- BITCOIN: Hohe Tagesverluste: Innerhalb von nur 24 Stunden verlor Bitcoin in der Spitze fast 8 % an Wert
- Kapitalflucht Richtung KI?!
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Der Krypto-Markt steht unter massivem Druck. Der Bitcoin-Kurs stürzte heute zeitweise auf rund 61.000 $ ab, bevor eine leichte Stabilisierung im Bereich zwischen 63.000 $ und 64.000 $ einsetzte. In unseren aktuellen Krypto News beleuchten wir die Hintergründe des jüngsten Ausverkaufs und analysieren, ob der Boden bereits erreicht ist.
►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
Ein Blick auf die Chartanalyse zeigt: Der tägliche RSI (Relative Strength Index) ist auf einen Extremwert von 19 gefallen. Dies signalisiert eine stark überverkaufte Marktlage – der Verkaufsdruck der Bären könnte also vorerst erschöpft sein. Allerdings zeigt die Historie auch ein anderes Bild: Die letzten zwei großen Abwärtskorrekturen fielen mit rund 40 % deutlich heftiger aus. Sollte sich dieses Szenario wiederholen, droht Bitcoin ein weiteres Abwärtsziel im Bereich von 50.000 $.
Dennoch bleibt die Hoffnung auf die Bullen: Die psychologisch und technisch wichtige Unterstützungszone um 60.000 $ hat in der Vergangenheit starke Kaufreaktionen ausgelöst. Ein nachhaltiger Durchbruch nach unten wird kein Selbstläufer und würde ein dauerhaftes Comeback des Bärenmarktes voraussetzen.
Das Wichtigste im Überblick: Warum der Krypto-Markt korrigiert
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Hohe Tagesverluste: Innerhalb von nur 24 Stunden verlor Bitcoin fast 8 % an Wert – das entspricht einem Minus von über 5.000 $ im Vergleich zum Tageshoch. Damit wurden die Kursgewinne der letzten Wochen komplett ausgelöscht.
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Abstand zum Allzeithoch: Aktuell notiert die größte Kryptowährung rund 50 % unter ihrem Allzeithoch von 126.000 $, welches im Oktober 2025 erreicht wurde.
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Institutionelle Abflüsse: Neben geopolitischen Spannungen und der Liquidation gehebelter Positionen belasten vor allem hohe Abflüsse aus den institutionellen Bitcoin-ETFs den Markt.
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Kapitalflucht Richtung KI: Die wohl größte Herausforderung für Bitcoin ist das schwindende Interesse der Retail-Investoren. Frisches Kapital fließt derzeit verstärkt in den Aktienmarkt und in stark gehypte KI-Investment-Themen.
Symbolischer BTC-Verkauf von "Strategy" sorgt für Unruhe
Für zusätzliche Furcht (FUD) in den Krypto News sorgte die Meldung, dass das Unternehmen Strategy 32 BTC im Wert von ca. 2,5 Millionen $ veräußert hat.
Hintergrund zum Verkauf: Gemessen an den Gesamtreserven des Unternehmens von über 818.000 Bitcoin ist dieser Verkauf verschwindend gering. Dennoch hat die Transaktion Signalwirkung: Es ist die erste offengelegte Reduzierung der BTC-Bestände des Giganten seit Jahren. Zweck des Verkaufs war die Finanzierung von Dividendenzahlungen für die STRC-Vorzugsaktien (11,5 % jährliche Rendite).
Die Quittung folgte prompt: Nach Bekanntgabe rutschte Bitcoin zeitweise unter die 72.000 $-Marke, während die Aktien von Strategy am selben Tag um fast 6 % einbrachen und den allgemeinen Abwärtstrend beschleunigten.
Bitcoin Chartanalyse (D1)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Bitcoin-Kurssturz
Warum fällt der Bitcoin-Kurs aktuell?
Der aktuelle Rückgang von Bitcoin wird primär durch hohe institutionelle Abflüsse aus Bitcoin-ETFs, die Liquidation gehebelter Long-Positionen und wachsende geopolitische Spannungen angetrieben. Zudem leidet der Krypto-Markt unter einer sinkenden Spot-Nachfrage, da Investoren ihr Kapital verstärkt in den Aktienmarkt und in den aktuellen KI-Investment-Trend umschichten.
Wie tief kann Bitcoin im aktuellen Ausverkauf noch fallen?
Sollte die technisch und psychologisch wichtige Unterstützung von 60.000 $ nachhaltig nach unten durchbrochen werden, liegt das nächste statistische Abwärtsziel bei ca. 50.000 $. Diese Marke ergibt sich aus historischen Mustern des Bitcoin-Kurses, bei denen vorangegangene große Korrekturen oft Verluste von rund 40 % nach sich zogen.
Was bedeutet ein täglicher RSI von 19 für Bitcoin?
Ein täglicher RSI (Relative Strength Index) von 19 bedeutet, dass Bitcoin extrem überverkauft ist. Für Händler und Analysten ist dies ein starkes technisches Signal, dass der aktuelle Verkaufsdruck der Bären vorerst erschöpft sein könnte und die Chancen für eine kurzfristige charttechnische Gegenbewegung oder Stabilisierung steigen.
Warum hat das Unternehmen „Strategy“ Bitcoin verkauft?
Das Unternehmen Strategy hat 32 Bitcoin (Gegenwert ca. 2,5 Millionen $) veräußert, um Dividendenzahlungen für STRC-Vorzugsaktien zu finanzieren, die eine jährliche Rendite von 11,5 % aufweisen. Obwohl der Verkauf gemessen am Gesamtbestand des Unternehmens von über 818.000 BTC winzig ist, sorgte er für Unruhe in den Krypto News, da es die erste offengelegte Bestandsreduzierung seit Jahren war.
Wie weit ist Bitcoin aktuell von seinem Allzeithoch entfernt?
Bitcoin notiert derzeit rund 50 % unter seinem Allzeithoch von 126.000 $, welches im Oktober 2025 erreicht wurde. Der aktuelle Crash hat somit die Kursgewinne und Erholungsphasen der vergangenen Wochen innerhalb kürzester Zeit vollständig eliminiert.
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