Die vergangenen Handelstage standen ganz im Zeichen der US Präsidentschaftswahl und der FED Leitzinsentscheidung, wie bereits in unserer Bitcoin Betrachtung vergangene Woche thematisiert.

Bitcoin nach US Präsidentschaftswahl mit neuen Allzeithochs – $80.000 nächster Halt

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Durch die Wahl Donald Trumps zum 47ten Präsidenten der USA und den zeitgleichen „Sweep“ der Republikaner, die nun zudem eine Mehrheit im US Repräsentantenhaus und US Senat halten setzte Bitcoin zu einem Sprung auf neue Allzeithochs an.

Neben dem bereits vergangene Woche Samstag thematisierten Grund, dass Trump sich in seinem Wahlkampf als Befürworter für Bitcoin darstellte, ist der Sprung in Cryptos und ganz besonders der starke Anstieg in der Aktie von Coinbase wohl vor allem auf eine Personalie in Trumps Übergangsteam zurückzuführen: Howard Lutnick.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Lutnick ist CEO von Cantor Fitzgerald, ein 1945 gegründetes US-Finanzdienstleistungsunternehmen.

Zudem ist Lutnick bekannt für seine Beziehung zu einem der umstrittensten Kryptowährungsunternehmen der Welt, Tether, das einen digitalen Token ausgibt, der an den Wert des US-Dollars gekoppelt ist - und aktuell Gegenstand von Ermittlungen des US Justimzministeriums ist.

Nun sind alle folgenden Zeilen meinerseits sicherlich rein spekulativ, aber ich denke, dass realistisch davon ausgegangen werden darf, dass unter dem nächsten Generalstaatsanwalt die Ermittlungen gegen Tether eingestellt werden dürften. Generell dürften alle mit Krypto in Verbindung gebrachten Ermittlungen rund um Betrug oder Geldwäsche eher lax erfolgen, eher sogar komplett eingestellt werden bzw. die Regulierungsbemühungen in Bezug auf Kryptowährungen bzw. den Kryptomarkt dürften in den kommenden vier Jahren unter Trump eher rückläufig sein.

Für Bitcoin bzw. Krypto generell dürfte genau diese Aussicht bullish interpretiert werden und wir könnten vor massiven Kapitalzuflüssen stehen, die sich auch im zweithöchsten Volumen am Mittwoch im Blackrock Bitcoin ETF IBIT bereits widerspiegeln.

Rein technisch liegt ein erstes anzuvisierendes Kursziel auf der Oberseite meiner Einschätzung nach auf der $80.000 Marke, darüber dann bei $85.000 und $90.000, neben den sich nun fundamental deutlich positiv darstellenden Überlegungen weiter oben zudem durch das saisonal günstige Fenster, in welchem sich Bitcoin für den Monat November bekanntlich aktuell befindet.

Ein Fall zurück unter die Ausbruchsregion um $74.000 wäre in meinen Augen nicht nur überraschend, sondern zudem bearish, unterhalb läge ein erstes Kursziel zunächst um $72.500/73.000 und darunter dann zunächst um $70.000.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Technisch bleibt der Modus in Bitcoin bullish und das oberhalb der Ausbruchsregion von Mittwoch um $74.000, Ziele, wie bereits weiter oben thematisiert, um zunächst $80.000 und dann in $5.000 Schritten um $85.000 und $90.000.

Long-Setup:

Wie im „Guten Abend Börse“ am vergangenen Donnerstag thematisiert, würde ich in Bezug auf Long Setups in Bitcoin aktuell klar Momentum Breakouts bevorzugen, nach initialen Schüben auf der Oberseite, kurze, enge Konsolidierungen abwarten, wobei ich dann Breakouts aus diesen auf der Oberseite, riskierend gegen die Konsolidierungstiefs Long handeln würde, aktuell (Stand: 09.11.2024, 10:30 Uhr) bei einem Bruch über $76.500.

Short-Setup:

Short Trades sind weiterhin kein Thema, könnte man eventuell beginnen zu skizzieren, sollte Bitcoin zurück unter $74.000 fallen und dort halten.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 09.11.24:

Quelle: xStation5 von XTB

