Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 45/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Das Gold Chartbild hat sich mit der laufenden Schwäche eingetrübt. Solange der Goldpreis per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, könnten sich die Rücksetzer ausweiten. Sollte auch das 23,6 % Retracement nicht halten, so könnte das Edelmetall weiter bis an die SMA50 (aktuell bei 3.834,9 US-Dollar) zurücksetzen. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollte Gold spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten.

Aktuell sehen wir eine Konsolidierungsphase für den Goldpreis. Solange sich der Goldpreis über 3.960 USD halten kann, bleibt die Gold Prognose moderat positiv.

Fällt der Goldpreis unter 3.952,9 USD, drohen Rücksetzer bis 3.906,4 USD und tiefer. Unterhalb von 3.900 USD würde das Chartbild deutlich bärischer werden.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 01.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Gold Rückblick (27.10.2025 – 31.10.2025)

Der Goldpreis startete in die Handelswoche bei 4.078,3 US-Dollar und lag damit rund 142,70 US-Dollar unter dem Niveau der Vorwoche. Zum Wochenschluss notierte Gold bei 4.002,3 US-Dollar. Damit setzte sich die Abwärtsbewegung zunächst fort, bevor sich der Markt im weiteren Verlauf stabilisierte.

Nach dem Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten konnte sich das Edelmetall am Dienstag im Bereich des Wochentiefs fangen und bis Mittwochmittag leicht erholen. Zwar kam es am Mittwochabend erneut zu Rücksetzern, doch ab Donnerstag zeigte sich wieder moderates Kaufinteresse. Zum Wochenschluss pendelte der Goldpreis seitwärts und konnte sich knapp über der 4.000-US-Dollar-Marke behaupten.

Unsere Prognose der Vorwoche ging nicht wirklich auf. Aktuell scheint es mit dem Goldpreis eher eine Konsolidierung zu geben.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Insgesamt verzeichnete Gold in der Handelswoche erneut einen Verlust von über 100 US-Dolla oder prozentual von rund 2,5%. Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen unter den Vergleichswerten der Vorwoche. Die Handelsspanne blieb hoch und über dem Jahresdurchschnitt.

Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

Quelle: xStation von XTB, Stand 01.11.2025

📊 Wichtige Unterstützungen und Widerstände (Gold Charttechnik)

Widerstände (Goldpreis) Unterstützungen (Goldpreis) 4.008,1 3.991,6 4.035,7 3.987,9 4.048,2 3.959,1 4.091,0 3.886,4 4.138,4 3.874,2 4.161,2 3.819,5 4.272,3 3.802,3

📈 Technische Gold Analyse (Daily & 4h Chart)

Daily Chart – Goldpreis im übergeordneten Trend

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis hat sich nach dem Allzeithoch deutlich abgeschwächt, konnte sich zuletzt jedoch stabilisieren. Zu Wochenbeginn fiel Gold unter die SMA20 (4.091,0 USD) und testete das 23,6-%-Retracement. Die Erholung am Donnerstag wurde nicht nachhaltig bestätigt, was auf ein weiterhin schwaches Momentum hindeutet.

Solange der Goldpreis unter der SMA20 bleibt, besteht die Gefahr weiterer Rücksetzer – insbesondere bis zur SMA50 bei 3.834,9 USD. Sollte diese Zone getestet werden, könnte hier eine Trendwende stattfinden. Erst ein Anstieg über die SMA20 würde das Chartbild aufhellen und den Weg Richtung Allzeithoch öffnen.

📊 Prognose Daily Chart: neutral bis leicht bullisch

➡️ Gold Prognose: kurzfristige Stabilisierung möglich, Aufwärtspotenzial über 4.100 USD

4h Chart – Kurzfristige Gold Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Allzeithoch fiel Gold unter SMA20 (3.987,9 USD) und SMA50 (4.035,7 USD). Diese Marken boten keinen Halt. Erst an der SMA200 (3.959,1 USD) fand das Edelmetall Unterstützung. Hier stabilisierte sich der Goldpreis mehrfach, was eine Basis für eine mögliche Erholung bildet.

Hält die SMA200, könnte Gold kurzfristig über die SMA50 und weiter in Richtung 4.185 USD steigen. Ein Anstieg über dieses Niveau würde das Chartbild deutlich aufhellen. Fällt der Kurs jedoch unter die 3.959 USD, wäre ein Rücksetzer bis 3.815 USD wahrscheinlich.

