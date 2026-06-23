Aktie im Fokus: Airbus 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Airbus Aktie: Flugzeugbauer trotzt Lieferketten-Drama und nimmt das Jahreshoch ins Visier

Der europäische Luft- und Raumfahrtgigant liefert zum Start in die neue Handelswoche ein beeindruckendes Signal der Stärke, das in den aktuellen Aktien News für viel Aufsehen sorgt. Trotz anhaltender, teils drastischer Engpässe bei der Beschaffung kritischer Triebwerkskomponenten hat das Management die globalen Auslieferungsziele für das Gesamtjahr 2026 offiziell bestätigt. Parallel dazu positioniert sich das Unternehmen im Verteidigungssegment neu: Während das prestigeträchtige französisch-deutsche Projekt eines gemeinsamen Kampfflugzeugs endgültig aufgegeben wurde, formiert Airbus bereits eine neue Allianz mit Partnern aus Spanien und Schweden, um die Entwicklung eines neuen Kampfjets voranzutreiben. An den Handelsplätzen schlug diese fundamentale Resilienz voll ein – die Airbus Aktie (WKN: 939814 / ISIN: NL000235190 / Kürzel: AIR) kletterte im Zuge einer starken Vier-Wochen-Performance von +8,05 % auf ein neues Vier-Monats-Hoch.

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker: AIR.DE

Key Takeaways

Ziele unberührt: Airbus trotzt akuten Lieferengpässen bei Triebwerken und bestätigt die Jahresprognose.

Militär-Auftrag fix: Ein neuer Entwicklungsdeal für den Militärtransport A400M stärkt die Rüstungssparte.

Charttechnischer Ausbruch: Die Aktie belagert die psychologische SMA200-Linie auf einem Mehrmonatshoch.

Parkettgeflüster: Triebwerks-Engpässe verzögern Qantas-Auslieferung – Rüstung fängt Abwerbung auf

Hinter den Kulissen der Aktien News zeigen sich die operativen Herausforderungen des Konzerns recht deutlich. Aufgrund von anhaltenden Verzögerungen in der Lieferkette musste Airbus einräumen, dass mehrere für die australische Qantas Airline modifizierte Langstreckenmaschinen erst verspätet ausgeliefert werden können. Die erste von 12 Spezialmaschinen für die ultralangen Nonstop-Flüge zwischen London und Australien wird erst im April 2027 statt Ende 2026 ausgeliefert.

Kompensiert wird dieser zivile Dämpfer jedoch durch starke Impulse aus der Verteidigungssparte: Das französische Verteidigungsministerium hat Airbus mit der Weiterentwicklung des Militärtransporters A400M beauftragt. Mit einer soliden Eigenkapitalquote von 19,46 % (2025) und einem prognostizierten KGV für 2026 von 25,77 stufen Analysten die Airbus Aktie auf dem aktuellen Niveau von 189,76 EUR weiterhin als leicht unterbewertet ein.

Tageschart (Daily): Breakout-Versuch am harten SMA200-Widerstand

Nachdem die Aktie direkt zum Jahresanfang ihr Jahreshoch formatiert hatte, schlugen lang anhaltende und dynamische Gewinnmitnahmen ins Kontor. Erst Ende März gelang die Trendwende. Eine Auswertung des Tagescharts zeigt nun, dass die darauffolgende Erholung den Kurs exakt an den gleitenden Durchschnitt der SMA200 (aktuell bei 189,57 EUR) geführt hat. Während ein Ausbruchsversuch im Mai hier noch scheiterte und den Kurs zurück an die SMA20 (179,33 EUR) warf, notiert die Airbus Aktie aktuell im unmittelbaren Dunstkreis dieser Schlüsselmarke.

Gelingt der Ausbruch per bestätigtem Tagesschluss, öffnet sich das Tor für das Schließen des offenen Abwärts-GAPs bei 196,36 EUR. Prallt der Kurs hingegen erneut ab, drohen kurzfristige Rücksetzer in Richtung der offenen Kurslücken bei 180,10 EUR und 176,76 EUR. Die mathematische Wahrscheinlichkeit für das Bullen-Szenario liegt laut unserem Setup aktuell bei 60 %.

Airbus Aktie im Tages-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Die SMA20 dient kurzfristig als bullisches Sprungbrett 📊

In der feineren Auflösung des 4h-Charts wird die kurzfristige Trendstärke der Airbus Aktie untermauert. Nachdem die Notierungen im Mai unter alle drei gleitenden Durchschnitte abgetaucht waren, bauten die Käufer im Bereich der 170-EUR-Marke neuen Druck auf. Dem Papier gelang es in den letzten Handelstagen, über die kurzfristige SMA20 (aktuell bei 187,26 EUR) zu steigen und sich dort nachhaltig zu etablieren.

Solange diese Unterstützung im Rahmen kurzfristiger Konsolidierungen verteidigt wird, bleibt das Bild im Kurzfrist-Ausblick für die nächsten drei Monate rein bullisch zu interpretieren. Das logische, übergeordnete Ziel der laufenden Aufwärtswelle liegt in diesem Fall beim markanten Jahreshoch im Bereich von 221,30 EUR. Erst ein Rutsch unter die SMA200 (173,05 EUR im 4h-Chart) würde die gesamte Aufwärtsstruktur ernsthaft infrage stellen.

Airbus Aktie im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Airbus Aktie beweist eindrucksvoll, dass sie operative Probleme in der zivilen Lieferkette über ein starkes Rüstungsgeschäft und eine robuste globale Nachfrage abfedern kann. In den aktuellen Aktien News spiegelt das Erreichen des Vier-Monats-Hochs das wachsende Vertrauen der Großinvestoren wider. Für Anleger gilt es in den kommenden Tagen, den Schlusskurs genau zu beobachten: Stabilisiert sich die Aktie dauerhaft über der SMA200-Linie bei 189,57 EUR, ist der charttechnische Weg frei, um das GAP bei 196,36 EUR zu schließen und die Rallye in Richtung der Jahreshöchststände fortzusetzen.

SO SEHEN SIEGER AUS!