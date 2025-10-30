Amazon Aktie vor Quartalszahlen: Fokus auf AWS, KI und Umsatzwachstum

Die Amazon Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aktien News, da das US-Unternehmen nach Börsenschluss seine Quartalszahlen für Q3 2025 vorlegt.

Investoren erwarten ein solides Ergebnis – doch die Dynamik im Cloud-Geschäft (AWS) und die Positionierung in der Künstlichen Intelligenz (KI) werden entscheidend sein.

Nach einem starken Jahresauftakt und der Erholung des E-Commerce-Geschäfts richten sich die Augen der Anleger nun auf Amazons Fähigkeit, Wachstum und Profitabilität in Einklang zu bringen.

► Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN.US

🧠 Drei Key Takeaways

☁️ AWS bleibt das Herzstück des Erfolgs: Das Cloud-Segment soll rund 32,3 Mrd. USD Umsatz (+18 %) liefern – entscheidend wird jedoch die Margenentwicklung sein.

🤖 Künstliche Intelligenz als Zukunftstreiber: Amazon investiert massiv in KI, von Logistikautomatisierung bis hin zu personalisierten Einkaufserlebnissen – der Markt erwartet Ergebnisse.

💰 Solides Wachstum, aber langsamer: Umsatz soll 177,8 Mrd. USD (+12 %) erreichen, Gewinn je Aktie 1,58 USD (+10 %) – ein robustes, aber gemäßigtes Wachstum im Vergleich zur Pandemiezeit.

📦 Amazon Aktie im Fokus der Anleger

💰 Erwartungen an die Quartalszahlen

Analysten prognostizieren ein weiteres starkes Quartal für den Tech-Giganten:

Umsatz: 177,8 Mrd. USD (+12 % YoY)

EPS (Gewinn je Aktie): 1,57–1,58 USD (+10 % YoY)

Operatives Ergebnis: 23,7 Mrd. USD (+4 % YoY)

Die Zahlen deuten auf ein stabiles Wachstum hin, allerdings bleibt das Tempo deutlich unter dem der Pandemiejahre, als der Onlinehandel explodierte.

☁️ AWS – Der wichtigste Gewinnmotor

Das Cloud-Geschäft Amazon Web Services (AWS) steht erneut im Mittelpunkt:

Obwohl AWS nur etwa 20 % des Gesamtumsatzes ausmacht, trägt es rund 40 % des operativen Gewinns bei.

Allerdings fiel die AWS-Marge zuletzt von 36 % auf 33 %, während Microsoft Azure und Google Cloud Marktanteile gewannen.

Ein möglicher Margenanstieg oder KI-bedingte Nachfrageimpulse könnten der Amazon Aktie neuen Schwung verleihen.

📊 Prognose: AWS-Umsatz 32,3 Mrd. USD (+18 % YoY)

🧠 Künstliche Intelligenz – Amazons nächste Wachstumswelle

KI bleibt der zentrale Wachstumstreiber im Technologiesektor – und Amazon will in diesem Bereich führend mitmischen.

Laut Gründer Jeff Bezos ist KI die „absolute Priorität“ des Unternehmens. Sie wird in nahezu allen Bereichen eingesetzt:

Automatisierte Lagerlogistik

Intelligente Lieferkettensteuerung

Empfehlungssysteme für personalisiertes Einkaufen

Die hohen Investitionsausgaben (CAPEX) drücken kurzfristig auf den Cashflow, sollen aber künftig neue Umsatzquellen erschließen – insbesondere über AWS AI-Dienste und Retail-Automation.

📈 Amazon Aktie im Vergleich zu anderen Tech-Giganten

Während Microsoft, Alphabet und Nvidia neue Rekordstände erreichten, bleibt die Amazon Aktie noch unter ihrem Allzeithoch.

Nach den starken Ergebnissen der Konkurrenz werden Investoren besonders kritisch prüfen, ob Amazon bei Wachstum und Profitabilität Schritt halten kann.

Analysten sehen in der Kombination aus E-Commerce-Erholung, Werbeumsatzwachstum und KI-Potenzial einen langfristigen Kurstreiber – sofern AWS wieder an Marktanteilen gewinnt.

📊 Kernerwartungen im Überblick

Segment Erwarteter Umsatz Wachstum (YoY) Gesamtumsatz 177,8 Mrd. USD +12 % AWS 32,3 Mrd. USD +18 % Online-Stores 66,5 Mrd. USD +8 % Drittanbieter-Services 41,9 Mrd. USD +11 % Werbung 17,3 Mrd. USD +21 %

📘 Fazit

Die Aktien News zur Amazon Aktie versprechen Spannung:

Das Unternehmen zeigt weiterhin solide Zahlen, doch der Markt erwartet mehr Dynamik im Cloud-Geschäft und klare Ergebnisse der KI-Investitionen.

Kurzfristig hängt die Kursentwicklung stark von AWS-Margen und dem Management-Ausblick auf 2026 ab.

Langfristig bleibt Amazon ein zentraler Player im globalen Technologie- und KI-Ökosystem – vorausgesetzt, die Investitionen zahlen sich aus.

Mit einem starken Fundament, wachsendem Werbegeschäft und zunehmender KI-Integration hat die Amazon Aktie das Potenzial, in den kommenden Quartalen wieder in Richtung Allzeithoch zu steigen.

Amazon Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

