BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 schwach, Öl steigt stark (28.04.2026)

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 deutlich schwächer durch KI-Sorgen

deutlich schwächer durch KI-Sorgen Ölpreise steigen über 100 USD

steigen über 100 USD DAX zeigt gemischtes Bild

Börse heute: Tech-Sorgen und Geopolitik belasten Märkte ⚠️ Die Börse heute zeigt sich insgesamt schwächer, insbesondere an der Wall Street. Vor allem der Technologiesektor gerät unter Druck, während geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise die Unsicherheit erhöhen. In der Börse aktuell stehen gleich mehrere Faktoren im Fokus: Zweifel an der Profitabilität von KI-Unternehmen, stockende Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie steigende Energiepreise. Anleger reagieren entsprechend vorsichtig. 📉 Key Takeaways Nasdaq 100 deutlich schwächer durch KI-Sorgen

Ölpreise steigen über 100 USD

DAX zeigt gemischtes Bild Börse aktuell: Tech-Sektor unter Druck 📊 Die Börse aktuell wird stark vom Technologiesektor beeinflusst. Enttäuschende Nachrichten rund um OpenAI haben Zweifel an der Wachstumsstory im KI-Bereich ausgelöst. Besonders betroffen sind Unternehmen mit enger Verbindung zu dieser Entwicklung: CoreWeave und Oracle verlieren deutlich

Nasdaq 100 fällt über 1 %

Auch Nebenwerte stehen unter Druck Diese Entwicklung zeigt, wie sensibel die Märkte aktuell auf Veränderungen im KI-Sektor reagieren. Börse heute: Ölpreise und Inflation im Fokus 🛢️ Ein weiterer zentraler Treiber der Börse heute ist der Energiemarkt. Ölpreise steigen deutlich: Brent über 104 USD

WTI über 100 USD Gleichzeitig erreichen die Benzinpreise in den USA den höchsten Stand seit vier Jahren. Das erhöht den Inflationsdruck und könnte Auswirkungen auf die Geldpolitik haben. Auch geopolitische Entwicklungen – wie der Austritt der VAE aus OPEC+ – verstärken die Dynamik. Börse aktuell: Gemischte Signale aus Wirtschaft und Unternehmen Die Börse aktuell wird zusätzlich durch Unternehmenszahlen geprägt: Coca-Cola überzeugt und steigt deutlich

Spotify fällt trotz guter Zahlen wegen schwacher Prognose

UPS verliert trotz solider Ergebnisse

General Motors liefert starke Zahlen, bleibt aber ohne Impuls Auch Konjunkturdaten liefern gemischte Signale: Die US-Verbraucherstimmung überrascht positiv, während Unsicherheiten im globalen Umfeld bestehen bleiben. Tops und Flops im DAX 40 heute Top-Performer: Commerzbank : +1,78 %

Merck : +1,74 %

Fresenius: +1,04 % Flop-Aktien: Qiagen : -10,80 %

Bayer : -4,59 %

Zalando: -3,39 % Die Gewinner profitieren von stabilen Geschäftsmodellen und defensiven Sektoren. Auf der Verliererseite stehen vor allem zyklische und wachstumsorientierte Werte unter Druck, was die Unsicherheit in der Börse heute widerspiegelt. Kurse vom 28.04.2026, Stand: 17:30 Bayer Aktie Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Sonstiges: Rohstoffe, Währungen und Krypto Auch abseits der Aktienmärkte bleibt die Börse aktuell in Bewegung: Metalle wie Gold und Silber fallen

Schweizer Franken schwächer

Bitcoin und Ethereum leicht im Minus

Agrarrohstoffe wie Weizen steigen Diese Entwicklungen zeigen ein komplexes Marktumfeld mit unterschiedlichen Trends je nach Anlageklasse. Fazit Die Börse heute steht unter Druck durch eine Kombination aus Tech-Sorgen, geopolitischen Risiken und steigenden Energiepreisen. In der Börse aktuell bleibt die Lage volatil und uneinheitlich. Anleger sollten besonders den Technologiesektor, die Ölpreise und politische Entwicklungen im Blick behalten, da diese die Richtung der Märkte kurzfristig bestimmen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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