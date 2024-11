Folgend auf die Markierung neuer Allzeithochs übers Wochenende in Bitcoin, zeichnen sich auch in der Aktie der Kryptobörse Coinbase (Ticker: COIN) neue Jahreshochs ab.

Bitcoin mit neuen Allzeithochs über $80.000 – Coinbase Aktie im Windchatten mit neuen Jahreshochs

Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Coinbase Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick

► Coinbase WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN

Mit einem sich abzeichnenden Gap Up von mehr als 13% (Stand: 10:15 Uhr deutscher Zeit) und vorbörslichen Notierungen über $300 handelt Coinbase derzeit auf den höchsten Niveaus seit November 2021 und könnte im Zuge weiterer Aufschläge in Bitcoin zunächst in Richtung der Region um $350/60 und darüber dann ebenfalls in Richtung seiner Allzeithochs ausgehend vom IPO im April 2021 vorstoßen.

Wie in der Bitcoin Analyse am Wochenende thematisiert, ist die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, ganz besonders aber der „Republican Sweep“ mit Mehrheiten im US Repräsentantenhaus und US Senat bullish für Risk Assets und eventuell ganz besonders Bitcoin.

Wie in der Betrachtung aufgegriffen, ist besonders die Personalie Howard Lutnick in Trumps Übergangsteam und seine Verbindungen zu Tether potenziell stark Kurs-treibend für Krypto-Assets wie Bitcoin generell. Das Kryptowährungsunternehmen Tether gibt bekanntlich einen digitalen Token aus, der an den Wert des US-Dollars gekoppelt ist und aktuell Gegenstand von Ermittlungen des US Justimzministeriums ist.

Realistisch scheint mit der Personalie Lutnick, dass unter dem nächsten Generalstaatsanwalt die Ermittlungen gegen Tether eingestellt werden dürften, alle mit Krypto in Verbindung gebrachten Ermittlungen rund um Betrug oder Geldwäsche eher lax erfolgen, eher sogar komplett eingestellt werden und die Regulierungsbemühungen in Bezug auf Kryptowährungen bzw. den Kryptomarkt dürften in den kommenden vier Jahren unter Trump eher rückläufig sein – was auch für die Kryptobörse stark bullish interpretiert werden dürfte und die jüngste Kursentwicklung mit Aufschlägen von, rechnen wir das heute Gap Up mit ein, über 60% in rund vier Handelstagen.

Sollte es zeitnah zu einem kurzen Rücksetzer kommen, würde ich erste potenzielle Käufer in Gefilden zwischen $270 und $280 erwarten, die ehemalige Widerstandsregion und Jahreshochs (grüner Kasten).

Coinbase Chartanalyse - Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

