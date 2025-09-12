Adobe Aktie überzeugt mit starken Zahlen – Aktien kaufen oder abwarten? 🎨

Einleitung Die Adobe Aktie konnte nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen zulegen und profitiert vom anhaltenden KI-Boom. Sowohl Gewinn als auch Umsatz lagen über den Erwartungen der Analysten, und auch der Ausblick ist positiv. Anleger stellen sich nun die Frage: Sollte man Adobe Aktien kaufen oder vorsichtiger agieren? ► Adobe | WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012 | Ticker: ADBE ✅ Drei Key Takeaways 📊 Quartalszahlen über Erwartungen Gewinn je Aktie: 5,31 USD (erwartet: 5,18 USD)

Umsatz: 5,99 Mrd. USD (+11 % YoY, erwartet: 5,91 Mrd. USD)

Nettogewinn: 1,77 Mrd. USD bzw. 4,18 USD/Aktie (+11 % YoY) 🤖 KI als Wachstumstreiber KI in alle Produkte integriert

AI-beeinflusster ARR : über 5 Mrd. USD (Vorjahr: 3,5 Mrd. USD)

CEO Shantanu Narayen: „Wir haben unser AI-first-Ziel bereits übertroffen.“ ⚠️ Charttechnische Risiken Aktie notiert noch unter der 200-Tage-Linie

Rückeroberung dieser Marke könnte ein Kaufsignal sein

📊 Fundamentaldaten zur Adobe Aktie (Q3 2025) Kennzahl Wert / Info Gewinn je Aktie 5,31 USD (Erwartung: 5,18) Umsatz 5,99 Mrd. USD (+11 % YoY) Nettogewinn 1,77 Mrd. USD Q4-Prognose Gewinn je Aktie 5,35–5,40 USD Q4-Prognose Umsatz 6,08–6,13 Mrd. USD AI-ARR 5 Mrd. USD (+1,5 Mrd. YoY) 🧠 Fazit: Adobe Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Adobe Aktie überzeugt mit starken Zahlen, einer positiven Prognose und einer klaren Wachstumsstrategie durch KI. Langfristig bleibt der Software-Gigant gut aufgestellt. Wer Aktien kaufen möchte, sollte die charttechnische Entwicklung im Blick behalten: Ein nachhaltiger Anstieg über die 200-Tage-Linie könnte der Startschuss für neue Hochs sein. Adobe Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Adobe Aktie 1. Warum ist die Adobe Aktie zuletzt gestiegen?

Die Adobe Aktie legte nach starken Quartalszahlen zu: Gewinn und Umsatz übertrafen die Erwartungen, zusätzlich gab es Rückenwind durch das Wachstum im KI-Segment. 2. Sollte man jetzt Adobe Aktien kaufen?

Langfristig ist Adobe dank starker Marktstellung und wachsender KI-Umsätze attraktiv. Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch die 200-Tage-Linie im Blick behalten – deren Überwindung könnte ein klares Kaufsignal sein. 3. Welche Rolle spielt KI für die Adobe Aktie?

Adobe integriert KI in alle Produkte. Der sogenannte AI-ARR (Annual Recurring Revenue) stieg auf über 5 Mrd. USD – ein Beleg für die wachsende Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen. 4. Wie sehen die aktuellen Quartalszahlen der Adobe Aktie aus?

Gewinn je Aktie: 5,31 USD, Umsatz: 5,99 Mrd. USD (+11 % YoY), Nettogewinn: 1,77 Mrd. USD. Damit übertraf Adobe die Analystenschätzungen. 5. Welche Risiken gibt es bei der Adobe Aktie?

Kurzfristig besteht das Risiko einer technischen Schwäche, da die Aktie noch unter der 200-Tage-Linie notiert. Zudem bleibt der Wettbewerb im Software- und KI-Sektor intensiv.

