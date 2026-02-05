DAX Prognose & DAX aktuell – Tagesausblick für Donnerstag, 05.02.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels direkt das Tageshoch, das gleich abverkauft wurde. Es gelang den Bullen am Vormittag zwar den Index zu drehen und wieder etwas aufwärtszuschieben, aber auch diese Bewegung wurde nachfolgend wieder abverkauft. Auch die Entlastungsbewegung, die sich am Nachmittag eingestellt hat, hatte keine Substanz. Es ging am Nachmittag mit Dynamik abwärts. Im Handel gestern wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte der DAX zunächst zurück, konnte sich am Abend wieder etwas vom Tief erholen. Der DAX ging bei 24.629 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX bleibt technisch angeschlagen

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX aktuell unter allen relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Solange keine nachhaltige Rückeroberung dieser Marken gelingt, bleibt die DAX Prognose kurzfristig klar bärisch.

Abwärtsrisiken überwiegen trotz möglicher Erholungen

Erholungsbewegungen dürften zunächst begrenzt bleiben und auf Widerstände im Bereich 24.720 bis 24.755 Punkte treffen. Unterhalb von 24.653 Punkten eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 24.410 bis 24.368 Punkte.

Marktstimmung unterstützt defensives Szenario

Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 41 Punkten im Bereich „Fear“ und bestätigt die vorsichtige Haltung der Anleger. In Kombination mit der negativen Charttechnik spricht dies im Tagesverlauf eher für ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Marktumfeld.

DAX aktuell – Rückblick auf den Handel vom 04.02.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels markierte der Index direkt das Tageshoch, das im Anschluss zügig abverkauft wurde. Zwar gelang es den Bullen im weiteren Vormittagshandel, den DAX zwischenzeitlich zu stabilisieren und leicht nach oben zu schieben, doch auch diese Bewegung blieb ohne Nachhaltigkeit.

Die am Nachmittag einsetzende Entlastungsbewegung zeigte ebenfalls keine Substanz. Der DAX aktuell geriet erneut unter Druck und gab mit zunehmender Dynamik nach. Am Ende des Xetra-Handels stand ein weiterer Tagesverlust zu Buche. Nachbörslich konnte sich der Index vom Tagestief leicht erholen und ging bei 24.629 Punkten aus dem Handel.

Per Xetra-Schluss notierten am 04.02.2026 29 Aktien im Plus, während 11 Werte Abschläge verzeichneten.

Top-Gewinner im DAX aktuell:

Brenntag +10,32 %

Continental +6,28 %

Symrise +5,42 %

Schwächste Werte:

Heidelberg Materials −7,01 %

Siemens −6,28 %

Deutsche Bank −4,87 %

DAX Kennzahlen im Überblick

Kennzahl 04.02. 03.02. Tageshoch 24.890 25.115 Tagestief 24.534 24.633 Xetra Schluss 24.653 24.775 Tagesschluss 24.629 24.761 Range (Punkte)* 356 482

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

DAX Prognose – Charttechnik im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX aktuell im Umfeld der SMA200 (25.749 Punkte) sowie der SMA20 (25.659 Punkte). Der Versuch, sich am Morgen nach oben abzusetzen, scheiterte deutlich. Der Index fiel dynamisch unter die SMA200 zurück. Auch die SMA50 (24.755 Punkte) stellte sich als markanter Widerstand heraus.

Die Erholungsbewegung am Nachmittag endete erneut im Bereich der gleitenden Durchschnitte. In der Folge etablierte sich der DAX per Stundenschluss klar unter der SMA20. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt.

DAX Prognose Unterseite (1h):

24.410 / 24.390 Punkte

24.225 / 24.200 Punkte

24.050 / 24.030 Punkte

Sollte es dem DAX gelingen, per Stundenschluss wieder über die SMA20 zu laufen, müssten im nächsten Schritt auch SMA200 und SMA50 überwunden werden. Gelingt dieser Ausbruch mit Momentum, könnte sich das Chartbild bullisch aufhellen.

Mögliche Anlaufziele Oberseite:

24.880 / 24.895 Punkte

25.100 / 25.120 Punkte

Einschätzung 1h-Chart – DAX Prognose: bärisch

DAX Prognose – Charttechnik im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hatte der DAX zu Wochenbeginn zwar dynamisch alle drei gleitenden Durchschnitte überwunden, diese Bewegung erwies sich jedoch als nicht tragfähig. Bereits gestern kam es zu einem erneuten Abverkauf unter die SMA50 (24.731 Punkte) und die SMA200 (24.755 Punkte).

Zwar konnte sich der Index kurzfristig zurück über diese Marken schieben, eine nachhaltige Etablierung blieb jedoch aus. Im weiteren Handelsverlauf fiel der DAX erneut unter alle relevanten Durchschnittslinien und etablierte sich darunter.

Solange der DAX aktuell unter der SMA20 (24.720 Punkte) notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Die potenziellen Kursziele auf der Unterseite entsprechen den Marken aus der Stundenbetrachtung.

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Für ein nachhaltiges bullisches Szenario wäre jedoch ein klarer Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200 erforderlich.

Einschätzung 4h-Chart – DAX Prognose: bärisch

DAX Prognose heute – Ausblick auf den 05.02.2026

Der DAX aktuell startete heute bei 24.653 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 24 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss, aber deutlich unter der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitagmorgen.

Long-Szenario

Halten die Bullen den DAX oberhalb von 24.653 Punkten, sind folgende Anlaufziele möglich:

24.671 / 24.673

24.689 / 24.691

24.713 / 24.715

24.734 / 24.736

24.755 / 24.757

24.772 / 24.774

24.795 / 24.797

24.814 / 24.816

Oberhalb davon:

24.838 / 24.840

24.861 / 24.863

24.879 / 24.881

24.894 / 24.896

24.913 / 24.915

24.932 / 24.934

24.961 / 24.963

24.979 / 24.981

24.997 / 24.999

25.013 / 25.015

25.030 / 25.032

25.055 / 25.057

Short-Szenario

Kann sich der DAX nicht über 24.653 Punkten halten, ergeben sich folgende Abwärtsziele:

24.630 / 24.628

24.608 / 24.606

24.585 / 24.583

24.569 / 24.567

24.549 / 24.547

24.528 / 24.526

24.510 / 24.508

24.490 / 24.488

24.475 / 24.473

24.457 / 24.455

24.440 / 24.438

24.424 / 24.422

24.409 / 24.407

24.388 / 24.386

Darunter:

24.370 / 24.368

24.355 / 24.353

24.339 / 24.337

24.321 / 24.319

24.302 / 24.300

24.283 / 24.281

24.265 / 24.263

24.244 / 24.242

24.225 / 24.223

24.207 / 24.205

24.187 / 24.185

24.168 / 24.166

24.145 / 24.143

DAX Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

24.658 · 24.720 / 24.731 / 24.749 / 24.755 · 24.835 · 24.982 · 25.006 / 25.023 / 25.057 · 25.100 / 25.168 · 25.235 / 25.299 · 25.357 · 25.415 / 25.450

Unterstützungen:

24.504 · 24.443 / 24.416 · 24.345 · 24.274 / 24.231 · 24.135 · 24.049 / 24.015

Markteinschätzung & DAX Prognose

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 65 %

Die erwartete Tagesrange für den DAX aktuell liegt bei:

24.691 / 24.816 bis 24.508 / 24.368 Punkten

