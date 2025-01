Bitcoin hat das Jahr 2024 mit einem Plus von fast 150% beschlossen – und ist mit Aufschlägen ins neue Jahr 2025 gestartet, notiert zum aktuellen Zeitpunkt für das Jahr 2025 bereits erneut rund 3% im Plus. Bitcoin hält den „Trump-Support“ 🔴 $100.000 Rückeroberung bleibt obligatorisch Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das übergeordnete Bild für Bitcoin Ob es allerdings in den kommenden 12 Monaten zu einer ähnlichen Performance, zu welcher besonders die Aufschläge in den letzten zwei Monaten des Jahres, folgend auf den Wahlsieg Donald Trumps und den darüber hinaus verzeichneten „Republican Sweep“ und die erwartete De-Regulierungswelle mit besonderem Blick auf die Krypto-Branche, kommt, bleibt abzuwarten. Bitcoin Chartanalyse - Daily Aktuell dürften besonders die Erwartungen im Hinblick auf die US-Notenbank FED und ihren geldpolitischen Kurs in den kommenden Monaten relevant für die Marktteilnehmer sein. Zur Erinnerung: wie erwartet senkte die US Notenbank FED am 18.12.2024 den Leitzins um 25 Basispunkte auf nun 4.25 – 4.5%, wobei der Hauptfokus auf dem „Dot Plot“ und hier der Frage, wie weit die Punkte für das Jahr 2025 „nach oben“ wandern, gelegen haben dürfte. Fakt ist, dass sich die Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder der Erwartung des Terminmarktes annäherten und nun mit einer Mehrheit zwei 25 Basispunkt-Zinsschritten über das Jahr 2025 erwartet werden. Jay Powell ließ zwar zwischen den Zeilen durchscheinen, dass der weitere geldpolitische Kurs auch vom politischen Kurs von President-elect Donald Trump abhängt und hier, wie weit die angekündigten Strafzölle auf Importe und Steuersenkungen gehen könnten, was potenziell Inflations-treibend und eher einen zurückhaltenden, geldpolitischen Kurs der FED erwarten lässt. Besonders brisant war vor einigen Wochen mit Blick auf Bitcoin die Frage eines Journalisten nach der Möglichkeit, dass die Federal Reserve Bitcoin hält, worauf Jay Powell recht deutlich reagierte, sagte: “Wir dürfen keine Bitcoin besitzen. Der Federal Reserve Act legt fest, was wir besitzen dürfen, und wir streben keine Gesetzesänderung an. Das ist eine Angelegenheit für den Kongress, aber wir von der FED streben nicht nach einer Gesetzesänderung.” Außer Frage steht, dass Bitcoin das Jahr 2024 zwar nicht über der psychologisch wichtigen $100.000 Marke hat beschließen können, aber im vor Weihnachten thematisierten Bereich um $92.000 ein Kurs-technisch spannendes und als Unterstützung fungierendes Level fand: hier verläuft nämlich in etwa der durchschnittlich seit der US-Präsidentschaftswahl bezahlte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis. Und wie damals bereits geschrieben wäre wäre ich wenig überrascht, wenn sich in diesen Gefilden (zunächst) Käufer fänden und es ausgehend hiervon zu einer Gegenbewegung käme, wobei weiterhin abzuwarten ist, ob die um $98.000 gefundene Widerstandsregion zurückerobert werden kann. Sollte eine solche Rückeroberung in den kommenden Tagen gelingen, ist weiter ein zügiger Rücklauf über $100.000 zu erwarten. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Unter der $100.000 Marke möchte ich für Bitcoin weiterhin weder Long, noch Short sein, wobei sich mein „Level of Interest“ in Bezug auf Short Engagements tatsächlich auf die Region um $92.000 beschränkt, wobei ich erst bei einem Break und unter Hold unterhalb Short sein wollen würde. Long-Setup: Grundsätzlich würde ich ausgehend von der jüngsten Bearishness in Bezug auf Long-Engagements vorsichtig sein, zu prüfen wäre, ob man vor dem Hintergrund der bereits um $98.000 zu erwartenden Widerstandsregion Chance-Risiko-Verhältnis-technisch ein ausreichend attraktives Long-Trading-Umfeld vorfände. Short-Setup: In Bezug auf Short Trades gilt es aufmerksamer zu werden, jegliche, erneute Attacke auf die $92.000 Region und Ausbleiben klarer Käufer in diesen Gefilden, was sich bspw. in Form schwacher Bounces abzeichnen würde, würde interessant wenigstens für kurzfristige Momentum Short Trades bei einem Bruch unter $92.000. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 04.01.25: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

