märkten...
Macron und Merkel treffen sich vor EU-Gipfel, um Brexit zu besprechen DE30 versucht immer noch 12.355 Punkte-Marke zu überwinden Bayer (BAYN.DE)...
Kanadischer Großhandel am frühen Nachmittag im Fokus Ungarische Währungshüter treffen heute ihren Zinsentscheid API-Daten dürften...
Trump dämpft Erwartungen beim Handelskonflikt zw. China und den USA Neuer Rentenvorschlag von Finanzminister Scholz stößt auf Kritik DE30-Bullen...
Capital One erwägt Verwendung der Blockchain-Technologie im Authentifizierungsprozess Chinesischer E-Commerce-Gigant JD.com startet “Blockchain...
Flache Eröffnung, starker früher Handel Eroberung der 12.430 Punkte entscheidend Trader sollten trotz Optimismus vorsichtig bleiben Dem...
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt,...
Am Donnerstag signalisierten die USA und China Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit und sorgten damit für etwas bessere Stimmung. Allerdings...
