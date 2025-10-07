AMD Aktie explodiert nach OpenAI-Deal – Jetzt Aktien kaufen? 💥

Einleitung

Die AMD Aktie schoss nach der Meldung über eine milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI um mehr als 25 % in die Höhe. Der Chiphersteller hat sich damit einen der größten Deals in der Geschichte der Künstlichen Intelligenz (KI) gesichert. Anleger stellen sich nun die Frage: Sollte man jetzt AMD Aktien kaufen, oder ist die Rallye bereits zu weit gelaufen?

► AMD ISIN: US0079031078 | WKN: 863186 | Ticker: AMD

✅ Drei Key Takeaways

🤝 OpenAI beteiligt sich an AMD – Meilenstein für KI-Infrastruktur OpenAI erhält die Option, bis zu 10 % der AMD-Stammaktien zu erwerben.

Die Option umfasst 160 Mio. Aktien und ist an Meilensteine wie Chip-Volumen und Kursentwicklung geknüpft.

Damit wird AMD zum strategischen Kernpartner von OpenAI – ein klarer Ritterschlag im KI-Markt. ⚙️ Milliarden-Deal stärkt AMDs Position gegen Nvidia OpenAI wird über mehrere Jahre 6 Gigawatt AMD-GPUs (Instinct-Serie) einsetzen – Start: 2. Halbjahr 2026 .

Der Vertrag umfasst ein Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar .

AMD etabliert sich so als führender Konkurrent von Nvidia im Bereich Hochleistungs-KI-Chips. 🚀 Langfristige Wachstumschancen durch KI & Infrastruktur AMD profitiert von OpenAIs Stargate-Projekt , das gigantische Rechenzentren in den USA umfasst.

CEO Lisa Su spricht von einer „ Win-Win-Situation , die den globalen KI-Ausbau beschleunigt“.

Analysten sehen das Potenzial, dass AMD durch diesen Deal mittelfristig in neue Umsatzdimensionen vorstößt.

📊 Fundamentaldaten zur AMD Aktie (Stand Oktober 2025)

Kennzahl Wert / Info OpenAI-Beteiligung Bis zu 10 % GPU-Liefermenge 6 Gigawatt über mehrere Jahre Projektstart 2. Halbjahr 2026 Aktienkursreaktion +25 % nach Deal-Ankündigung Vergleich zu Nvidia Stärkerer Wettbewerb im KI-Segment

🧠 Fazit: AMD Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die AMD Aktie steht im Zentrum des globalen KI-Booms. Der strategische Deal mit OpenAI markiert einen Wendepunkt und eröffnet enorme Wachstumschancen. Kurzfristig könnte die Aktie nach dem Kursfeuerwerk zwar konsolidieren, langfristig aber bleibt AMD ein klarer Profiteur der KI-Revolution. Wer Aktien kaufen möchte, sollte Rücksetzer als Einstiegschance sehen – das Potenzial bleibt gigantisch.

AMD Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur AMD Aktie

❓ Wie profitiert die AMD Aktie vom OpenAI-Deal?

Die AMD Aktie legte deutlich zu, nachdem das Unternehmen einen milliardenschweren Vertrag mit OpenAI geschlossen hat. Der Deal umfasst den Verkauf von KI-Grafikprozessoren (GPUs) im Milliardenwert und macht AMD zu einem direkten Konkurrenten von Nvidia im KI-Bereich. Dadurch steigen Umsatzchancen und Margenaussichten deutlich.

❓ Sollte man jetzt AMD Aktien kaufen?

Ein Kauf der AMD Aktie kann sich für langfristige Anleger lohnen, da AMD stark von der steigenden Nachfrage nach KI-Chips profitiert. Nach der jüngsten Kursrallye ist jedoch Vorsicht geboten – Rücksetzer könnten attraktive Einstiegsgelegenheiten bieten.

❓ Wie ist die aktuelle Prognose für die AMD Aktie?

Analysten sehen für die AMD Aktie ein weiteres Aufwärtspotenzial, vor allem dank der Expansion in das KI-Geschäft. Der Umsatz soll 2025 zweistellig wachsen, während neue GPU-Generationen AMDs Marktanteil im Datacenter-Segment ausbauen könnten.

❓ Welche Risiken bestehen bei einem Investment in die AMD Aktie?

Risiken ergeben sich durch den starken Wettbewerb mit Nvidia und mögliche Lieferengpässe bei High-End-Chips. Zudem könnte eine Überhitzung des KI-Marktes kurzfristig zu Korrekturen führen.

❓ Welche Alternativen gibt es zur AMD Aktie?

Anleger, die auf den KI-Boom setzen möchten, können auch Aktien von Nvidia, Intel oder Taiwan Semiconductor (TSMC) in Betracht ziehen. Diese Unternehmen profitieren ebenfalls stark von der globalen Nachfrage nach Rechenleistung.