Bitcoin Volatilität hält an 🔴 Trump heizt Spekulationen auf US Krypto-Reserve an

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

In der Vorwoche hatten wir an dieser Stelle noch die Möglichkeit eines kurzfristigen „Bounces“ folgend auf das „steil gehen“ auf der Unterseite thematisiert und bereits am Sonntag erhielten wir Unterstützung aus dem Weißen Haus von niemand geringerem als US-Präsident Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump nannte am Sonntagabend deutscher Zeit erstmals Kryptowährungen, die Teil einer strategische Krypto-Reserve der USA aufgenommen werden sollen, dazu zählen: Bitcoin und Ethereum, aber auch Solana, Ripple und Cardano.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Bitcoin zog in der Spitze mehr als 10% an, wurde in seinem Hoch bei über $96.000 gehandelt, auch Ethereum, Solana, Cardano und Ripple sahen massive Kurssprünge, teilweise von über 50% im Falle von Cardano. Inwiefern der Aufbau einer solch strategischen Krypto-Reserve allerdings realistisch ist, darf, aktuell zumindest, bezweifelt werden.

Zwar hat Trump eine Exekutiv-Order erlassen und die Bildung einer Arbeitsgruppe für digitale Vermögenswerte angeordnet, die bis Juli prüfen soll, ob die US-Regierung eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen soll.

Aber, erinnern wir uns an die Ausführungen von FED Chairman Powell bereits auf der FED Leitzinsentscheidung im Dezember, wo er sagte, dass die US-Notenbank nicht daran interessiert sei, sich an Bemühungen der Regierung zu beteiligen, große Mengen an Bitcoin zu horten.

Sicher, es scheint Möglichkeiten zu geben, auch wenn es entscheidende Gesetzänderungen bedarf, die die FED zumindest aktuell nicht anstrebt. So hat die republikanische Senatorin Cynthia Lummis bereits im Dezember einen Gesetzesentwurf zur Schaffung einer solchen Reserve eingebracht, nach dem das US-Finanzministerium jährlich 200.000 Bitcoins kaufen würde, bis der Vorrat eine Million Token erreicht. Die Käufe würden demnach durch Fed-Bankeinlagen und Goldbestände finanziert werden.

Genau eine solche Finanzierung einer strategischen Bitcoin-Reserve bedarf aber der Zustimmung des Kongresses – in welcher allerdings die Republikaner derzeit eine Mehrheit besitzen, ist also nicht ganz auszuschließen.

Technisch würde ich allerdings kurzfristig zunächst abwarten wollen, ob es den Bitcoin Bullen gelingt, Bitcoin über die sonntäglichen Übertreibungshochs um rund $96.500 zu befördern. Sollte dies gelingen, wäre der letztwöchige, bearishe Modus zunächst kein Thema mehr und machte eine zeitnahe Attacke auf und Bruch über die Allzeithochs um rund $110.000 mit weiteren Aufschlägen bis zunächst in Gefilde um $120.000/125.000 sehr wahrscheinlich.

Aktuell konsolidiert Bitcoin in Gefilden um $90.000, der Ausbruchregion vor dem „Flush“ unter die $80.000 Marke, meiner Einschätzung nach ein Indiz, dass es aktuell zu einem Kampf zwischen Bullen und Bären zu kommen scheint und auch denkbar scheint, dass es zu einem nochmaligen Schub auf der Unterseite kommt.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Rein technisch sehe ich den Vorteil aktuell eher Short, würde mich Trading-technisch aber zunächst zurückhalten wollen, wäre einerseits an Short-Engagements erst bei einem Fall unter die $84.000 Marke interessiert, an kurzfristigen Long-Engagements mit Ziel um $100.000 erst über $93.000.

Long-Setup:

Wie weiter oben thematisiert, ist Bitcoin für mich, ausgehend von der jüngsten Price Action für Long-Engagements zunächst zu „heikel“ und ich würde für Setups für die Long-Seite ausgehend hiervon zunächst absehen wollen, eventuell kurzfristige „Momentum Trades“ in Betracht ziehen, wozu ich aber auch erstmal eine Rückeroberung der $92.000/93.000 sehen wollen würde.

Short-Setup:

Short Trades sind meiner Einschätzung nach auch ein wenig mit Vorsicht zu sehen, auch wenn sich kurzfristige Short-Engagements unter der $84.000er Region, Trend-folgend und mit Ziel eines Re-Tests der $78.000er Region, eventuell auch etwas tiefer durchaus als interessant anbieten könnten.

Quelle: xStation5 von XTB

