Futures auf wichtige Indizes in den USA und Europa bleiben unter Druck, was gestern die weltweite Rallye beendete. Anleger warten gespannt auf die heutige Fed-Entscheidung. Der S&P 500 / US500 notiert aktuell bei -0,05 %, während der EU50 nahezu unverändert bleibt. Europa & Politik EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach mit Donald Trump über eine Verschärfung des wirtschaftlichen Drucks auf Russland. Die Europäische Kommission arbeitet derzeit am 19. Sanktionspaket, das eine schnellere Abkehr von russischen Energieimporten vorsieht. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unterdessen verklagt Donald Trump die New York Times auf 15 Milliarden US-Dollar wegen angeblicher Verleumdung und Wahlbeeinflussung. Asien-Pazifik Märkte Die Stimmung in Asien ist gemischt. In China steigen die Kurse weiter (CHN.cash: +1,4 %, HK.cash: +1,1 %), wodurch der HSCEI-Index ein 4-Jahres-Hoch erreicht. Auch Japans Nikkei (JP225) setzte nach positiven Handelsdaten neue Rekorde, bevor er wieder auf ein flaches Niveau zurückfiel. Der AU200.cash liegt 0,3 % im Minus. Japans Exportrückgang fiel geringer aus als erwartet (-0,1 % im Jahresvergleich, Prognose: -1,9 %). Vor allem Exporte nach Asien (+1,7 %) und Europa (+7,7 %) stützten die Wirtschaft, während die US-Exporte um -13,8 % einbrachen – insbesondere im Automobilsektor (-28,3 %). Neuseeland Das Leistungsbilanzdefizit verringerte sich im zweiten Quartal auf 3,4 Mrd. USD. Positiv wirkte ein geringeres Defizit im Primäreinkommen, das schwächere Exporte kompensierte. Gleichzeitig fiel der Verbrauchervertrauensindex leicht von 91,2 auf 90,9 Punkte – ein Signal für anhaltenden Druck durch hohe Lebenshaltungskosten. Devisen & Rohstoffe Am Forex-Markt herrscht Ruhe vor der Fed-Entscheidung. Der Dollar legt leicht zu (USDIDX: +0,1 %). Schwach präsentieren sich Schweizer Franken (USDCHF: +0,15 %) sowie die Währungen aus Australien und Neuseeland (AUDUSD, NZDUSD: -0,1 %). EURUSD notiert bei 1,186 (-0,05 %). Edelmetalle geben nach: Gold -0,3 % auf 3.680 USD je Unze, Silber -1,3 % auf 41,94 USD. Palladium notiert -0,4 %. Ölpreise treten nach einer dreitägigen Rallye auf der Stelle: Brent -0,2 %, WTI -0,7 %. Erdgas (NATGAS) bewegt sich seitwärts. Fazit – Börse Aktuell im Überblick Der heutige Marktbericht Börse zeigt: Anleger sind zurückhaltend vor der wichtigen Fed-Entscheidung. Während Asien weiter Stärke zeigt, bleibt Europa vorsichtig. Rohstoffe und Devisen signalisieren Zurückhaltung, die Spannung am Markt bleibt hoch. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.