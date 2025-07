Am Mittwoch, kurz nach Schluss der Wall Street war es in Bitcoin soweit, es kam zu einer Attacke auf und der Markierung marginal neuer Allzeithochs, aber ein dynamischer Bruch höher blieb aus – erfolgt ein solcher zeitnah und vor allem: wie würden wir das handeln? Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN In unserer letztwöchigen Bitcoin Betrachtung steht die kommende Woche im US Repräsentantenhaus ganz unter dem Begriff „Crypto Week“, wo die Gesetzgeber über drei wichtige Gesetzesvorlagen beraten und abstimmen: den CLARITY Act, den Anti-CBDC Surveillance State Act und den vom Senat eingebrachten GENIUS Act. In unserer Einschätzung von Samstag schrieb ich, dass diese Einschätzung wenigstens kurzfristig bullish zu werten ist und in Antizipation dieser Crypto Week wenigstens ein kurzer Momentum Drive bei einem Bruch über die 112.000 USD Marke mit Ziel im Bereich zwischen 120.000 bis 125.000 US-Dollar durchaus realistisch scheint. Ein solcher Bruch höher und ein Momentum Drive könnten sich nun beginnen abzuzeichnen: demnach kristallisiert sich aktuell eine enge Konsolidierung nach der gestrigen Attacke zwischen grob 110.500 und 111.500 USD auf Stundenbasis heraus, wobei ein Bruch über 111.500 als Long-Trigger gesehen werden (gestrichelte Linie) könnte mit einem ersten projizierten Kursziel um 113.000 US-Dollar, etwas größer betrachtet findet sich ein potenzielles Ziel in Gefilden um eine „aufgeklappte Range“ zwischen 100.000 und 110.000 US-Dollar im Bereich um 120.000/125.000. Bitcoin Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

