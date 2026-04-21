BÖRSE HEUTE: Märkte drehen ins Minus – Ölpreise steigen stark (21.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes drehen ins Minus trotz gutem Start

Ölpreise steigen stark durch Nahost-Konflikt

steigen stark durch Nahost-Konflikt Gold, Aktien und Krypto unter Druck

Börse heute: Geopolitik drückt die Märkte 📉 Die Börse heute zeigt sich deutlich schwächer, nachdem anfängliche Gewinne an der Wall Street komplett abgegeben wurden. Aktuell notieren die großen US-Indizes im Minus: Der Dow Jones verliert rund 0,2 %, während S&P 500 und Nasdaq 100 um etwa 0,5 % nachgeben. Haupttreiber dieser Entwicklung sind erneut geopolitische Spannungen im Nahen Osten. Aussagen aus dem Weißen Haus sorgen für Verunsicherung, nachdem Donald Trump ankündigte, die Waffenruhe mit dem Iran nicht verlängern zu wollen. Für die Börse aktuell bedeutet das: steigende Risiken, höhere Volatilität und zunehmende Zurückhaltung bei Anlegern. 📊 Key Takeaways US-Indizes drehen ins Minus trotz gutem Start

Ölpreise steigen stark durch Nahost-Konflikt

Gold, Aktien und Krypto unter Druck Börse aktuell: Nahost-Konflikt sorgt für Nervosität ⚠️ Die Börse aktuell wird stark von der geopolitischen Lage beeinflusst. Berichte über mögliche militärische Maßnahmen der USA sowie unklare Signale aus dem Iran erhöhen die Unsicherheit. Zusätzlich belasten Meldungen über Angriffe in der Region sowie stockende diplomatische Gespräche. Laut Medienberichten liegt der Verhandlungsprozess derzeit auf Eis, während Iran die Aufhebung von Sanktionen fordert. Diese Unsicherheit führt zu einer klassischen Marktreaktion: Risikoassets geraten unter Druck, während Energiepreise deutlich steigen. Börse heute: Ölpreise steigen, Edelmetalle fallen Ein klarer Gewinner der aktuellen Lage ist der Ölmarkt. Brent-Rohöl legt um fast 5 % zu und nähert sich der Marke von 95 USD pro Barrel. Überraschend zeigt sich hingegen die Entwicklung bei Edelmetallen: Gold verliert über 2 %, während Silber sogar rund 4,5 % nachgibt. Damit erfüllen sie aktuell nicht ihre klassische Rolle als sicherer Hafen. Auch Kryptowährungen stehen unter Druck. Bitcoin fällt leicht, bleibt aber über 75.000 USD, während Ethereum unter 2.300 USD notiert. Börse aktuell: Konjunkturdaten und Notenbank im Blick Neben der Geopolitik spielen auch Wirtschaftsdaten eine wichtige Rolle für die Börse heute. Die US-Einzelhandelsumsätze überraschten positiv und deuten auf eine weiterhin robuste Konsumnachfrage hin. Zudem sorgte die Anhörung von Fed-Kandidat Kevin Warsh für Aufmerksamkeit. Er betonte die Unabhängigkeit der Notenbank und sprach sich für Reformen in der Geldpolitik aus. Diese Faktoren stützen zwar grundsätzlich die Märkte, werden aktuell jedoch von geopolitischen Risiken überlagert. Fazit Die Börse heute steht klar unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen. Trotz starker Konjunkturdaten dominiert die Unsicherheit rund um den Nahost-Konflikt das Marktgeschehen. Die Börse aktuell zeigt damit ein typisches Bild: steigende Ölpreise, schwächere Aktienmärkte und erhöhte Volatilität. Anleger sollten kurzfristig mit weiteren Schwankungen rechnen und die Nachrichtenlage genau beobachten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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