Der Krypto-Markt steht unter massivem Druck. Der Bitcoin-Kurs stürzte heute zeitweise auf rund 61.000 $ ab, bevor eine leichte Stabilisierung im Bereich zwischen 63.000 $ und 64.000 $ einsetzte. In unseren aktuellen Krypto News beleuchten wir die Hintergründe des jüngsten Ausverkaufs und analysieren, ob der Boden bereits erreicht ist.

►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin

Ein Blick auf die Chartanalyse zeigt: Der tägliche RSI (Relative Strength Index) ist auf einen Extremwert von 19 gefallen. Dies signalisiert eine stark überverkaufte Marktlage – der Verkaufsdruck der Bären könnte also vorerst erschöpft sein. Allerdings zeigt die Historie auch ein anderes Bild: Die letzten zwei großen Abwärtskorrekturen fielen mit rund 40 % deutlich heftiger aus. Sollte sich dieses Szenario wiederholen, droht Bitcoin ein weiteres Abwärtsziel im Bereich von 50.000 $.

Dennoch bleibt die Hoffnung auf die Bullen: Die psychologisch und technisch wichtige Unterstützungszone um 60.000 $ hat in der Vergangenheit starke Kaufreaktionen ausgelöst. Ein nachhaltiger Durchbruch nach unten wird kein Selbstläufer und würde ein dauerhaftes Comeback des Bärenmarktes voraussetzen.

Das Wichtigste im Überblick: Warum der Krypto-Markt korrigiert

Hohe Tagesverluste: Innerhalb von nur 24 Stunden verlor Bitcoin fast 8 % an Wert – das entspricht einem Minus von über 5.000 $ im Vergleich zum Tageshoch. Damit wurden die Kursgewinne der letzten Wochen komplett ausgelöscht.

Abstand zum Allzeithoch: Aktuell notiert die größte Kryptowährung rund 50 % unter ihrem Allzeithoch von 126.000 $, welches im Oktober 2025 erreicht wurde.

Institutionelle Abflüsse: Neben geopolitischen Spannungen und der Liquidation gehebelter Positionen belasten vor allem hohe Abflüsse aus den institutionellen Bitcoin -ETFs den Markt.

Kapitalflucht Richtung KI: Die wohl größte Herausforderung für Bitcoin ist das schwindende Interesse der Retail-Investoren. Frisches Kapital fließt derzeit verstärkt in den Aktienmarkt und in stark gehypte KI-Investment-Themen.

Symbolischer BTC-Verkauf von "Strategy" sorgt für Unruhe

Für zusätzliche Furcht (FUD) in den Krypto News sorgte die Meldung, dass das Unternehmen Strategy 32 BTC im Wert von ca. 2,5 Millionen $ veräußert hat.

Hintergrund zum Verkauf: Gemessen an den Gesamtreserven des Unternehmens von über 818.000 Bitcoin ist dieser Verkauf verschwindend gering. Dennoch hat die Transaktion Signalwirkung: Es ist die erste offengelegte Reduzierung der BTC-Bestände des Giganten seit Jahren. Zweck des Verkaufs war die Finanzierung von Dividendenzahlungen für die STRC-Vorzugsaktien (11,5 % jährliche Rendite).

Die Quittung folgte prompt: Nach Bekanntgabe rutschte Bitcoin zeitweise unter die 72.000 $-Marke, während die Aktien von Strategy am selben Tag um fast 6 % einbrachen und den allgemeinen Abwärtstrend beschleunigten.

