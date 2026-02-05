AMD Aktie im Fokus: Quartalszahlen über Erwartungen, KI-Boom treibt Rechenzentrum & neue Produkte wie Helios - jetzt Aktien kaufen?

Die AMD Aktie steht nach den neuesten Quartalszahlen wieder im Mittelpunkt der Anleger. Der Chip-Hersteller konnte beim Gewinn und Umsatz die Erwartungen klar übertreffen – doch trotz starker Zahlen kam es nachbörslich zu einem deutlichen Kursrückgang. Der Grund: Einige Investoren hatten im Zuge des KI-Booms noch stärkere Impulse im Ausblick erwartet.

Damit stellt sich für viele die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um AMD Aktien zu kaufen – oder droht kurzfristig weiterer Druck?

► Advanced Micro Devices WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur AMD Aktie

Zahlen über Erwartungen: AMD lieferte starke Ergebnisse mit deutlich steigenden Umsätzen und Gewinnen.

KI-Story bleibt intakt: Rechenzentrum und KI-GPUs treiben das Wachstum, neue Produkte wie „Helios“ sind in Planung.

Kurzfristig volatil: Trotz starker Ergebnisse fiel die Aktie nachbörslich um bis zu 8 % wegen hoher Markterwartungen.

📊 Quartalszahlen: AMD schlägt die Prognosen deutlich

AMD meldete für das vierte Quartal ein starkes Ergebnis und lag über den Konsensschätzungen:

EPS: 1,53 USD (erwartet: 1,32 USD)

Umsatz: 10,27 Mrd. USD (erwartet: 9,67 Mrd. USD)

Auch beim Gewinn zeigte sich eine klare Verbesserung: Der Nettogewinn stieg auf 1,51 Mrd. USD (92 Cent je Aktie), nach 482 Mio. USD (29 Cent je Aktie) im Vorjahr.

Der Gesamtumsatz legte im Jahresvergleich um 34 % zu – ein starkes Signal für die operative Entwicklung.

🤖 KI-Boom als Wachstumstreiber: Rechenzentrum legt deutlich zu

Ein entscheidender Treiber für die AMD Aktie bleibt der KI- und Rechenzentrumsmarkt. Das Rechenzentrumssegment erzielte einen Umsatz von 5,4 Mrd. USD, was einem Wachstum von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

CEO Lisa Su betonte, dass die KI-Nachfrage nicht nur die GPU-Verkäufe antreibt, sondern auch die Server-CPUs stark profitieren. Hyperscaler bauen ihre Infrastruktur aus, um die steigende Nachfrage nach KI-Cloud-Services zu bedienen.

🚀 Neue Produkte: Helios & MI450 als nächste Wachstumswelle?

AMD setzt weiterhin auf Innovationen im KI-Bereich. Das Unternehmen plant, noch in diesem Jahr ein neues integriertes AI-System namens „Helios“ auf Serverbasis auf den Markt zu bringen.

Laut Lisa Su laufen zudem „aktive Gespräche“ über zusätzliche Verkäufe von Helios- oder MI450-Chips, wobei die Produktion planmäßig in der zweiten Jahreshälfte anlaufen soll.

Solche Aussagen sind für Anleger wichtig, weil sie auf steigende Nachfrage und potenzielle neue Großaufträge hindeuten.

🎮 Client & Gaming: AMD gewinnt Marktanteile gegen Intel

Auch im Client- und Gaming-Segment zeigte AMD Stärke: Der Umsatz stieg um 37 % auf 3,9 Mrd. USD. Das Wachstum wurde vor allem durch die starke Nachfrage nach Ryzen-Prozessoren für Laptops und PCs getragen – hier gewinnt AMD Marktanteile gegenüber Intel.

Das Embedded-Segment wuchs dagegen langsamer und stieg um 3 % auf 950 Mio. USD.

⚠️ Risiken: China-Exportkontrollen bleiben ein Thema

Ein zusätzlicher Risikofaktor für die AMD Aktie sind US-Exportkontrollen und die Frage, in welchem Umfang AMD KI-Chips nach China liefern kann. AMD erzielte im vierten Quartal 390 Mio. USD Umsatz mit MI308-Chips in China und erwartet im laufenden Quartal rund 100 Mio. USD Umsatz aus China.

Das zeigt: China bleibt ein relevanter Markt – gleichzeitig aber auch ein potenzielles Risiko durch regulatorische Einschränkungen.

🧠 Fazit: AMD Aktie – starke Zahlen, aber hohe Erwartungen im KI-Markt

Die AMD Aktie überzeugt mit starken Quartalszahlen, kräftigem Wachstum im Rechenzentrum und einer klaren KI-Strategie. Gleichzeitig zeigt die Kursreaktion, dass die Erwartungen im KI-Sektor extrem hoch sind – und selbst gute Ergebnisse kurzfristig nicht reichen, wenn der Ausblick nicht „perfekt“ ist.

👉 Für langfristige Anleger kann es sich lohnen, AMD Aktien zu kaufen – vor allem, wenn man an den KI-Boom glaubt und Rücksetzer als Einstiegschance betrachtet. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch volatil.

AMD Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur AMD Aktie

❓ Ist die AMD Aktie aktuell kaufenswert?

Die AMD Aktie bleibt für viele Anleger interessant, da AMD stark vom KI- und Rechenzentrumsboom profitiert. Für langfristige Investoren kann es sinnvoll sein, AMD Aktien zu kaufen – allerdings ist die Aktie kurzfristig volatil, weil die Erwartungen im KI-Sektor sehr hoch sind.

❓ Warum ist die AMD Aktie trotz guter Zahlen gefallen?

Die AMD Aktie gab nachbörslich nach, obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen haben. Der Markt reagierte sensibel, weil einige Anleger einen noch stärkeren Ausblick im KI-Geschäft erwartet hatten.

❓ Welche Rolle spielt KI für die AMD Aktie?

KI ist ein zentraler Wachstumstreiber für AMD, insbesondere durch KI-GPUs und Server-CPUs im Rechenzentrumssegment. Steigende Investitionen in Cloud und KI-Infrastruktur sorgen für zusätzliche Nachfrage und stützen die langfristige Story der AMD Aktie.

❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der AMD Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen starke Kursschwankungen, der harte Wettbewerb im Chipmarkt sowie mögliche Einschränkungen durch Exportkontrollen – insbesondere im Geschäft mit China. Auch hohe Markterwartungen können kurzfristig Druck erzeugen.

❓ Für welche Anleger eignet sich die AMD Aktie?

Die AMD Aktie eignet sich vor allem für Anleger mit langfristigem Horizont, die gezielt Aktien kaufen und auf Wachstum im Halbleiter- und KI-Sektor setzen möchten. Aufgrund der Volatilität ist ein gutes Risikomanagement empfehlenswert.