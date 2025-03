Bitcoin Boden könnte um rund $78.000 gefunden sein 🔴 bullish in die FED, aber wie geht’s weiter?

Während wir rein preislich in Bitcoin ein wenig unter den Kursniveaus der Vorwoche bei unserer letzten Bitcoin Betrachtung handeln, hat sich das Bild meiner Einschätzung jedoch deutlich in Richtung der Bitcoin Bullen verschoben. 

Bitcoin¬†Boden k√∂nnte um rund $78.000 gefunden sein ūüĒī bullish in die FED, aber wie geht‚Äôs weiter?

Aktuelle Nachrichten zum¬† Bitcoin ¬†Trading¬†ūüĒī¬† Bitcoin ¬†Handelsideen¬†ūüĒī Bitcoin¬†Prognose¬†& Ausblick

‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Das √ľbergeordnete Bild f√ľr Bitcoin

So kam es zwar am Dienstag kurzzeitig zu einem Push unter die $78.000 Marke, aber keinem ‚ÄěFollow Through‚Äú, stattdessen fanden sich z√ľgig K√§ufer, eventuell Marktteilnehmer mit einer Vorahnung, dass die US Inflation am Dienstag ‚Äěk√ľhler‚Äú als erwartet ver√∂ffentlicht werden w√ľrde ‚Äď was sie tats√§chlich wurde.¬†

So wurde die jährliche Inflationsrate in den USA mit 2,8% deutlich unter den 3% des Vormonats veröffentlicht und unter der Erwartung 2,9% veröffentlicht. 

Weiteres bullishes Momentum erhielten die Bitcoin Bullen dann am Freitag mit den Zahlen zur US Verbraucherstimmung der University of Michigan, die im März auf 57,9, den niedrigsten Stand seit November 2022 fiel und ebenfalls deutlich unter der Erwartung der Wall Street von 63,1 Punkten lag. 

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Warum das positiv f√ľr Bitcoin bzw. Risk Assets generell ist?

Weil es die Wahrscheinlichkeit erh√∂ht, dass die FED am kommenden Mittwoch einen geldpolitisch eher expansiveren Kurs in Aussicht stellt oder technisch gesprochen: der FED Dot Plot nach unten wandert, sich also die am Mittwoch ver√∂ffentlichten ‚ÄěEconomic Projections‚Äú dem Terminmarkt ann√§hern und drei 25 Basispunkt-Zinssenkungen bis Dezember 2025 wahrscheinlicher werden.¬†

Rein technisch w√ľrde ich in den kommenden Tagen zun√§chst sehen wollen, ob es den Bitcoin Bullen gelingt, die Kryptow√§hrung √ľber $85.000 zu stabilisieren, dem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis geankert auf die Meldung am 02.03., als Trump √ľber soziale Medien Bitcoin als Eckstein einer Krypto-Reserve der USA thematisierte.¬†

Oberhalb der $85.000 Marke w√§re dann zun√§chst ein Test der $92.000 Region denkbar, auch noch vor der FED, dann m√ľssten wir allerdings auf die Leitzinsentscheidung und gew√§hlte Rhetorik der US-Notenbank warten.¬†

Unterhalb von $85.000 wäre ein zeitnaher, erneuter Test der $78.000 Region denkbar. 

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

 

Bitcoin - Trading Setups:

Rein technisch ist der Vorteil zwar eher Short, aber bei einer R√ľckeroberung und Halten √ľber der $85.000 Marke w√§re in Erwartung der FED am Mittwoch ein schneller, bullisher Momentum Drive mit Ziel um $92.000 sehr wahrscheinlich.

Long-Setup:  

Ein solches ‚ÄěMomentum Long Play‚Äú w√ľrde ich ausgehend von einer mehrst√ľndigen, engen Konsolidierung knapp unter $85.000 bei einem Break dar√ľber Long handeln wollen, Stop knapp unter die Konsolidierung, Ziel um $92.000.¬†¬†

Short-Setup: 

Short Trades sind meiner Einschätzung nach ein wenig mit Vorsicht zu sehen, auch wenn sich kurzfristige Short-Engagements unter der $85.000er Region, Trend-folgend und mit Ziel eines Re-Tests der $78.000er Region, eventuell auch etwas tiefer durchaus als interessant anbieten könnten.  

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 15.03.25:

Quelle: xStation5 von XTB

