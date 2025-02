Und auf ein Neues: das technische Bild hat sich in Bitcoin zur Vorwoche unwesentlich verändert. Zum Wochenbeginn kam zunächst scharfer Abgabedruck auf und Bitcoin setzte zu einer Attacke auf die $90.000 Region an, Grund waren die Ankündigung von US Importzöllen durch US-Präsident Donald Trump. Bitcoin kurz unter Druck auf Importzollankündigungen 🔴 Weiter Range-gebunden Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das übergeordnete Bild für Bitcoin Allerdings handelte die Aktie bereits kurze Zeit später wieder in Gefilden um 100.000 US-Dollar, aktuell knapp unterhalb. Der Grund scheint, dass die Ankündigung von US Importzöllen einem alten Schema folgt: „Drohe Importzölle an, sei dir der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen und auch für die Aktienmärkte durchaus im Klaren. Nimm die Drohungen (zunächst) zurück bzw. schiebe solche Importzölle zeitlich auf und dränge die betroffenen Handelspartner, in diesem Fall Mexiko und Kanada, auf Zugeständnisse mit Blick auf die zu erwartend komplizierte Verhandlungen im Vorfeld der gemeinsamen Überprüfung des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) im Jahr 2026.“ Bitcoin Chartanalyse - Daily Und so ist es eben auch dieses Mal: bereits am Montagnachmittag machten Schlagzeilen die Runde, wonach sich jetzt abzeichnet, dass man Mexiko und Kanada noch einen Monat Zeit gibt, in Bezug auf Handels-, aber auch Sicherheitsfragen hinter verschlossenen Türen versucht, eine Einigung zu erzielen. Somit bleibt es dabei, dass Bitcoin ganz übergeordnet in einer Handelsspanne zwischen $90.000 und $110.000 handelt, wobei ich für mich persönlich eine „Inflection“ auf der $100.000 Marke habe, sprich: handeln wir oberhalb, ist ein erneuter Test der $110.000 Region wahrscheinlich, handeln wir unterhalb, ein erneuter Test der $90.000 Region. Aus rein technischen Gesichtspunkten läge bei einem Bruch auf der Oberseite ein projiziertes Kursziel in Gefilden um $120.000, Zwischenziel im Bereich um $115.000/116.000, unter $90.000 wäre im bearishsten Szenario sogar ein Test der Ausbruchregion aus dem vergangenen November folgend auf die US-Präsidentschaftswahl um $75.000 denkbar. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Wie einleitend geschrieben ist der Modus zwischen $90.000 und $110.000 neutral zu erachten, aber mit einem Break über $110.000, wäre zügig ein dynamischer Momentum Lauf mit Ziel im Bereich um $120.000 zu erwarten, bei einem Bruch unter $90.000 wären auf der Kehrseite weitere Abschläge und Abwärtsdynamik bis in Gefilde um zunächst $85.000, eventuell auch tiefer denkbar. Long-Setup: Wie weiter oben thematisiert, ist Bitcoin bei einem Bruch über $110.000 für ein Momentum Long Trade bei einem Bruch höher interessant, wobei ein erstes Kursziel im Bereich um $115.000/120.000 liegen dürfte. Bevorzugt wollen Trader eine schnelle Bewegung weg vom Preis bzw. der Ausbruchsregion zu sehen bekommen, was Stops eng unter der Ausbruchsregion bedeuten würde. Short-Setup: Short Trades sind bei einem Bruch unter $90.000 ein Thema, anzuvisierende Kursziele lägen dann zunächst in Gefilden um $85.000 und $80.000. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 08.02.25: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

