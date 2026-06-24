BÖRSE HEUTE: Nasdaq unter Druck, Ölpreis bricht ein & DAX im Fokus (24.06.2026)

Börse Heute: Tech-Aktien kämpfen, Ölpreis fällt und Rohstoffe geraten unter Druck 📉

Die Börse Heute präsentiert sich erneut zweigeteilt. Während sich die US-Indizes nach dem jüngsten Tech-Abverkauf stabilisieren, bleibt insbesondere der Nasdaq 100 unter Druck. Gleichzeitig sorgt der starke Rückgang beim Ölpreis für Bewegung an den Rohstoffmärkten. Anleger blicken gespannt auf die Quartalszahlen von Micron, die als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI- und Halbleitersektor gelten. Die Börse Aktuell wird damit vor allem von Technologie-, Rohstoff- und Zinserwartungen bestimmt.

Key Takeaways 📌

Nasdaq 100 verliert weitere 0,8 % , Fokus auf Micron -Zahlen.

WTI fällt unter 70 US-Dollar , die geopolitische Risikoprämie verschwindet.

Gold und Silber markieren neue Jahrestiefs, belastet durch starken US-Dollar.

📊 Börse Aktuell: Nasdaq unter Druck, KI-Sektor im Fokus

Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Handelstage versuchen die US-Märkte eine Stabilisierung. Der S&P 500 bewegt sich nahezu unverändert, während der Nasdaq 100 weitere 0,8 % verliert und die Marke von 29.500 Punkten testet.

Im Mittelpunkt steht heute Micron Technology. Die Aktie hat innerhalb eines Jahres rund 700 % zugelegt und gilt als Gradmesser für die weitere Entwicklung des globalen KI-Booms. Anleger hoffen auf starke Zahlen und einen positiven Ausblick, da die Investitionen in KI-Infrastruktur branchenweit auf mehr als 600 Milliarden US-Dollar geschätzt werden.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Wall Street durch die Anhebung des S&P-500-Kursziels von J.P. Morgan auf 7.800 Punkte. Die Analysten verweisen auf die weiterhin hohe Investitionsbereitschaft im Bereich künstliche Intelligenz.

🏢 Unternehmen, DAX & Marktbewegungen

Für Aufmerksamkeit sorgt außerdem Alphabet. Der Google-Konzern wird offiziell in den Dow Jones aufgenommen und ersetzt Verizon. Die Aktie gewinnt heute rund 1 % und profitiert von erwarteten ETF-Umschichtungen.

Im Verteidigungssektor setzt sich dagegen die Schwäche fort. Rheinmetall steht weiter unter Druck, nachdem Anleger Gewinne mitnehmen und auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten setzen.

Tops und Flops im DAX 40 heute

Top-Werte:

MTU Aero Engines: +5,68 %

Qiagen: +3,47 %

Merck KGaA: +3,07 %

Flop-Werte:

Rheinmetall: -18,30 %

Deutsche Bank: -3,12 %

RWE: -2,44 %

Besonders der massive Kursrückgang bei Rheinmetall (-18,30 %) sticht hervor. Nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate reagieren Anleger sensibel auf jede Entspannung geopolitischer Risiken.

Kurse vom 24.06.2026, Stand: 17:30

🛢️ Ölpreis bricht ein, Gold und Silber auf Jahrestiefs

Der Rohstoffmarkt erlebt einen deutlichen Stimmungswechsel. Die Aussicht auf eine vollständige Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus sorgt für massiven Verkaufsdruck beim Ölpreis.

WTI fällt unter 70 US-Dollar je Barrel

Brent notiert bei rund 77 US-Dollar (-1,2 %)

NATGAS verliert 3,2 % auf 3,15 US-Dollar

Auch Edelmetalle stehen weiter unter Druck. Gold fällt erstmals 2026 unter die Marke von 4.000 US-Dollar und liegt mittlerweile rund 30 % unter dem Jahreshoch von 5.600 US-Dollar. Silber rutscht unter 60 US-Dollar und verzeichnet die schwächste Phase seit mehreren Jahren.

Gleichzeitig steigt der US-Dollar weiter an und profitiert von den Erwartungen, dass die US-Notenbank unter Fed-Chef Kevin Warsh die Zinsen länger hoch halten könnte.

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die Börse Heute zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich Marktstimmungen ändern können. Während die Euphorie rund um KI-Aktien zuletzt erste Risse bekommt, sorgen sinkende Ölpreise und die geopolitische Entspannung für neue Chancen in anderen Marktsegmenten.

Für die Börse Aktuell dürfte der weitere Verlauf maßgeblich von den Micron-Zahlen sowie den kommenden Inflationsdaten abhängen. Besonders spannend bleibt die Frage, ob die hohen Bewertungen im KI-Sektor weiterhin durch starke Unternehmensgewinne gerechtfertigt werden können. Gleichzeitig könnten fallende Energiepreise und eine nachlassende Inflationsdynamik mittelfristig für neue Impulse an den Aktienmärkten sorgen. Anleger sollten daher Technologie, Rohstoffe und die Geldpolitik der Notenbanken gleichermaßen im Blick behalten.

SO SEHEN SIEGER AUS!