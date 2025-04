Der Fokus wird am Mittwoch neben den Auslieferungszahlen Teslas für das erste Quartal 2025 vor allem auf der Rede Donald Trumps um 22 Uhr deutscher Zeit im Rosengarten liegen. Laut Trump soll der 02. April in die Geschichtsbücher eingehen als „Liberation Day“, also Tag der Befreiung für die USA. Alle Augen auf Trumps Rede zum Liberation Day 🔴 Nasdaq 100 vor Bounce? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktienindex Trading 🔴 Nasdaq 100 Handelsideen 🔴 Nasdaq 100 Prognose & Ausblick ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100.cash Hierbei geht es um die Ankündigung bzw. ganz besonders Details der Importzölle gegen verschiedene Länder. Ein Großteil der Abschläge seit Mitte/Ende Februar an der Wall Street im S&P 500 und Nasdaq 100 dürfte auf die Sorgen rund um diese und ganz besonders das Abrutschen der US-Wirtschaft in eine Rezession als Folge zurückzuführen sein. Zwar sind Importzölle grundsätzlich nichts Neues für Güter, die in die USA importiert werden, aber der durchschnittliche Zollsatz der USA dürfte durch die Ankündigung auf über 16% steigen, dem höchsten Niveau seit den 1930iger Jahren, damals unter Präsident Franklin D. Roosevelt. Uns als Trader und Investoren interessieren in diesem Zusammenhang selbstverständlich am meisten, wie die Märkte auf die Reihe von Importzöllen reagieren dürften und meine Tendenz geht in die Richtung, dass ein Großteil bereits eingepreist sein dürfte, das grundsätzliche Sentiment eventuell sogar zu bearish für weitere, scharfe Abschläge sein dürfte. Schaut man sich einige Berichte an und die gezogenen Parallelen zu den 1930ziger Jahren, stolpert man zügig über Begrifflichkeiten wie „Verschärfung der Weltwirtschaftskrise“, „2ter Weltkrieg“ und „erst nach dem Weltkrieg, bemühten sich die USA um Freihandelsabkommen, hoffentlich braucht es diesmal keine Weltwirtschaftskrise und einen Weltkrieg für eine Entspannung…“ Das ist mir ehrlich gesprochen zu negativ und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Gegenbewegung, eventuell ganz besonders, sollte Donald Trump durchscheinen lassen, dass die Gespräche und Verhandlungen anhalten und das Finden einer Einigung zwischen den USA und dem jeweiligen Handelspartner eine Aufhebung der Zölle nach sich ziehen könnten. Wie gewohnt, ist mein bevorzugtes Handelsinstrument der Nasdaq 100, auch durch seinen verstärkten Fokus auf Halbleiter-Titeln, wobei ich allerdings noch abwarten wollen würde, ob es zu einer zeitnahen Rückeroberung der 19.500/600er Region kommt und wir diese halten können. Falls ja, sehe ich für den Nasdaq 100 in den Wochenschluss und die dann ab Ende April beginnende US-Quartalsberichtssaison realistisch einen Lauf zurück über die 20.000er Marke mit Zielen zunächst um 20.600/700 Punkten. Nasdaq 100 Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.