CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
NZDUSD auf 6-Monats-Tief nach unerwarteter Zinssenkung durch die RBNZ ✂️

8. Oktober 2025

NZDUSD Prognose – Forex Aktuell: RBNZ überrascht mit kräftiger Zinssenkung Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat mit einer unerwartet deutlichen Zinssenkung von 50 Basispunkten den Markt überrascht. Der Offizielle Leitzins (OCR) wurde auf 2,50 % reduziert – eine Reaktion...

US Notenbank uneins: Fed-Debatte über Zinsen, Inflation & KI-Transformation

7. Oktober 2025

US Notenbank: Fed-Mitglieder mit unterschiedlichen Signalen zu Zinsen, Inflation & KI 💬 Einleitung Mehrere führende Mitglieder der US-Notenbank (Federal Reserve) haben in ihren jüngsten Aussagen unterschiedliche Einschätzungen zur Zinsentwicklung, Inflation und dem Einfluss von...

Rohstoffmärkte aktuell: Öl, Gold, Gas & Kakao – Preise, Prognosen & Analysen (07.10.2025)

7. Oktober 2025

🌍 Rohstoffmärkte im Fokus: Öl, Gold, Erdgas & Kakao – aktuelle Trends & Prognosen 💬 Einleitung Die Rohstoffmärkte bleiben in Bewegung – von Öl über Gold bis hin zu Erdgas und Kakao. Während OPEC+ ihre Fördermengen leicht erhöht und geopolitische...

