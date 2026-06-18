BÖRSE HEUTE: Nasdaq-Rally nach US-Iran-Friedensdeal (18.06.2026)

- Nasdaq 100 steigt um 2,0 % und führt die Erholung an.
- US-Iran-Friedensabkommen reduziert geopolitische Risiken.
- BMW senkt Prognose und belastet die Autobranche.
- Nasdaq 100 steigt um 2,0 % und führt die Erholung an.
- US-Iran-Friedensabkommen reduziert geopolitische Risiken.
- BMW senkt Prognose und belastet die Autobranche.
Börse Heute & Börse Aktuell: Friedensdeal zwischen USA und Iran sorgt für Rally an den Aktienmärkten 🚀
Die Börse Heute zeigt sich deutlich fester. Nach der Unterzeichnung des historischen Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran kehrt die Risikobereitschaft der Anleger spürbar zurück. Vor allem Technologie-, Halbleiter- und Wachstumswerte profitieren von der Entspannung der geopolitischen Lage.
Für die Börse Aktuell stehen neben der starken Erholung an den Aktienmärkten auch die Aussagen der Notenbanken, die Entwicklung am Ölmarkt und neue Unternehmensnachrichten von Amazon, Apple und BMW im Fokus. Während die Wall Street kräftig zulegt, sorgen Gewinnwarnungen einzelner Konzerne weiterhin für Bewegung.
Key Takeaways 📌
- Nasdaq 100 steigt um 2,0 % und führt die Erholung an.
- US-Iran-Friedensabkommen reduziert geopolitische Risiken.
- BMW senkt Prognose und belastet die Autobranche.
📈 Börse Aktuell: Wall Street feiert Friedensabkommen
Die US-Börsen legen kräftig zu. Besonders Technologiewerte profitieren von der Rückkehr des Risk-on-Sentiments.
- Nasdaq 100: +2,0 %
- Russell 2000: +1,3 %
- S&P 500: +0,9 %
- Dow Jones: +0,2 %
Anleger reagieren positiv auf die offizielle Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran. Gleichzeitig profitieren Halbleiter- und KI-Werte von der Hoffnung auf eine weitere Beschleunigung der Investitionen in Rechenzentren, künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur.
Auch Europa zeigt sich freundlich. Der Euro Stoxx 50 gewinnt 1,4 %, der DAX steigt um 1,0 %, während lediglich der britische FTSE 100 mit -0,3 % schwächer tendiert.
🏢 Unternehmensnews bewegen die Märkte
Für Schlagzeilen sorgen mehrere Großkonzerne:
- Amazon plant offenbar, seine eigenen KI-Chips (Trainium) künftig auch externen Rechenzentren anzubieten und damit Nvidia direkt anzugreifen.
- Apple warnt vor steigenden Speicher- und Chipkosten. Branchenexperten rechnen mit Smartphone-Preiserhöhungen von bis zu 20 %.
- Accenture verliert 16,7 %, nachdem das Unternehmen seine Wachstumsprognose gesenkt hat.
- BMW schockt Anleger mit einer deutlichen Prognosesenkung. Die erwartete EBIT-Marge im Automobilgeschäft sinkt auf lediglich 1 % bis 3 %.
Die schwachen BMW-Zahlen ziehen den gesamten europäischen Automobilsektor nach unten und belasten auch Mercedes-Benz und Volkswagen.
Tops und Flops im DAX 40 heute
Trotz der positiven Gesamtstimmung zeigen sich innerhalb des DAX deutliche Unterschiede.
🚀 DAX-Gewinner
- Infineon Technologies AG: +6,38 %
- Siemens Energy AG: +5,00 %
- MTU Aero Engines AG: +2,97 %
📉 DAX-Verlierer
- Mercedes-Benz AG: -5,14 %
- SAP SE: -4,18 %
- BMW AG: -3,70 %
Besonders Infineon profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Halbleitern und KI-Technologien. Auf der Verliererseite dominieren dagegen die Automobilwerte, nachdem BMW seine Jahresziele deutlich nach unten korrigiert hat.
Kurse vom 18.06.2026, Stand: 17:30
🌍 Sonstiges: Dollar stark, Öl schwächer, Gold unter Druck
Der US-Dollar bleibt gefragt und steigt auf den höchsten Stand seit Mai 2025. Der Dollar-Index legt um 0,4 % zu.
Am Energiemarkt fällt Brent-Öl um 0,6 % auf 78,30 US-Dollar je Barrel. Die geopolitische Risikoprämie schmilzt nach dem Friedensabkommen weiter ab.
Gold verliert 0,6 % auf 4.230 US-Dollar je Unze, während Silber sogar um 2,7 % auf 66,10 US-Dollar fällt. Höhere Realzinsen und ein starker Dollar belasten die Edelmetalle.
Experten Fazit
Das Fazit vom Experten Jeremy Krings
Die Börse Heute wird klar von der Entspannung im Nahen Osten und der daraus resultierenden Rückkehr der Risikobereitschaft geprägt. Besonders Technologie- und Halbleiterwerte profitieren von der Aussicht auf stabile Energiepreise und eine verbesserte globale Konjunktur.
Für die Börse Aktuell bleibt jedoch entscheidend, ob die positive Stimmung nachhaltig bleibt. Die schwachen Prognosen von BMW und die zunehmenden Herausforderungen in einzelnen Branchen zeigen, dass die Rally aktuell von wenigen Wachstumssektoren getragen wird. Anleger sollten daher neben den geopolitischen Entwicklungen weiterhin die Geldpolitik, Unternehmensgewinne und die Marktbreite genau im Auge behalten.
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