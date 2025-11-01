- Rund 2,5% Minus für den Goldpreis in der zurückliegenden Woche!
- Aktuell eine Konsolidierungsphase für Gold
- Der Ausblick bleibt moderat positiv
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 45/2025 zum Goldpreis
KEY TAKEAWAYS
Das Gold Chartbild hat sich mit der laufenden Schwäche eingetrübt. Solange der Goldpreis per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, könnten sich die Rücksetzer ausweiten. Sollte auch das 23,6 % Retracement nicht halten, so könnte das Edelmetall weiter bis an die SMA50 (aktuell bei 3.834,9 US-Dollar) zurücksetzen. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollte Gold spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten.
Aktuell sehen wir eine Konsolidierungsphase für den Goldpreis. Solange sich der Goldpreis über 3.960 USD halten kann, bleibt die Gold Prognose moderat positiv.
Fällt der Goldpreis unter 3.952,9 USD, drohen Rücksetzer bis 3.906,4 USD und tiefer. Unterhalb von 3.900 USD würde das Chartbild deutlich bärischer werden.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 01.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
🔙 Gold Rückblick (27.10.2025 – 31.10.2025)
Der Goldpreis startete in die Handelswoche bei 4.078,3 US-Dollar und lag damit rund 142,70 US-Dollar unter dem Niveau der Vorwoche. Zum Wochenschluss notierte Gold bei 4.002,3 US-Dollar. Damit setzte sich die Abwärtsbewegung zunächst fort, bevor sich der Markt im weiteren Verlauf stabilisierte.
Nach dem Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten konnte sich das Edelmetall am Dienstag im Bereich des Wochentiefs fangen und bis Mittwochmittag leicht erholen. Zwar kam es am Mittwochabend erneut zu Rücksetzern, doch ab Donnerstag zeigte sich wieder moderates Kaufinteresse. Zum Wochenschluss pendelte der Goldpreis seitwärts und konnte sich knapp über der 4.000-US-Dollar-Marke behaupten.
Unsere Prognose der Vorwoche ging nicht wirklich auf. Aktuell scheint es mit dem Goldpreis eher eine Konsolidierung zu geben.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Insgesamt verzeichnete Gold in der Handelswoche erneut einen Verlust von über 100 US-Dolla oder prozentual von rund 2,5%. Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen unter den Vergleichswerten der Vorwoche. Die Handelsspanne blieb hoch und über dem Jahresdurchschnitt.
Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre
Quelle: xStation von XTB, Stand 01.11.2025
📊 Wichtige Unterstützungen und Widerstände (Gold Charttechnik)
|Widerstände (Goldpreis)
|Unterstützungen (Goldpreis)
|4.008,1
|3.991,6
|4.035,7
|3.987,9
|4.048,2
|3.959,1
|4.091,0
|3.886,4
|4.138,4
|3.874,2
|4.161,2
|3.819,5
|4.272,3
|3.802,3
📈 Technische Gold Analyse (Daily & 4h Chart)
Daily Chart – Goldpreis im übergeordneten Trend
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Goldpreis hat sich nach dem Allzeithoch deutlich abgeschwächt, konnte sich zuletzt jedoch stabilisieren. Zu Wochenbeginn fiel Gold unter die SMA20 (4.091,0 USD) und testete das 23,6-%-Retracement. Die Erholung am Donnerstag wurde nicht nachhaltig bestätigt, was auf ein weiterhin schwaches Momentum hindeutet.
Solange der Goldpreis unter der SMA20 bleibt, besteht die Gefahr weiterer Rücksetzer – insbesondere bis zur SMA50 bei 3.834,9 USD. Sollte diese Zone getestet werden, könnte hier eine Trendwende stattfinden. Erst ein Anstieg über die SMA20 würde das Chartbild aufhellen und den Weg Richtung Allzeithoch öffnen.
📊 Prognose Daily Chart: neutral bis leicht bullisch
➡️ Gold Prognose: kurzfristige Stabilisierung möglich, Aufwärtspotenzial über 4.100 USD
4h Chart – Kurzfristige Gold Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Allzeithoch fiel Gold unter SMA20 (3.987,9 USD) und SMA50 (4.035,7 USD). Diese Marken boten keinen Halt. Erst an der SMA200 (3.959,1 USD) fand das Edelmetall Unterstützung. Hier stabilisierte sich der Goldpreis mehrfach, was eine Basis für eine mögliche Erholung bildet.
Hält die SMA200, könnte Gold kurzfristig über die SMA50 und weiter in Richtung 4.185 USD steigen. Ein Anstieg über dieses Niveau würde das Chartbild deutlich aufhellen. Fällt der Kurs jedoch unter die 3.959 USD, wäre ein Rücksetzer bis 3.815 USD wahrscheinlich.
