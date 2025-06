Nachdem ich in der Vorwoche an dieser Stelle für Bitcoin noch ein eher bearishes Szenario skizziert hatte, kam es bereits am Montag zu einer dynamischen Rückeroberung der Region um $107.000, die mein bearishes Szenario („Bouncy Ball“) nicht nur negierte, sondern zudem die Initialzündung für eine Attacke auf die Region um die Allzeithochs um rund $112.000 war. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das übergeordnete Bild für Bitcoin Das es in den Wochenschluss zu keinem Bruch höher reichte findet seinen Grund wohl auch in dem potenziellen Risk Off Treiber im Nahen Osten: demnach flog Israel einen Angriff auf iranische Atomanlagen und andere Ziele, worauf der Iran mit Drohnenangriffen reagierte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily Dies könnte nun der Anfang vom Ende der Verhandlungen der Vereinigten Staaten und des Iran über ein neues Atomabkommen sein, denn: man weiß, dass auch die USA eine mögliche atomare Aufrüstung des Iran verhindern wollen, nicht nur Israel. Und es scheint sehr wahrscheinlich, dass die US-Regierung im Vorfeld von dem geplanten Militäreinsatz gewusst hat. Genau das, wirft das iranische Außenministerium der US-Regierung vor und mit Blick auf weitere Eskalationen ist nicht auszuschließen, dass sich Investoren von „Risk Assets“, zu welchen auch Bitcoin zählt eher trennen und wenigstens kurzfristig besonders sichere Häfen wie Gold oder aber auch den US-Dollar verstärkt nachfragen. Allerdings ist der technische Modus durch den Break zurück über $107.000 zunächst auf neutral gewechselt bzw. hat die kurzfristig etablierte Abwärtsstruktur gebrochen und würde erst mit einem Bruch unter die Region um $100.000/101.000 erneut in Richtung bearish wechseln. Sollte sich die Lage rund um Israel und den Iran hingegen übers Wochenende entspannen, eventuell ergänzend der US-Dollar vor einem nächsten Abwärtsimpuls durch die FED kommende Woche Mittwoch stehen bspw. durch die Inaussichtstellung geldpolitischer Lockerungen in der zweiten Jahreshälfte, die über die derzeit seitens des Terminmarktes erwarteten 2mal 25 Basispunktzinsschritte hinausgehen, könnte Bitcoin vor einer weiteren, dann eventuell erfolgreichen Attacke auf seine derzeitigen Allzeithochs stehen und Kursgefilde um $115.000, eventuell gar $120.000 anvisieren. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Rein technisch ist der Vorteil durch die letztwöchige Price Action zunächst klar in Richtung neutral gewechselt und es gilt in Bezug auf Long- oder Short-Engagements zunächst zurückhaltend zu agieren, wobei ich dennoch in Richtung möglicher Long-Engagements und dynamischer Brüche auf frische Allzeithochs in Bitcoin schiele. Long-Setup: Long Plays sind bei einer Attacke auf die Allzeithochs um $112.000 definitiv einen näheren Blick wert, dann als dynamische Breakout- bzw. Momentum Plays, doch bis dahin gilt es die Füße still zu halten. Short-Setup: Auch Short Plays gilt es zurückhaltend zu beäugen, der Hauptfokus liegt weiter auf der Region um $100.000, welches ich bei einer schnellen Attacke und schwachem Bounce bei einem Bruch tiefer für ein Momentum Short Trade mit Ziel um $96.000 in Betracht ziehen würde. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 14.06.2025: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