📊 Prognose 4h Chart: neutral

➡️ Gold Analyse Fazit: Stabilisierung oberhalb der 3.960 USD-Marke wäre positiv für den weiteren Verlauf.



Gold Prognose für die Handelswoche KW 45/2025

Übergeordnete Tendenz: seitwärts / leicht aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 40 %



Gold Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Bleibt Gold über 4.002,3 USD, sind kurzfristige Anstiege bis 4.048,7 USD möglich. Darüber hinaus liegen nächste Ziele bei 4.086,2 USD, 4.095,7 USD und im erweiterten Szenario bei 4.106,0 USD.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Fällt der Goldpreis unter 3.952,9 USD, drohen Rücksetzer bis 3.906,4 USD und tiefer. Unterhalb von 3.900 USD würde das Chartbild deutlich bärischer werden.



💡Fazit: Gold Analyse & Ausblick

Die Gold Analyse zeigt, dass sich der Markt derzeit in einer kritischen Konsolidierungsphase befindet. Solange sich der Goldpreis über 3.960 USD halten kann, bleibt die Gold Prognose moderat positiv. Ein Ausbruch über 4.185 USD würde die Chancen auf einen erneuten Test des Allzeithochs deutlich erhöhen.

➡️ Gold Prognose 2025: Stabilisierung über 4.000 USD entscheidend

➡️ Kurzfristig: Seitwärtsphase mit bullischem Potenzial

➡️ Langfristig: Positiver Trend bleibt intakt, solange 3.800 USD hält

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ Häufig gestellte Fragen zur Gold Analyse & Gold Prognose

🟡 Was ist die aktuelle Gold Prognose für 2025?

Die Gold Prognose 2025 zeigt aktuell ein leicht bullisches Bild. Solange sich der Goldpreis über der Marke von 3.960 US-Dollar hält, bleibt die Tendenz seitwärts bis leicht aufwärts. Ein nachhaltiger Anstieg über 4.185 US-Dollar könnte neue Impulse in Richtung Allzeithoch geben.

📈 Wie lautet die technische Gold Analyse für die neue Woche?

Die technische Gold Analyse für KW 45/2025 deutet auf eine kurzfristige Konsolidierung hin. Im Daily Chart bleibt das Bild neutral bis bullisch, im 4h-Chart eher seitwärts. Ein Durchbruch über die SMA50 wäre ein positives Signal für steigende Kurse.

💰 Wie entwickelt sich der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis bewegt sich derzeit knapp über 4.000 US-Dollar. Nach einem Rücksetzer vom Allzeithoch konnte sich das Edelmetall stabilisieren. Kurzfristig sind Schwankungen zwischen 3.960 und 4.100 US-Dollar wahrscheinlich.

⚙️ Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis?

Der Goldpreis wird hauptsächlich von folgenden Faktoren beeinflusst:

Zinspolitik der US-Notenbank (Fed)

Inflationserwartungen

Wechselkurs des US-Dollars

Geopolitische Unsicherheiten

Nachfrage nach sicheren Anlageformen

Diese Einflussgrößen fließen direkt in jede Gold Analyse und Gold Prognose ein.

📊 Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände beim Goldpreis?

Aktuell liegen die Unterstützungen bei 3.987,9 USD und 3.959,1 USD.

Die Widerstände finden sich bei 4.035,7 USD und 4.091,0 USD.

Ein Ausbruch über die obere Marke würde ein bullisches Signal für den weiteren Verlauf darstellen.

🔍 Wie lautet das Fazit der aktuellen Gold Analyse?

Die Gold Analyse zeigt: Der Markt befindet sich in einer entscheidenden Phase. Eine Stabilisierung oberhalb von 3.960 USD wäre ein positives Zeichen. Mittelfristig bleibt die Gold Prognose 2025 konstruktiv, sofern der Goldpreis über 3.800 USD bleibt.

🧭 Wie können Anleger auf die Gold Prognose reagieren?

Anleger sollten die technischen Marken im Auge behalten. Ein Anstieg über 4.185 USD könnte eine neue Aufwärtswelle einleiten. Bei einem Rückfall unter 3.950 USD wäre Vorsicht angebracht. Die Gold Prognose bleibt also von klar definierten Chartmarken abhängig.

🔔 Wird der Goldpreis weiter steigen?

Langfristig sprechen makroökonomische Faktoren – wie Unsicherheiten an den Finanzmärkten und mögliche Zinssenkungen – für einen höheren Goldpreis. Kurzfristig sind jedoch Konsolidierungen wahrscheinlich, bevor sich eine neue Aufwärtsbewegung etabliert.