📊 Prognose 4h Chart: neutral
➡️ Gold Analyse Fazit: Stabilisierung oberhalb der 3.960 USD-Marke wäre positiv für den weiteren Verlauf.
Gold Prognose für die Handelswoche KW 45/2025
-
Übergeordnete Tendenz: seitwärts / leicht aufwärts
-
Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 40 %
Gold Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
- Bleibt Gold über 4.002,3 USD, sind kurzfristige Anstiege bis 4.048,7 USD möglich. Darüber hinaus liegen nächste Ziele bei 4.086,2 USD, 4.095,7 USD und im erweiterten Szenario bei 4.106,0 USD.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
- Fällt der Goldpreis unter 3.952,9 USD, drohen Rücksetzer bis 3.906,4 USD und tiefer. Unterhalb von 3.900 USD würde das Chartbild deutlich bärischer werden.
💡Fazit: Gold Analyse & Ausblick
Die Gold Analyse zeigt, dass sich der Markt derzeit in einer kritischen Konsolidierungsphase befindet. Solange sich der Goldpreis über 3.960 USD halten kann, bleibt die Gold Prognose moderat positiv. Ein Ausbruch über 4.185 USD würde die Chancen auf einen erneuten Test des Allzeithochs deutlich erhöhen.
➡️ Gold Prognose 2025: Stabilisierung über 4.000 USD entscheidend
➡️ Kurzfristig: Seitwärtsphase mit bullischem Potenzial
➡️ Langfristig: Positiver Trend bleibt intakt, solange 3.800 USD hält
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
❓ Häufig gestellte Fragen zur Gold Analyse & Gold Prognose
🟡 Was ist die aktuelle Gold Prognose für 2025?
Die Gold Prognose 2025 zeigt aktuell ein leicht bullisches Bild. Solange sich der Goldpreis über der Marke von 3.960 US-Dollar hält, bleibt die Tendenz seitwärts bis leicht aufwärts. Ein nachhaltiger Anstieg über 4.185 US-Dollar könnte neue Impulse in Richtung Allzeithoch geben.
📈 Wie lautet die technische Gold Analyse für die neue Woche?
Die technische Gold Analyse für KW 45/2025 deutet auf eine kurzfristige Konsolidierung hin. Im Daily Chart bleibt das Bild neutral bis bullisch, im 4h-Chart eher seitwärts. Ein Durchbruch über die SMA50 wäre ein positives Signal für steigende Kurse.
💰 Wie entwickelt sich der Goldpreis aktuell?
Der Goldpreis bewegt sich derzeit knapp über 4.000 US-Dollar. Nach einem Rücksetzer vom Allzeithoch konnte sich das Edelmetall stabilisieren. Kurzfristig sind Schwankungen zwischen 3.960 und 4.100 US-Dollar wahrscheinlich.
⚙️ Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis?
Der Goldpreis wird hauptsächlich von folgenden Faktoren beeinflusst:
-
Zinspolitik der US-Notenbank (Fed)
-
Inflationserwartungen
-
Wechselkurs des US-Dollars
-
Geopolitische Unsicherheiten
-
Nachfrage nach sicheren Anlageformen
Diese Einflussgrößen fließen direkt in jede Gold Analyse und Gold Prognose ein.
📊 Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände beim Goldpreis?
Aktuell liegen die Unterstützungen bei 3.987,9 USD und 3.959,1 USD.
Die Widerstände finden sich bei 4.035,7 USD und 4.091,0 USD.
Ein Ausbruch über die obere Marke würde ein bullisches Signal für den weiteren Verlauf darstellen.
🔍 Wie lautet das Fazit der aktuellen Gold Analyse?
Die Gold Analyse zeigt: Der Markt befindet sich in einer entscheidenden Phase. Eine Stabilisierung oberhalb von 3.960 USD wäre ein positives Zeichen. Mittelfristig bleibt die Gold Prognose 2025 konstruktiv, sofern der Goldpreis über 3.800 USD bleibt.
🧭 Wie können Anleger auf die Gold Prognose reagieren?
Anleger sollten die technischen Marken im Auge behalten. Ein Anstieg über 4.185 USD könnte eine neue Aufwärtswelle einleiten. Bei einem Rückfall unter 3.950 USD wäre Vorsicht angebracht. Die Gold Prognose bleibt also von klar definierten Chartmarken abhängig.
🔔 Wird der Goldpreis weiter steigen?
Langfristig sprechen makroökonomische Faktoren – wie Unsicherheiten an den Finanzmärkten und mögliche Zinssenkungen – für einen höheren Goldpreis. Kurzfristig sind jedoch Konsolidierungen wahrscheinlich, bevor sich eine neue Aufwärtsbewegung etabliert.
