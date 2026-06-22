BÖRSE HEUTE: Nasdaq schwächer, Öl unter Druck (22.06.2026)

Börse Heute: Anleger blicken auf Nahost-Gespräche und fallende Ölpreise 📈

Die Börse Heute zeigt ein gemischtes Bild. Während sich die europäischen Aktienmärkte überwiegend stabil präsentieren, geraten die US-Technologiewerte zunehmend unter Druck. Besonders die Schwäche bei Alphabet und SpaceX belastet die Stimmung im Nasdaq. Gleichzeitig sorgt die Annäherung zwischen den USA und dem Iran für sinkende Ölpreise und neue Hoffnungen auf eine weitere Entspannung an den Rohstoffmärkten. Für Anleger bleibt die Börse Aktuell damit von geopolitischen Entwicklungen und dem Technologiesektor geprägt.

Key Takeaways 📌

Nasdaq verliert über 1 % , belastet durch Alphabet und Tech-Werte.

Brent Öl fällt unter 78 US-Dollar , Hoffnungen auf Iran-Abkommen steigen.

Europa bleibt stabil, DAX und andere Leitindizes schließen überwiegend im Plus.

📊 Börse Aktuell: Tech-Sektor verliert an Schwung

An den US-Börsen hat die anfängliche Kauflaune deutlich nachgelassen. Während der Dow Jones leicht im Plus notiert, rutscht der Nasdaq um mehr als 1 % ab. Besonders Alphabet belastet mit einem Kursverlust von über 5 % die Stimmung. Hintergrund sind Berichte über den Wechsel wichtiger KI-Experten zu Wettbewerbern wie OpenAI und Anthropic.

Auch SpaceX bleibt unter Druck. Die Aktie verliert heute weitere 10 % und setzt damit ihre Korrektur nach dem spektakulären Börsendebüt fort. Anleger bewerten die angekündigte Anleihe-Emission sowie die hohen Expansionskosten aktuell kritisch.

In Europa präsentiert sich das Bild deutlich freundlicher. Der spanische IBEX 35 steigt um fast 1,2 %, während die meisten europäischen Leitindizes den Handelstag im positiven Bereich beenden.

🌍 Geopolitik und Rohstoffe im Fokus

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran bleiben das zentrale Thema an den Finanzmärkten. Medienberichten zufolge wurden bei den Verhandlungen in der Schweiz deutliche Fortschritte erzielt. Im Mittelpunkt stehen die Rückkehr internationaler Atominspektoren sowie eine schrittweise Lockerung der Sanktionen gegen iranische Ölexporte.

Die Aussicht auf zusätzliche Öl-Lieferungen belastet die Rohstoffmärkte:

Brent Öl fällt um mehr als 3 % auf unter 78 US-Dollar

WTI rutscht unter 74 US-Dollar

Gold verliert rund 1 % und testet die Marke von 4.200 US-Dollar

Silber steigt dagegen um etwa 1 % auf rund 65 US-Dollar

Die sinkenden Energiepreise könnten mittelfristig auch den Inflationsdruck reduzieren und damit die Zinsperspektiven positiv beeinflussen.

Tops und Flops im DAX 40 heute

Die Gewinnerseite im DAX wird heute von Technologie- und Konsumwerten angeführt:

Top-Werte:

Infineon: +6,23 %

Zalando: +3,30 %

HOCHTIEF: +2,54 %

Auf der Verliererseite stehen dagegen einige Schwergewichte:

Flop-Werte:

Scout24: -3,26 %

Deutsche Telekom: -2,11 %

SAP: -1,86 %

Besonders die starke Entwicklung von Infineon zeigt, dass Anleger trotz der Schwäche an der Nasdaq weiterhin selektiv auf KI- und Halbleiterwerte setzen.

Kurse vom 22.06.2026, Stand: 17:30

💰 Währungen und Kryptowährungen

Die politischen Entwicklungen in Großbritannien sorgten nur kurzzeitig für Bewegung am Devisenmarkt. Das britische Pfund verlor zunächst 0,19 %, konnte die Verluste jedoch schnell wieder aufholen.

Bei den Kryptowährungen bleibt die Stimmung verhalten positiv:

Bitcoin steigt um über 0,4 % auf rund 64.500 US-Dollar

Ethereum gewinnt mehr als 0,3 % und notiert über 1.730 US-Dollar

Damit profitieren digitale Assets weiterhin von der zuletzt verbesserten Risikobereitschaft der Anleger.

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die Börse Heute wird aktuell von zwei gegensätzlichen Kräften bestimmt: Auf der einen Seite belastet die Schwäche großer Technologiewerte wie Alphabet und SpaceX die US-Indizes. Auf der anderen Seite sorgen Fortschritte bei den US-Iran-Gesprächen und deutlich fallende Ölpreise für Entspannung an den Märkten.

Für die Börse Aktuell bleibt entscheidend, ob die geopolitischen Hoffnungen tatsächlich in konkrete Vereinbarungen münden. Sollte sich die Entspannung im Nahen Osten fortsetzen und die Energiepreise weiter nachgeben, könnte dies die Grundlage für eine neue Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten schaffen. Kurzfristig dürfte die Volatilität jedoch erhöht bleiben, insbesondere im Technologiesektor.

SO SEHEN SIEGER AUS!