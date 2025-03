Bitcoin mit Abwärtsdynamik, -15% auf Wochenbasis 🔴 Re-Test der $72.000 Marke? 

Anders als in den Vorwochen hat sich das Bild in Bitcoin in der vergangenen Handelswoche deutlich geĂ€ndert – zu Gunsten der BĂ€ren.

Bitcoin mit AbwĂ€rtsdynamik, -15% auf Wochenbasis 🔮 Re-Test der $72.000 Marke?Â

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin  Trading 🔮 Bitcoin  Handelsideen 🔮 Bitcoin Prognose & Ausblick

â–ș Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Das ĂŒbergeordnete Bild fĂŒr Bitcoin

Ab Montag haben Risiko-Assets wie Aktien oder eben auch Krypto starke AbschlĂ€ge zu sehen bekommen, Bitcoin fiel zunĂ€chst unter die wichtige UnterstĂŒtzungsregion um $90.000/92.000, die wir auch in unserer letzten Bitcoin-Analyse vergangene Woche an dieser Stelle thematisiert hatten, konnte diese nicht zurĂŒckerobern und wurde tatsĂ€chlich zeitweise sogar bis unter $80.000 verkauft.Â

Bitcoin Chartanalyse - Daily

In den Wochenschluss konnten die Krypto-Bullen Bitcoin zurĂŒck ĂŒber $80.000 befördern, aber insgesamt sieht das technische Bild nun zunĂ€chst ein wenig „angeknackst“ aus und es nicht auszuschließen, dass wir in einer nĂ€chsten AbwĂ€rtswelle in Risk-Assets die Ausbruchsregion aus dem November im „tieferen“ 70.000er Bereich testen.Â

Das Spannende an dieser Region um $72.000 dĂŒrfte sein, dass hier in etwa der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis, geankert auf die Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs im Januar 2024 verlĂ€uft.Â

CRV-technisch wĂŒrde ich ausgehend von dem nun erfolgten „steil gehen“ auf der Unterseite und vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit scharfen Gegenbewegungen, die wir aus solchen Entwicklungen zu sehen bekommen haben, einerseits in Bezug auf Short Engagements ein wenig zurĂŒckhaltend sein wollen, mir fehlt aber auf der Kehrseite auch der Mut auf ein sich ausbildendes, höheres Tief den Beginn einer deutlicheren Gegenbewegung zu sehen, wenigstens zurĂŒck in Gefilde um den bearishen Ausbruch um rund $90.000/92.000.Â

Das hat vor allem damit zu tun, dass es mir derzeit schwerfĂ€llt, einen soliden News-Katalysator fĂŒr die jĂŒngste „Risk Off“-Welle auszumachen, die sich interessanterweise nicht in klassischen Angstbarometern wie dem VolatilitĂ€tsindex auf die Wall Street, dem VIX, widerspiegelt, der weiter unter 20 Punkten verharrt und keine wirklich NervositĂ€t widerspiegelt.Â

Ausgehend hiervon wĂŒrde ich Long-Engagements frĂŒhestens beim Ausbilden einer Sequenz steigender Hochs und Tiefs und Halten ĂŒber $90.000/92.000 in Betracht ziehen.Â

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Durch den Fall aus der Trading Range zwischen $90.000 und $110.000 ist der technische Modus in Bitcoin kurzfristig klar bearish und die BĂ€ren haben das Ruder klar in der Hand, bei einem Fall unter die am Freitag etablierten Tiefs um rund $78.000 findet sich eine nĂ€chste, signifikantere UnterstĂŒtzungsregion erst in Gefilden um $72.000.Â

Long-Setup:

Wie weiter oben thematisiert, ist Bitcoin fĂŒr mich, ausgehend von der jĂŒngsten Price Action und trotz des kurzfristig ĂŒberdehnt anmutenden Modus auf der Unterseite fĂŒr Long-Engagements zunĂ€chst zu „heikel“ und ich wĂŒrde fĂŒr Setups fĂŒr die Long-Seite ausgehend hiervon zunĂ€chst absehen wollen. Â

Short-Setup:

Short Trades sind durch den ĂŒberdehnten Modus meiner EinschĂ€tzung nach auch ein wenig mit Vorsicht zu sehen, auch wenn sich kurzfristige Short-Engagements gegen die $85.000er Region, Trend-folgend und mit Ziel eines Re-tests der $72.000 Region durchaus als interessant anbieten könnten. Â

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 01.03.25:

Quelle:Â xStation5Â von XTB

