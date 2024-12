Wie in unserer Bitcoin Betrachtung vergangene Woche Samstag geschrieben, sprach nach den Aufschlägen von rund 50% seit der US Präsidentschaftswahl und der Wahl Donald Trumps zum US Präsidenten einiges für eine Verschnaufpause. Konkret schrieb ich...

Bitcoin konsolidiert um $100.000 🔴 frische Impulse mit der FED am Mittwoch

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Wie in unserer Bitcoin Betrachtung vergangene Woche Samstag geschrieben, sprach nach den Aufschlägen von rund 50% seit der US Präsidentschaftswahl und der Wahl Donald Trumps zum US Präsidenten einiges für eine Verschnaufpause. Konkret schrieb ich:

„Ich wäre wenig überrascht, wenn Bitcoin in den kommenden Tagen bzw. Wochen innerhalb der imposanten „$100.000-Kerze“ verweilt und mehrere „Inside Days“ zwischen $93.000 und $104.000 produziert, die im übertragenen Sinne so etwas wie ein „Energie aufbauen“ oder „Kraft tanken“ wären, bevor es dann zu einem nächsten, bullishen Drive auf der Oberseite im ersten Quartal 2025 käme.“

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Und in der Tat, in den vergangenen sieben Handelstagen verweilte Bitcoin in eben genau dieser Handelsspanne, setzte noch nicht einmal zu einem Versuch an aus dieser Range auszubrechen, weder auf der Ober- noch auf der Unterseite, folgend auf die US Inflation am Dienstag, noch auf die US Erzeugerpreise am Donnerstag.

Und das, obwohl sowohl die jährliche Inflationsrate in den USA im November 2024 im zweiten Monat in Folge auf nun 2.7 % anstieg, von 2.6 % im Oktober, entsprechend den Erwartungen der Analysten der Wall Street und auch die Erzeugerpreise anzogen.

Die Erzeugerpreise stiegen in den USA im November 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 3 %, entsprechend dem größten Anstieg seit Februar 2023, verglichen mit einem nach oben korrigierten Anstieg von 2.6 % im Oktober und deutlich über der Erwartung der Analysten der Wall Street, die mit einem Anstieg von 2.6 % gerechnet hatten.

Ausgehend hiervon hat sich allerdings die Erwartung in Bezug auf den geldpolitischen Pfad der FED über das Jahr 2025 nur marginal verändert, der Terminmarkt erwartet lauft FED Watch Tool mit etwas mehr als 60%iger Wahrscheinlichkeit Ende 2025 ein Leitzinsniveau von 375-400 Basispunkten, entsprechend zwei 25 Basispunktzinssenkungen in 2025.

Spannend wird ausgehend hiervon am Mittwoch, ob sich ein solcher Pfad in den ebenfalls zu veröffentlichenden „Economic Projections“ wiederfindet. Jegliche Abweichung des Dot Plots nach oben (=weniger Zinsschritte) bzw. nach unten (=mehr Zinsschritte) der stimmberechtigten FED Mitglieder könnten auch in Bitcoin für Volatilität sorgen.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Wie bereits geschrieben, bleibt der Modus in Bitcoin grundsätzlich bullish, aber die Wahrscheinlichkeit einer auch in der kommenden Woche anhaltenden Konsolidierung innerhalb der „$100.000-Tages-Kerze“ scheint meiner Einschätzung nach sehr wahrscheinlich.

Long-Setup:

Ausgehend von meinen einleitenden Zeilen, wäre ich Trading-technisch in Bezug auf Long-Engagements sehr zurückhaltend, würde solche erst bei einer engen Konsolidierung knapp unterhalb der $104.000 mit Blick auf Momentum Long Positionen in Betracht ziehen.

Short-Setup:

Auch in Bezug auf Short Trades bin ich ausgehend von einleitenden Zeilen zurückhaltend, eventuell sogar noch mehr ausgehend vom übergeordnet bullishen Modus, wäre frühestens bei einem Bruch und hold unter $90.000 für kurzfristige Momentum Short Trades zu haben.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 14.12.24:

Quelle: xStation5 von XTB

