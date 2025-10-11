Bitcoin News: Trump schockt die Märkte – Bitcoin aktuell unter Druck 💥

Das Wichtigste in Kürze Trump löst Markt-Schock aus

Handelskonflikt verschärft sich erneut

Bitcoin unter 110.000 USD – kritische Marken im Fokus

Einleitung Bitcoin aktuell geriet am Wochenende massiv unter Druck. Nachdem der Kurs zuvor eine stabile Konsolidierung nahe der Allzeithochs zeigte, folgte ein abrupter Rückschlag um mehr als 10 %. Auslöser waren neue handelspolitische Spannungen zwischen den USA und China, nachdem Donald Trump drastische Zölle auf Importe aus China ankündigte. In dieser Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf die Hintergründe, die Kursreaktion und die wichtigsten Marken für die nächsten Tage. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 📉 Trump löst Markt-Schock aus US-Präsident Donald Trump kündigte 100 % Strafzölle auf Importe aus China an.

Die Zölle sollen ab dem 1. November greifen – möglicherweise auch früher, abhängig von Chinas Reaktion.

Märkte reagierten heftig: Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffe gaben deutlich nach. ⚙️ Handelskonflikt verschärft sich erneut Zwischen den USA und China herrschte zuletzt eine fragile Ruhe nach der Eskalation im Frühjahr.

China konterte mit Exportbeschränkungen für seltene Erden , die für Hightech-Produktion essenziell sind.

Trumps neue Ankündigung wirft Fragen nach einer möglichen Blockade im globalen Handel auf. 🪙 Bitcoin unter 110.000 USD – kritische Marken im Fokus Der Bitcoin fiel zwischenzeitlich unter 110.000 USD .

Wichtige Unterstützung liegt bei 107.500 USD – darunter droht ein Fall unter 100.000 USD .

Käuferinteresse könnte sich bei 98.000 USD zeigen, wo eine technische Stabilisierung möglich ist. 🌍 Marktumfeld: Handelskrieg belastet Risikoassets Die Stimmung an den Finanzmärkten kippte abrupt: Tech-Aktien verloren stark, da neue Exportkontrollen drohen.

Seltene Erden wurden zum geopolitischen Brennpunkt, da China den Export dieser Rohstoffe einschränkt.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 11.10.2025: 🧠 Fazit: Bitcoin aktuell – Konsolidierung oder Trendwende? Die jüngsten Bitcoin News zeigen, wie empfindlich der Markt auf geopolitische Schocks reagiert. Sollte sich der Handelskonflikt weiter verschärfen, könnte Bitcoin kurzfristig weiter unter Druck bleiben.

Ein Rutsch unter 107.500 USD würde das Chartbild klar eintrüben und die psychologisch wichtige 100.000-USD-Marke ins Visier rücken.

Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell Was hat den jüngsten Bitcoin-Kursrückgang ausgelöst? Der Bitcoin-Kurs fiel nach einer Ankündigung von Donald Trump, neue 100 %-Zölle auf Importe aus China zu erheben. Diese Nachricht führte zu einem Abverkauf an den globalen Märkten – insbesondere bei Risk Assets wie Kryptowährungen und Tech-Aktien. Wie stark ist Bitcoin aktuell gefallen? Bitcoin verlor kurzfristig über 10 % und fiel unter die Marke von 110.000 USD. Sollte die Unterstützung bei 107.500 USD brechen, droht ein weiterer Rückgang bis 100.000 USD oder tiefer. Wie beeinflusst der Handelskonflikt zwischen den USA und China Bitcoin? Ein verschärfter Handelsstreit sorgt für Unsicherheit an den Märkten. Anleger meiden risikoreiche Anlagen wie Bitcoin und suchen sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen. Langfristig könnte Bitcoin jedoch von globalen Unsicherheiten profitieren. Welche Marken sind für die Bitcoin Prognose wichtig? Die zentrale Unterstützung liegt bei 107.500 USD. Fällt Bitcoin darunter, droht ein Test der 100.000-USD-Marke. Auf der Oberseite bleibt 130.000–135.000 USD das nächste Ziel bei einem bullischen Ausbruch. Ist der aktuelle Rücksetzer eine Kaufchance für Bitcoin? Langfristige Anleger sehen Kursrückgänge häufig als Gelegenheit zum Einstieg. Dennoch sollten Trader abwarten, ob sich Bitcoin über 107.500 USD stabilisiert, bevor neue Positionen eröffnet werden. Was spricht langfristig für Bitcoin? Trotz kurzfristiger Korrekturen bleibt Bitcoin strukturell stark. Treiber sind Inflationsängste, digitale Knappheit, die zunehmende Akzeptanz institutioneller Investoren und geopolitische Unsicherheiten, die Bitcoin als alternatives Wertaufbewahrungsmittel attraktiver machen.

