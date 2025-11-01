Bitcoin Prognose: Schwäche nach Fed-Sitzung – Was Anleger jetzt wissen müssen 💰

Das Wichtigste in Kürze Fed-Kommentar belastet Bitcoin aktuell

Saisonale Stärke spricht für Erholung

Technische Marken im Fokus

🪙 Einleitung Die Bitcoin Prognose für den November zeigt sich nach einer schwachen Handelswoche zunächst verhalten. Die Leitwährung der Kryptomärkte fiel zeitweise unter die 115.000 USD-Marke, nachdem die US-Notenbank Fed am Mittwoch den Leitzins zwar wie erwartet gesenkt, jedoch weitere Zinsschritte infrage gestellt hatte. Doch trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibt die Stimmung am Kryptomarkt vorsichtig optimistisch. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📉 Fed-Kommentar belastet Bitcoin aktuell Die Fed senkte den Leitzins um 25 Basispunkte , doch Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember nicht garantiert sei.

Der Terminmarkt preist aktuell nur noch eine 70-%-Wahrscheinlichkeit für eine Dezember-Senkung ein.

Das sorgt für Druck auf Risk Assets wie Kryptowährungen – der Bitcoin reagierte mit einem Rückgang unter 115.000 USD. 2️⃣ 📈 Saisonale Stärke spricht für Erholung Trotz der jüngsten Korrektur bleibt die saisonale Bitcoin Prognose positiv.

Der November ist historisch der bullishste Monat des Jahres – mit einer durchschnittlichen Rendite von rund 41 % .

Das Umfeld könnte somit eine technische Gegenbewegung begünstigen, sofern sich die Märkte stabilisieren. 3️⃣ ⚠️ Technische Marken im Fokus Entscheidendes Schlüsselniveau: 115.000–116.000 USD .

Ein nachhaltiger Bruch nach oben könnte den Weg Richtung 120.000 USD und darüber hinaus ebnen.

Auf der Unterseite gilt: Ein Fall unter 105.000–106.000 USD dürfte einen Test der psychologisch wichtigen 100.000-USD-Marke auslösen.

Trader sollten daher auf Momentum-Signale und das Verhalten an diesen Zonen achten. 📊 Bitcoin Prognose – Technische Übersicht Kennzahl Wert / Bedeutung Aktueller Kursbereich 110.000–115.000 USD Wichtige Unterstützung 105.000–106.000 USD Entscheidender Widerstand 115.000–116.000 USD Ziel bei Ausbruch 120.000–125.000 USD Historische Rendite im November +41 % im Durchschnitt 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um deinen Lesern das Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin näherzubringen – egal, ob sie direkt investieren oder um allgemeines Handelswissen erweitern möchten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Perfekt, um Bitcoin als Anlageklasse in Kontext zu stellen. Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann – nützlich für deinen Abschnitt über Fundamentaldaten oder Marktentwicklung. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Hilfreich im Kontext der Kapitalflüsse von Bitcoin zu Ethereum, Krypto-ETFs oder alternativer Investments – erweitert das Thema um die Perspektive von Krypto-Aktien. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 01.11.2025: 🧠 Fazit: Bitcoin Prognose – kurzfristige Unsicherheit, langfristige Chancen Bitcoin aktuell steht unter Druck, doch der mittelfristige Trend bleibt intakt. Während die Fed-Aussagen kurzfristig für Volatilität sorgen, könnten saisonale Effekte und das bullishe Gesamtbild langfristig neue Kaufchancen bieten.

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell ❓ Wie ist die aktuelle Bitcoin Prognose für 2025?

Die aktuelle Bitcoin Prognose bleibt trotz kurzfristiger Schwäche positiv. Nach dem Rücksetzer unter 115.000 USD erwarten Analysten mittelfristig eine Erholung. Sollte Bitcoin die Marke von 116.000 USD nachhaltig überwinden, sind 120.000–125.000 USD realistische Kursziele. ❓ Warum steht Bitcoin aktuell unter Druck?

Bitcoin aktuell leidet unter der Unsicherheit nach der letzten US-Notenbanksitzung. Die Fed hat signalisiert, dass weitere Zinssenkungen nicht garantiert sind – das belastet risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen. Dennoch bleibt die langfristige Tendenz stabil. ❓ Welche technischen Marken sind für Bitcoin jetzt wichtig?

Wesentliche Unterstützungen liegen bei 105.000–106.000 USD, während der Bereich um 115.000–116.000 USD als zentraler Widerstand gilt. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg zu neuen Hochs oberhalb von 120.000 USD freimachen. ❓ Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen?

Nach dem jüngsten Kursrückgang bietet sich für langfristig orientierte Anleger die Chance, bei Schwäche nachzukaufen. Kurzfristig sind Schwankungen möglich – langfristig bleibt der Aufwärtstrend intakt, gestützt durch steigende Akzeptanz und institutionelles Interesse. ❓ Wie wirkt sich die US-Zinspolitik auf Bitcoin aus?

Die Geldpolitik der Fed hat großen Einfluss auf Bitcoin. Niedrigere Zinsen fördern Risikoanlagen, während Zinspausen oder Zurückhaltung – wie aktuell – den Kurs kurzfristig belasten können. Langfristig bleibt Bitcoin aber ein beliebtes Inflationsschutz-Investment.

