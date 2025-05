In der letztw√∂chigen Bitcoin Betrachtung hatten wir eine zeitnahe R√ľckeroberung der $100.000 Marke thematisiert, die wir in der vergangenen Handelswoche dann auch am Donnerstag zu sehen bekommen haben.¬† Aktuelle Nachrichten zum¬† Bitcoin ¬†Trading¬†ūüĒī¬† Bitcoin ¬†Handelsideen¬†ūüĒī Bitcoin¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das √ľbergeordnete Bild f√ľr Bitcoin Potenzieller Trigger war zum einen der ausmachbare Risikoappetit folgend auf den sich abzeichnenden Deal zwischen den USA und Gro√übritannien hinsichtlich eines Handelsabkommens am Donnerstag, zum anderen eventuell auch der Umstand, dass der US-Bundesstaat Arizona nach New Hampshire der zweite US-Bundesstaat ist, der einen rechtlichen Rahmen f√ľr einen staatlich verwalteten Reservefonds f√ľr Bitcoin und digitale Verm√∂genswerte schafft. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily Besonders die nun √ľber das Wochenende stattgefundene Price Action scheint meiner Einsch√§tzung nach f√ľr die Bitcoin-Bullen ziemlich spannend und interessant: demnach konnte Bitcoin am Freitag und am Samstag die donnerst√§glichen Aufschl√§ge gr√∂√ütenteils verteidigen, konsolidiert seit Freitagmorgen in einer ganz engen Spanne zwischen $102.000 und $104.000 und k√∂nnte bei einem zeitnahen, bullishen Breakout auf der Oberseite tats√§chlich neue Allzeithochs anlaufen, ein projiziertes Allzeithoch f√§nde sich in Gefilden um rund $110.000.¬† In m√∂glicher bullisher Trigger auf der Oberseite k√∂nnte sich entweder durch oder in Antizipation auf die am Dienstag zu ver√∂ffentlichenden US Inflationszahlen finden: sollten diese unter der Erwartung von 2,4% annualisiert bzw. die Kern-Inflation unter der Erwartung von 2,8% annualisiert ver√∂ffentlicht werden, k√∂nnte die Spekulationen rund um eine Leitzinssenkung der FED im Juni erneut zunehmen und infolgedessen Risk-Assets und somit auch Bitcoin R√ľckenwind verleihen.¬† Ziele auf der Oberseite f√§nden sich in einem solchen Szenario auf der Oberseite in Gefilden um $108.000/110.000, zur√ľckhaltend w√ľrde ich f√ľr die Long-Seite bei einem R√ľckfall unter die $100.000 Marke. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Rein technisch ist der Vorteil aktuell klar Long, unser Fokus liegt auf der bullishen Konsolidierung zwischen $102.000 und $104.000. Ein Breakout aus dieser Konsolidierung auf der Oberseite k√∂nnte man f√ľr ein Momentum Long-Setup mit dem Ziel neuer Allzeithochs √ľber $108.000 in Betracht ziehen.¬† Long-Setup: Ein ‚ÄěLong Play‚Äú wird mit einem Bruch √ľber $104.000 als Momentum Trade interessant, eng abgesichert mit einem Stop im Bereich um $102.000 und potenziellem Ziel im Bereich um wenigstens $108.000, eher h√∂her in den kommenden Tagen.¬† Short-Setup: Short Trades sind meiner Einsch√§tzung zun√§chst nicht in Betracht zu ziehen, die j√ľngste Price Action suggeriert meiner Einsch√§tzung nach, dass die Bullen das Ruder klar zur√ľckerobert haben.¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

