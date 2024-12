Am Donnerstag, den 05.12.2024 wurde ein neuer Meilenstein erreich: Bitcoin brach zum ersten Mal über $100.000. Allerdings kam es dann in den Folgestunden zu einer mehrstündigen Konsolidierung und in den Abend zu einem scharfen Rücksetzer in Gefilde um rund $93.000, von dem sich Bitcoin Preis-technisch zwar erholen konnte, dennoch derzeit erneut knapp unter $100.000 handelt. Bitcoin gelingt historisches mit Bruch über $100.000 – wenn auch nur kurzfristig Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 Das übergeordnete Bild für Bitcoin Daran änderten auch die US-Arbeitsmarktzahlen nichts, die mit 227.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar veröffentlicht wurden und unwesentlich etwas an der Erwartung der Terminmarktteilnehmer in Bezug auf den geldpolitischen Kurs über das Jahr 2025 veränderten. Bitcoin Chartanalyse - Daily Grundsätzlich ist es meiner Einschätzung unter rein technischen Gesichtspunkten so, dass die erhöhte Volatilität am Donnerstag nach dem kurzen Push über die $100.000 Marke und dem anschließenden, aggressiven „Flush Outs“ oder „Flash Crashs“ in Bitcoin nicht weiter überraschend anmutet, eine nun einsetzende Konsolidierung eventuell gar als „gesund“ bezeichnet werden sollte. Immerhin hat die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung seit der Wahl Donald Trumps zum 47ten US-Präsidenten am 06.11. rund 50% Preisaufschläge zu sehen bekommen, aber dennoch sollte man in den kommenden Tagen eine mögliche Veränderung des Charakters der Aufwärtsbewegung im Hinterkopf haben. Ich wäre wenig überrascht, wenn Bitcoin in den kommenden Tagen bzw. Wochen innerhalb der imposanten „$100.000-Kerze“ verweilt und mehrere „Inside Days“ zwischen $93.000 und $104.000 produziert, die im übertragenen Sinne so etwas wie ein „Energie aufbauen“ oder „Kraft tanken“ wären, bevor es dann zu einem nächsten, bullishen Drive auf der Oberseite im ersten Quartal 2025 käme. Eine deutlichere Eintrübung des weiter bullishen Bildes in Bitcoin sehe erst mit einem Fall und Halten unter der $90.000 Marke, jenem Preisniveau, was auch dem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis, geankert auf die US-Präsidentschaftswahl vom 05./06.11 entspricht. Ein auf der Kehrseite erfolgender, überraschender Push über $104.000 sollte meiner Einschätzung nach auch weiterhin vor dem Hintergrund der jüngst eingeführten Bitcoin-ETF-Optionen betrachtet werden, welcher eine erhöhte Chance auf eine sogenannte „Gamma Squeeze“ beinhaltet, resultierend aus einem einsetzenden Absicherungsbedarf, der kontinuierlich und immer dynamischer zunehmen könnte und auf der Oberseite zügig Kursziele um $110.000 und höher denkbar werden ließe. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Wie bereits geschrieben, bleibt der Modus in Bitcoin grundsätzlich bullish, aber die Wahrscheinlichkeit einer länger anhaltenden Konsolidierung innerhalb der „$100.000-Tages-Kerze“ scheint meiner Einschätzung nach sehr wahrscheinlich. Long-Setup: Ausgehend von meinen einleitenden Zeilen, wäre ich Trading-technisch in Bezug auf Long-Engagements sehr zurückhaltend, würde solche erst bei engen Konsolidierung knapp unterhalb der $104.000 mit Blick auf Momentum Long Positionen in Betracht ziehen. Short-Setup: Auch in Bezug auf Short Trades bin ich ausgehend von einleitenden Zeilen zurückhaltend, eventuell sogar noch mehr ausgehend vom übergeordnet bullishen Modus, wäre frühestens bei einem Bruch und hold unter $90.000 für kurzfristige Momentum Short Trades zu haben. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 07.12.24: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.