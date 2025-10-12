Marktkommentar: Trump verschärft Ton vor entscheidendem Washington-Treffen
Trump dämpft Erwartungen beim Handelskonflikt zw. China und den USA Neuer Rentenvorschlag von Finanzminister Scholz stößt auf Kritik DE30-Bullen...
📊 Börse Ausblick: Drei Märkte im Fokus – EURUSD, Silber & S&P 500 🔍 💬 Einleitung Die erste volle Oktoberwoche stand im Zeichen neuer Rekordstände an der Wall Street und historischer Höchstwerte bei Gold und Silber. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sie inmitten...
📈 DAX Prognose & Analyse für KW 42/2025 (13.10. - 17.10.25) Die wichtigsten Punkte Das 4h DAX Chart hat sich durch den Rücksetzer in den letzten Handelsstunden am Freitag deutlich eingetrübt und kann nur noch als "neutral" interpretiert werden. Ohne den Kursrutsch...
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 42/2025 KEY TAKEAWAYS Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben können. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch, das aber genutzt wurde, um Gewinne mitzunehmen. Das Edelmetall rutsche unter...
Capital One erwägt Verwendung der Blockchain-Technologie im Authentifizierungsprozess Chinesischer E-Commerce-Gigant JD.com startet “Blockchain...
Flache Eröffnung, starker früher Handel Eroberung der 12.430 Punkte entscheidend Trader sollten trotz Optimismus vorsichtig bleiben Dem...
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt,...
Am Donnerstag signalisierten die USA und China Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit und sorgten damit für etwas bessere Stimmung. Allerdings...
Keine Zinsänderung der Norges Bank zu erwarten Britischen Einzelhandelsumsätze sollten sich im Juli erholen US-Immobilienmarktdaten aus...
Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich...
Bärische Eröffnung, Unentschlossenheit am Morgen Widerstand bei 12.430 Punkten wird respektiert DE30 bewegt sich auf gefährlichem...
Können die britischen Inflationsdaten das GBP stützen? US-Einzelhandelsumsätze: Update zu Konsumausgaben Wöchentlicher DoE-Bericht...
Präsident Erdogan reagiert mit Gegenstrafzöllen Bundeskanzlerin Merkel fordert strikte Linie beim Brexit DE30-Bullen versuchen den Kurs...
USDTRY steigt, da Türkei sich in einer Währungskrise befindet Aufwärtspotenzial für USD nach Durchbruch der Widerstandszone? Gold...
Bullische Eröffnung, starker früher Handel Gewinne nicht nachhaltig, Gap-Close am Mittag Weiteres Abwärtspotenzial könnte freigesetzt...
Europäischen Aktienmärkte nach TRY-Aufwertung etwas höher DE30 versucht seine jüngsten Verluste auszugleichen RWE (RWE.DE)...
