Im Laufe der letzten Handelswoche hat sich Bitcoin weiter sehr stark präsentiert und die Kryptowährung Nummer 1 basierend auf der Marktkapitalisierung erweckt zunehmend den Eindruck einer zeitnahen Attacke auf die $100.000 Region. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das übergeordnete Bild für Bitcoin Wie in unserer Bitcoin Betrachtung vergangene Woche thematisiert, gab es ausgehend von der auffälligen Konzentration von Limit-Orders zwischen 94.000 und 96.000 USD, einer hieraus resultierenden, möglichen Widerstandsbereich in diesen Gefilden, gegen welche sich nun zunehmend Nachfrage und ein Halten oberhalb zeigt, was einen bullishen Breakout und eine Attacke auf bzw. Rückeroberung der $100.000 Region nur eine Frage der Zeit scheinen lässt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily Einen fundamentalen Trigger aus rein makrotechnischer Perspektive finden wir in der kommenden Handelswoche mit der FED Leitzinsentscheidung am Mittwoch. Während zwar laut Terminmarkt sehr wahrscheinlich davon ausgegangen werden darf, dass die FED den Leitzins auf dieser Zinssitzung unangetastet lässt (laut FED Watch Tool erwarten das 96% der Terminmarktteilnehmer), werden die Marktteilnehmer ganz genau auf die seitens FED Chairman Powell auf dem Zinsentscheid angeschlagene Rhetorik achten. Besonders beim Blick auf den Zinsentscheid im Juni nämlich offenbart sich, dass der Terminmarkt derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 40% davon ausgeht, dass die FED den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird – primär wohl ausgehend von der jüngsten Veröffentlichung der BIP-Zahlen aus den USA, wonach die US-Wirtschaft, sicherlich auch begünstigt durch die Trump’sche Zollpolitik, im ersten Quartal um 0,3% geschrumpft ist. Spiegelt sich diese rezessive Tendenz in klaren, rhetorischen Anzeichen einer wahrscheinlichen Zinssenkung im Juni wider, wäre meiner Einschätzung nach realistisch davon auszugehen, dass Bitcoin einen stark bullishen Impuls zurück über die $100.000 Marke zu sehen bekommt. Auf der Unterseite ist nun klar erkennbar, dass sich das bullishe Bild in Bitcoin bei einem Fall zurück unter die $92.000 Region (grüner Kasten) eintrüben würde. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Rein technisch ist der Vorteil oberhalb von $92.000er, ausgehend vom Umstand, dass wir hier ein klares, relatives Tief ausmachen können, Long. Die enge Konsolidierung zwischen rund $96.000 und 97.700 in den vergangenen drei Tagen könnte man als mögliches Long-Setup in Betracht ziehen.

Long-Setup: Ein „Long Play“ wird mit einem Bruch über $97.000 als Momentum Trade interessant, eng abgesichert mit einem Stop im Bereich um $96.000 und potenziellem Ziel im Bereich um wenigstens $100.000, eher höher in den kommenden Tagen. Short-Setup: Short Trades sind meiner Einschätzung zunächst nicht in Betracht zu ziehen, die jüngste Price Action suggeriert meiner Einschätzung nach, dass die Bullen das Ruder klar zurückerobert haben. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 03.05.2025: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

