Bitcoin nach kurzem Intermezzo unter $60.000 wieder stabil 🔴 Bullen lauern?

Das Bild in Bitcoin hat sich seit unserer letzten Betrachtung vergangenen Samstag nicht weiter eingetrübt, nach einem kurzen Intermezzo unter die $60.000 Marke am Donnerstag folgend auf über der Erwartung liegender US Inflationszahlen handelt die ausgehend von der Marktkapitalisierung größte...

